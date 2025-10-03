Συνάντηση Μητσοτάκη – Βιρκούνεν: Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή

Στη συνάντηση του πρωθυπουργού με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χένα Βιρκούνεν, κυριάρχησε το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Το θέμα της προστασίας των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή κυριάρχησε και στη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βιρκούνεν, στο πλαίσιο της οποίας οπρωθυπουργός τόνισε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε ζητήματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι υποδομές.

«Ένα ζήτημα που με απασχολεί πολύ είναι η προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή. Γνωρίζω ότι έχετε στηρίξει κάποιες από τις πρωτοβουλίες μας και ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Χθες είχαμε μία συνάντηση με τον κ. Παπαστεργίου», επεσήμανε από την πλευρά της η κ. Βιρκούνεν και πρόσθεσε πως είχε, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθεί σήμερα το ερευνητικό κέντρο Αρχιμήδης. Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και τον συνεχάρη γιατί, όπως είπε, «καταφέρατε να περάσετε δύσκολους καιρούς. Η Ελλάδα είναι ισχυρός παίκτης στην ευρωπαϊκή αρένα και χαίρει παγκόσμιου σεβασμού».

Ακόμη, υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η ανάπτυξη ικανοτήτων σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη.