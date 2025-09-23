ΠΑΣΟΚ: Συνέντευξη Τύπου για το ιδιωτικό χρέος – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

ΠΑΣΟΚ: Συνέντευξη Τύπου για το ιδιωτικό χρέος – LIVE ΕΙΚΟΝΑΔιαβάζεται σε 3'
Την τροπολογία που πρόκειται να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή αύριο, Τετάρτη (24/9), για το ιδιωικό χρέος, παρουσιάζουν στελέχη του κόμματος σε Συνέντευξη Τύπου.
- 23 Σεπτεμβρίου 2025 12:04
Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, Τρίτη (23/9), η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία που πρόκειται να καταθέσει αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής για το ιδιωτικό χρέος.
Συγκεκριμένα η Μιλένα Αποστολάκη Βουλευτής και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας, Τραπεζών, Ιδ. Χρέους, ο Δημήτρης Σπυράκος Γραμματέας Τομέα Ιδιωτικού Χρέους & Προστασίας Καταναλωτών και ο αναπληρωτής Γραμματέας Δημήτρης Αναστασόπουλος θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη Τύπου την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, την προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών απέναντι στους servicers και τα funds και την προαγωγή της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές (Αίθουσα Τύπου, Χαριλάου Τρικούπη 50).
Η τροπολογία θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.
ΠΑΣΟΚ: 4 άξονες για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους
Η τροπολογία περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες:
- Την προστασία δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο εισάγοντας μια δίκαιη κατανομή του συναλλαγματικού κινδύνου μεταξύ τραπεζών και οφειλετών, καθώς αναλαμβάνεται κατά τα δύο τρίτα από τον πιστωτή και κατά το ένα τρίτο από τον οφειλέτη. Με βάση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπεται αναδρομικός επανυπολογισμός των οφειλών με ευνοϊκότερη ισοτιμία και διασφαλίζεται ότι οι ρυθμίσεις καλύπτουν και συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί ή μετατραπεί σε ευρώ.
- Την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με την καθιέρωση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία και μία σειρά αλλαγών που θα διευκολύνουν την παραγωγή ρεαλιστικών προτάσεων, ενισχύεται ο Κώδικας Δεοντολογίας και καθιερώνεται η υποχρέωση αιτιολογημένης απόρριψης των προτάσεων των οφειλετών. Συγκροτούνται, ακόμα, Επιτροπές Διευθέτησης Οφειλών για τη διασφάλιση βιώσιμων ρυθμίσεων, ενώ θεσπίζονται κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης υποχρεώσεων από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης.
- Την υποχρέωση των εταιρειών διαχείρισης να τηρούν καταστήματα ή να συνεργάζονται με καταστήματα τραπεζών σε κάθε περιφερειακή ενότητα, στα οποία θα μπορεί να απευθυνθεί ο οφειλέτης για να εξυπηρετηθεί για τα ζητήματα που συνδέονται με την οφειλή του, και την συνακόλουθη υποχρέωσή τους να τηρούν αρχείο με τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, να παρέχουν αναλυτική ενημέρωση για το ιστορικό της οφειλής αλλά και των προτάσεων ρύθμισης. Αντιμετωπίζονται καταχρηστικές και αθέμιτες πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
- Τη διασφάλιση της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές με την κατάργηση καταχρηστικών και αδιαφανών χρεώσεων σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Διασφαλίζεται η πρόσβαση των καταναλωτών στις τραπεζικές υπηρεσίες, αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα των υπέρογκων χρεώσεων στις διατραπεζικές συναλλαγές σε καταστήματα, έτσι ώστε να πληρώνουν στο κατάστημα το ίδιο ποσό με τις διαδικτυακές συναλλαγές, προσαυξημένο μόνο με το πραγματικό κόστος εξυπηρέτησης. Οι τράπεζες, τέλος, πρέπει να εξηγούν για κάθε χρέωση αν πρόκειται για πραγματικό λειτουργικό κόστος ή αμοιβή υπηρεσίας, ώστε να ελέγχεται η νομιμότητα και το εύλογο ύψος.