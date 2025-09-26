Συναντήθηκε με τον Γκουτέρες ο Μητσοτάκης

Τι συζήτησαν στη μεταξύ τους συνάντηση ο Ελληνας Πρωθυποργός με τον επικεφαλής του ΟΗΕ.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Παρασκευή στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Aντόνιο Γκουτέρες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη.

Οπως έγινε γνωστό, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του κ.Γκουτέρες για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό ενόψει της Τριμερούς συνάντησης (Σάββατο) που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε τετ-α-τεθ με τον Ειδικό Σύμβουλο του Προέδρου Τραμπ για την Αφρική Μασάντ Μπούλος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση την κατάσταση στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λιβύη.