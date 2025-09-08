Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γιο του Στρατάρχη Χάφταρ

Τι συζήτησαν στη συνάντησή τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο γιος του Στρατάρχη της Ανατολικής Λιβύης Χάφταρ.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τη Δευτέρα συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar, υιό του ισχυρού άνδρα της Ανατολικής Λιβύης, Στρατάρχη Χάφταρ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Οι στοχεύεις της συνάντησης ήταν πολλαπλές. Είναι σαφές ότι η Ελλάδα επιχειρεί να ρίξει γέφυρες στην κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης, πλευρά που έχει προσεγγίσει και η Τουρκία την ώρα μάλιστα που εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ το -παράνομο για την ελληνική πλευρά-τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Επίσης, από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση έχει αρχίσει το διάλογο με την επίσημη κυβέρνηση της Λιβύης για τον καθορισμό ΑΟΖ, γίνεται προσπάθεια να μπει στο παιχνίδι και η κυβέρνηση του ανατολικού τμήματος της χώρας.

Τέλος, στην ατζέντα της συνάντησης συμπεριλήφθηκε προφανώς και το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών οι οποίες εκκινούν συνήθως από τα εδάφη της Ανατολικής Λιβύης.

Η συνάντηση ήταν αρχικά προγραμματισμένη μεταξύ του υιού Χάφταρ και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Εν τέλει όμως αναβαθμίστηκε.