Συνεδριάζει την Τρίτη το υπουργικό υπό τον Μητσοτάκη – Τα θέματα στην ατζέντα

Φορολογική μεταρρύθμιση και μεταναστευτικό μεταξύ των θεμάτων στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου.

Υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνεδριάσει στις 11:00 το πρωί της Τρίτης το υπουργικό συμβούλιο, στο μέγαρο Μαξίμου.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: