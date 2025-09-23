ΠΑΣΟΚ: Συνέντευξη Τύπου για το ιδιωτικό χρέος – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Την τροπολογία που πρόκειται να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή αύριο, Τετάρτη (24/9), για το ιδιωικό χρέος, παρουσιάζουν στελέχη του κόμματος σε Συνέντευξη Τύπου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, Τρίτη (23/9), η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία που πρόκειται να καταθέσει αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής για το ιδιωτικό χρέος.

Συγκεκριμένα η Μιλένα Αποστολάκη Βουλευτής και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας, Τραπεζών, Ιδ. Χρέους, ο Δημήτρης Σπυράκος Γραμματέας Τομέα Ιδιωτικού Χρέους & Προστασίας Καταναλωτών και ο αναπληρωτής Γραμματέας Δημήτρης Αναστασόπουλος θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη Τύπου την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, την προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών απέναντι στους servicers και τα funds και την προαγωγή της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές (Αίθουσα Τύπου, Χαριλάου Τρικούπη 50).

Η τροπολογία θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

ΠΑΣΟΚ: 4 άξονες για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους

Η τροπολογία περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες: