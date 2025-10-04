ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση προσπαθεί να θολώσει τα νερά

Απάντηση του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ σχετικά με τον Νίκο Μπουνάκη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για προσπάθεια της κυβέρνησης να θολώσει τα νερά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στην κυβερνητική παράταση που νωρίτερα ζήτησε εξηγήσεις από τον πρώην υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και νυν αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Νίκο Μπουνάκη για δηλώσεις δημόσιων εκτάσεων στη λίμνη Κάρλα μέσω του ΚΥΔ του.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, «μετά τις αναλυτικές εξηγήσεις του κ. Μπουνάκη που καταρρίπτουν την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα αποφύγουν την απολογία για το πώς άνθισε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα».

» Την Τρίτη, στην προσεχή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, αναμένουμε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας να καλέσει άμεσα τον βουλευτή της, τον κ. Μπουκώρο, που ασχολείται με τα θέματα της λίμνης Κάρλα. Ο κ. Μπουνάκης, εξάλλου, είναι στη διάθεση οποιουδήποτε».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Η κυβέρνηση που προστάτευσε τους υπουργούς της από την έρευνα της δικαιοσύνης εργαλειοποιώντας την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία και φοβάται να καλέσει ως μάρτυρες τον κ. Μυλωνάκη και τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου διαφθοράς όπως τον «Φραπέ» , τον «Χασάπη», την Τομεάρχη με τη Φεράρι και λοιπούς κομματικούς φίλους του κ. Μητσοτάκη, προσπαθεί να θολώσει τα νερά.

Ποιον θέλουν να καλύψουν; Μήπως τον πραγματικό ενορχηστρωτή του σκανδάλου; Μήπως την ηγετική ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου, που φαίνεται να είχε εμπλοκή; Μήπως τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που ενώ οι στενοί του συνεργάτες ξέρουν τα πάντα, εκείνος κάνει και πάλι …τον ανήξερο;

Είναι τέτοιο το πολιτικό θράσος τους, που στην ανακοίνωση τους αποτυπώνουν εντός εισαγωγικών τη λέξη σκάνδαλο. Αμφισβητούν δηλαδή ότι είναι σκάνδαλο, αυτό που η Ευρωπαία Εισαγγελέας αποκάλεσε ως το ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και του πελατειασμού.

Αναμένουμε επιπλέον να δώσουν όλα τα «αμαρτωλά» ΑΦΜ, που σχετίζονται με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Φανταζόμαστε ότι δεν θα αρνηθεί τίποτα από τα παραπάνω η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική επιτροπή, γιατί δεν έχουν άλλωστε και τίποτα… να κρύψουν (!). Τους ενημερώνουμε ότι παρά τους φθηνούς αντιπερισπασμούς και τη λάσπη, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει αταλάντευτα να αποκαλύπτει όλες τις πτυχές του σκανδάλου, που προσπαθούν να «κουκουλώσουν».

ΝΔ κατά ΠΑΣΟΚ για τον Νίκο Μπουνάκη

Νωρίτερα, ερωτήματα σχετικά με τις δηλώσεις του Νίκου Μπουνάκη διατύπωσε, με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το κυβερνών κόμμα, «ο κ. Μπουνάκης, στενός φίλος και συνεργάτης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, ομολόγησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, μετά από σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας parapolitika.gr, ότι το δικό του ΚΥΔ (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων) είναι εκείνο που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα».

Η Νέα Δημοκρατία καλεί τον κ. Μπουνάκη να δώσει εξηγήσεις για το πόσα χρόνια δηλώνονται από το συγκεκριμένο ΚΥΔ τα στρέμματα εκτάσεων στη Θεσσαλία εκ μέρους αγροτών που, όπως αναφέρεται, «δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή, αλλά και για τα συνολικά ποσά που έχουν λάβει μέσω αυτών των δηλώσεων».

Επιπλέον, τίθενται ερωτήματα σχετικά με το αν ο ίδιος προέβη στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, ενώ ζητείται διευκρίνιση για το αν το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με τις πράξεις του αναπληρωτή γραμματέα του Τομέα Αγροτικής Πολιτικής.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνει ότι «την ώρα που το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την Κυβέρνηση για το δήθεν “σκάνδαλο” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη εμπλέκεται στον απόλυτο βαθμό ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ, δηλώνοντας δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα στη Θεσσαλία στο όνομα δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο τόπο επιδιώκοντας να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις».

Τέλος, η Νέα Δημοκρατία αναμένει την τοποθέτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ σημειώνει ότι η υπόθεση θα εξεταστεί περαιτέρω στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής από την προσεχή Τρίτη.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι «η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί, ανεξαρτήτως του πόσο δυσάρεστη μπορεί να είναι».