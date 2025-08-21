Πρωτοβουλία Φάμελλου για διακομματική πίεση της κυβέρνησης υπέρ Γάζας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προχώρησε σε επικοινωνία με τους προέδρους της προοδευτικής αντιπολίτευσης για κοινή δράση προς την κυβέρνηση, ούτως ώστε να πάρει πρωτοβουλίες για να σταματήσει η εισβολή στη Γάζα και να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος προχώρησε σε επικοινωνία με τους προέδρους των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης σήμερα, Πέμπτη (21/8), προκειμένου να συνεννοηθούν και να προχωρήσουν σε κοινή δράση προς την κυβέρνηση, ώστε η χώρα να πάρει πρωτοβουλίες για να σταματήσει η εισβολή στη Γάζα, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το κράτος της Παλαιστίνης.

Προς το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ανταποκριθεί θετικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ θετική φαίνεται να είναι και η στάση του ΚΚΕ.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην επικοινωνία του με τον Σωκράτη Φάμελλο επισήμανε πως «τις κρίσιμες αυτές τις ώρες, που βρίσκεται σε εξέλιξη το κτηνώδες σχέδιο του Ισραήλ για την πλήρη κατάληψη της Γάζας και η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, επείγει να δυναμώσει η λαϊκή κινητοποίηση για να εκφραστεί ακόμα πιο μαζικά η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού στον Παλαιστινιακό λαό, αλλά και η απαίτησή του να σταματήσει κάθε συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ, να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Το ΚΚΕ σ’ αυτή την υπόθεση δίνει όλες του τις δυνάμεις. Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο της πρόσφατης κοινής δήλωσης των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με πρωτοβουλία του ΚΚΕ, παραμένει επίκαιρο».

Σε ό,τι αφορά τη θέση του ΠΑΣΟΚ ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών Δημήτρης Μάντζος μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει στην παρακάτω δήλωση: «Η απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου να κλιμακώσει την επιχείρηση εθνοκάθαρσης των Παλαιστίνιων στη Λωρίδα της Γάζας επιτείνει την ανθρωπιστική τραγωδία και το δράμα εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων και παιδιών. Η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να τηρεί αποστάσεις ισορροπίας μπροστά στις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Απέναντι στην αγωνία της ελληνικής κυβέρνησης είναι καθήκον της Βουλής των Ελλήνων να πραγματοποιήσει άμεσα ειδική συζήτηση για την επικαιροποίηση του ομόφωνου ψηφίσματος για την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους, όπως έχει ήδη ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκης».