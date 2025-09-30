Συνεδριάζει το Υπουργικό υπό τον Μητσοτάκη – Η ατζέντα

Φορολογική μεταρρύθμιση και μεταναστευτικό μεταξύ των θεμάτων στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11:00.

Υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνεδριάσει στις 11:00, το πρωί της Τρίτης (30/9), το υπουργικό συμβούλιο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: