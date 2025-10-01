Σε “μετωπική” με τους αγρότες οδεύει η κυβέρνηση

Κίνδυνο αναστολής πληρωμών ή ακόμη και απώλεια κονδυλίων παραδέχονται ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Κώστας Τσιάρας λόγω του “Σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ”

Σε «μετωπική» σύγκρουση με τους αγρότες οδηγεί την κυβέρνηση το «Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»! Τις επόμενες δύο εβδομάδες θα κριθεί το αν θα χαθούν κοινοτικά κονδύλια προοριζόμενα για επιδοτήσεις, αφού η κυβέρνηση δεν έχει πείσει την Κομισιόν για τους χειρισμούς της.

Στον αέρα οι επιδοτήσεις

Ενώ οι πρώτες πληρωμές πρέπει να γίνουν στις 15 Οκτωβρίου, τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης όσο και ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας έχουν επιβεβαιώσει με δηλώσεις τους πως όλα είναι στον αέρα.

Προφανώς η υπαγωγή της διαδικασίας των επιδοτήσεων στη ΑΑΔΕ που θέσπισε η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονται δύο υπουργοί της (Μ.Βορίδης-Λ.Αυγενάκης) σύμφωνα με δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίες δεν έπεισε τις ευρωπαϊκές αρχές.

Το ευρω-τελεσίγραφο

Αυτό άλλωστε πιστοποιείται και από την επιστολή που έχει αποστείλει στις ελληνικές αρχές η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν ήδη από τις 18 Σεπτεμβρίου. Εκεί επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «η Γενική Διεύθυνση AGRI είναι της άποψης ότι το σχέδιο, όπως προτείνεται επί του παρόντος, δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και, ως εκ τούτου, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/129».

Η επιστολή έχει χαρακτήρα τελεσιγράφου αφού μεταξύ άλλων επισημαίνει πως «υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2116/2021, εάν ένα κράτος μέλος δεν υποβάλει σχέδιο δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, η Επιτροπή ενδέχεται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή των μηνιαίων πληρωμών».

Ζητούν “κατανόηση” από τους αγρότες

Ενδεικτικό της σοβαρότητας του προβλήματος είναι πως το θέμα επιβλέπει όχι μόνον ο αρμόδιος υπουργός αλλά προσωπικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μάλιστα σε δηλώσεις του φάνηκε ιδιαίτερα ανήσυχος.

Όπως είπε «γίνεται ένας αγώνας δρόμου, έχουμε αρκετά θέματα να αντιμετωπίσουμε αλλά είμαστε πάνω στο πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο συντονίζω ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ιδιαίτερα τον υπουργό, τον Κώστα Τσιάρα και υπάρχει ένα συμφωνημένο με την Κομισιόν σχέδιο δράσης το οποίο έχει πάνω από πενήντα διαφορετικά σημεία. Καλούμε τους αγρότες να αντιληφθούν την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης. Διότι εάν κάνουμε μια κάποια αστοχία, θα έχει θέμα και η χώρα και κυρίως οι ίδιοι. Είμαι βέβαιος ότι οι αγρότες μας το κατανοούν».

Η επίκληση στην… κατανόηση των αγροτών προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στον αγροτικό κόσμο. Ιδίως από την στιγμή που η χρονική προθεσμία της Κομισιόν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τοποθετείται στις 4 Νοεμβρίου. Δηλαδή 18 ημέρες αργότερα από την 15η Οκτωβρίου οπότε και πρέπει να πληρωθούν επιδοτήσεις της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ!

Στο θέμα αυτό τοποθετήθηκε στην Βουλή πριν από μερικές ημέρες και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας μετά από επίμονες ερωτήσεις του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, της Χριστίνας Στάρακα από το ΠΑΣΟΚ και τον Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκοί πόροι

Ο Κώστας Τσιάρας ήταν ιδιαίτερα περιγραφικός για τα προβλήματα που έχει εντοπίσει η Κομισιόν. Ανέφερε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε διαπιστώσει σοβαρές, μεγάλες αδυναμίες στις διαδικασίες που αφορούσαν τις πληρωμές του Οργανισμού. Πού βρίσκονταν αυτές οι αδυναμίες; Βρίσκονταν στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν επαρκείς και ικανοποιητικοί έλεγχοι, ότι υπήρχε μια διαδικασία που πολλές φορές αν αφορούσε στη γεωαποτύπωση των επιδοτούμενων αγροτεμαχίων αυτό δεν συναντιόταν με την πραγματική ανάλυση που χρειαζόταν προκειμένου να γίνουν οι πληρωμές με σωστό τρόπο. Αφορούσε βεβαίως το αν γίνονταν έγκαιρα οι πληρωμές.».

Επίσης μιλώντας για την πορεία της διαπραγμάτευσης Ελλάδας – Κομισιόν δήλωσε ότι «συμφωνήσαμε σε ένα action plan σαράντα πέντε σημείων, τα οποία στην πορεία του χρόνου έγιναν πενήντα τέσσερα, προκειμένου ο ΟΠΕΚΕΠΕ να προσαρμοστεί σε διαδικασίες που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το χρονοδιάγραμμα ήταν το χρονοδιάγραμμα ενός έτους. Έγινε μια τιτάνια προσπάθεια και από τα στελέχη του Οργανισμού και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι ότι αυτό το action plan γι’ αυτά τα πενήντα τέσσερα σημεία στον χρόνο που προβλεπόταν έχει πραγματικά ολοκληρωθεί».

Όμως – επισήμανε ο Κώστας Τσιάρας «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει να υπάρχει υψηλότερης ανάλυσης γεωαποτύπωση για τα τρία τελευταία χρόνια των αγροτεμαχίων που στην πραγματικότητα επιδοτούνται μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ». Πράγμα που προφανώς σχετίζεται με τις αποκαλύψεις για την λειτουργία του οργανισμού ενώ αξιολογείται και η συμπεριφορά της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι « υπάρχει μια χρονική περίοδος δεσμευτική για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αυτό το σχέδιο. Ήταν μέχρι τις 4 Οκτωβρίου αρχικά. Επειδή μεσολαβούσε όμως ένας «νεκρός» -εντός εισαγωγικών- μήνας, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -μιλάω για τον Αύγουστο-, η δυνατότητα του να παρουσιάσουμε το σχέδιο έχει μεταφερθεί για την 4η Νοεμβρίου».Μάλιστα ο Κώστας Τσιάρας ήταν σαφής στο τι κρίνεται: «Προφανώς αν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει, θα τεθούν σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκοί πόροι»!