ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κάλεσμα για το συλλαλητήριο του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη

Κάλεσμα για συμμετοχή στο συλλαλητήριο ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ το απόγευμα του Σαββάτου (06/09) απηύθυνε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Με αφορμή το μεγάλο συλλαλητήριο που οργανώνουν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στο άγαλμα Βενιζέλου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απευθύνει κάλεσμα σε πολίτες, εργαζόμενους, συνταξιούχους, επιστήμονες, επαγγελματίες, νέες και νέους να δώσουν μαζικά το “παρών”, “ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ και την πολιτική της”.

“Ακρίβεια, χαμηλή αγοραστική δύναμη, απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, εργατικά δυστυχήματα, στεγαστική κρίση, υπερκέρδη για τα καρτέλ, υποβάθμιση της Δημόσιας Υγείας και Παιδείας, ιδιωτικοποιήσεις, σκάνδαλα, διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, καταπάτηση του κράτους δικαίου αποτελούν τον τραγικό απολογισμό των έξι χρόνων της κυβέρνησης Μητσοτάκη“, αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί το “13ωρο εργασίας” για “να δώσει τελειωτικό χτύπημα στον κόσμο της εργασίας“.

“Υπάρχει άλλος δρόμος δικαιοσύνης και δημοκρατίας.

Με αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και μείωση των άδικων έμμεσων φόρων.

Με κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων της ΝΔ, με συλλογικές συμβάσεις και ισχυρή επιθεώρηση εργασίας.

Με επαναφορά του 13ου – 14ου μισθού στο Δημόσιο.

Με επαναφορά της 13ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και κατάργηση / ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς.

Με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος για όλους, με ισχυρή Δημόσια Υγεία και Παιδεία, με μια σοβαρή πολιτική για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Μόνη λύση για τη χώρα και την κοινωνία είναι μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Για δουλειά και ζωή με αξιοπρέπεια. Για μια Προοδευτική Ελλάδα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καλεί τα μέλη και τους φίλους του σε προσυγκέντρωση στα Γραφεία των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης στις 5.30 μ.μ.(Εγναντίας 76)“, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.