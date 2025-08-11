ΠΑΣΟΚ για Σοφία Σεϊρλή: “Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό”

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή.

Ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αποχαιρετά τη σπουδαία ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Χαρισματική, με έντονη προσωπικότητα ανήκει στις μεγάλες ερμηνεύτριες του θεάτρου αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της.

«Το θέατρο υποφέρει τα τελευταία χρόνια πολύ περισσότερο. Δεν είχε και δεν έχει ποτέ τη στήριξη που του πρέπει. Ακόμη αγωνιζόμαστε για ένα νομικό πλαίσιο. Ο ηθοποιός ζει στο χάος και την ανασφάλεια».

Συνεργάστηκε με τους πιο καταξιωμένους σκηνοθέτες και ενσάρκωσε πολλούς ρόλους κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου αποσπώντας πάντα διθυραμβικές κριτικές.

«Εξαιρετικές, ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Έτσι ονομάζω τους ρόλους μου. Με δίδαξαν πολλά»

Σεμνή, διακριτική, αξιοπρεπής αγαπούσε τη ζωή και την τέχνη και δινόταν ολοκληρωτικά σε ό,τι έκανε.

«Να την ζούμε τη ζωή! Να την προσέχουμε, να τη σεβόμαστε! Περνάει γρήγορα»

Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.