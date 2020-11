Σε τι θα διαφέρει το lockdown του Νοεμβρίου από αυτό της άνοιξης - Όλα τα μέτρα

Ο κύβος φαίνεται ότι ερρίφθη και κατόπιν εισηγήσεων της επιτροπής εμπειρογνωμόνων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα να προβεί σε νέες ανακοινώσεις για δεύτερο γενικό lockdown σε όλη τη χώρα, διάρκειας ενός μήνα, ώστε να αναχαιτιστεί το δεύτερο κύμα του κορονοϊού.

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων πιέζει το lockdown να ξεκινήσει από Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, αν και το πιθανότερο είναι προκειμένου να δοθεί χρόνος σε επιχειρήσεις να αρχίσει από Σάββατο 6 Νοεμβρίου, αλλά να μην καθυστερήσει μέχρι τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ώστε να αποφευχθούν μαζικές μετακινήσεις το Σαββατοκύριακο.

Η βασική διαφορά του lockdown του Νοεμβρίου από αυτό της άνοιξης, είναι ότι (όπως και στη Θεσσαλονίκη) θα παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία, τουλάχιστον τα Δημοτικά και Γυμνάσια, αφού οι μαθητές Λυκείου είναι σε ηλικία που μπορούν να μείνουν μόνοι στο σπίτι για τηλεκπαίδευση χωρίς να χρειαστούν οι γονείς τους ειδική άδεια.

Κάτι ακόμη που θα αλλάξει είναι ότι όπως και στη Θεσσαλονίκη, από τις εννέα το βράδυ μέχρι τις πέντε το πρωί, οι μετακινήσεις αναμένεται να επιτρέπονται μόνο για εργασία ή ιατρική έκτακτη ανάγκη.

Κατά τα λοιπά όπως και την άνοιξη, οι πολίτες θα υποχρεούνται και πάλι να αποστείλουν SMS με έξι αποδεκτούς λόγους μετακίνησης στο 13033.

Ανοιχτά από τον ιδιωτικό τομέα θα παραμείνουν μόνο φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, pet shop και πρατήρια βενζίνης.

Εκτός από την εστίαση, θα κλείσει και το λιανεμπόριο και αυτό ενώ μόλις είχε ξεκινήσει η ενδιάμεση περίοδος των εκπτώσεων. Θα επιτρέπεται μόνο delivery και take away στην εστίαση και βεβαίως on line παραγγελίες.

Ο αρχικός τουλάχιστον σχεδιασμός είναι να μην κλείσει εντελώς το αεροδρόμιο Αθηνών Ελ. Βενιζέλος, αλλά μετά βεβαιότητας θα υπάρξουν περιορισμοί στις πτήσεις, ιδίως από το εξωτερικό.