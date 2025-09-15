Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: “Να μας αφήσετε ήσυχους” απαντά η Σεμερτζίδου μετά τη δέσμευση της περιουσίας

Η πρώτη δήλωση της Πόπης Σεμερτζίδου μετά τη δέσμευση πολυτελών αυτοκινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων της – “Όταν αποδειχθεί πως έχω δίκιο, θα σας πλακώσω στις μηνύσεις” λέει ο σύντροφός της.

Άγνοια δηλώνει η πρώην υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας, Πόπη Σεμερτζίδου, για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ύστερα από τον έλεγχο των επιδοτήσεων εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να λάμβανε η ίδια και ο σύντροφός της από τον ΟΚΕΠΕΠΕ.

Σε δήλωσή της στην εκπομπή Live News, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τους δημοσιογράφους για τη δέσμευση των πολυτελών οχημάτων της αλλά και άλλων περιουσιακών της στοιχείων και επιμένει να αρνείται κάθε εμπλοκή της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ενημερώθηκα από εσάς. Να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό; Ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατ. που τους κατάσχεσαν τα χρήματα. Δεν είχαμε δικαστεί και βγήκαν δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δεν μου φταίτε εσείς αλλά έχω αγανακτήσει. Και το χειρότερο είναι, αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω» είπε αρχικά.

«Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λέει “σας δέσμευσαν τα αυτοκίνητα”. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, δεν ξέρω» πρόσθεσε η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

«Όταν αποδειχθεί πως έχω δίκιο, θα σας πλακώσω στις μηνύσεις» λέει ο σύντροφός της

Ο σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου επιμένει κι εκείνος πως είναι αθώοι και απειλεί με αγωγές και μηνύσεις.

Όπως είπε, μιλώντας στο Open, ο Χρήστος Μαγειρίας: «Όταν γίνεται ένας όχλος, ένας ντόρος, χωρίς να υπάρχει τίποτα, τι θα κάνει ο εισαγγελέας; Σου λέει κάτσε να ψάξω εκεί πέρα, όλοι λένε ότι έκανε απάτη ο Μαγειρίας, κάτσε να τον ψάξω. Αυτό επιδιώκατε εσείς στα κανάλια και όλοι αυτοί που το έσπρωχναν, να γίνει κάποια οικονομική καταστροφή στον κ. Μαγειρία. Ε, όταν αποδειχθεί ότι ο κ. Μαγειρίας έχει δίκιο, θα σας πλακώσει στις αγωγές και στις μηνύσεις και μετά θα λέτε επί 40 μέρες και εσείς συγγνώμη στην οικογένεια Μαγειρία και σίγουρα θα πληρώνετε. Γιατί αν δεν είμαι νόμιμος εγώ, δεν είναι κανένας σε όλη την Ευρώπη να πάρει επιδοτήσεις».

«Έχω μία από τις μεγαλύτερες μονάδες στην Ελλάδα που υπάρχει. Δεν είναι ούτε στα χαρτιά, ούτε καπνός, ούτε δηλώνει πλαστά βοσκοτόπια» πρόσθεσε.

Η απόφαση για δέσμευση της περιουσίας της Πόπης Σεμερτζίδου

Σημειώνεται πως, η Ανεξάρτητη Αρχή, κατά πληροφορίες, δέσμευσε κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,5 εκατ. ευρώ συνολικά τεσσάρων προσώπων –του ζεύγους Μαγειρία – Σεμερτζίδου- και δύο συγγενικών τους προσώπων- καθώς και μιας μονοπρόσωπης εταιρίας, με το σκεπτικό ότι τα χρήματα αυτά έπρεπε να δοθούν -αλλά δεν δόθηκαν- σε παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τους οποίους τα είχαν εισπράξει.

Μεταξύ των δεσμευμένων κινητών στοιχείων είναι και μια Φεράρι, μία Πόρσε και ακόμη 20 οχήματα, τα οποία διέθεταν για επαγγελματική χρήση, αλλά και περισσότερα από 10 ακίνητα.

Παράλληλα, η ανεξάρτητη αρχή διαβίβασε το πόρισμά της προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πόρισμα προκειμένου η πρώην υποψήφια και τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα να ελεγχθούν και ποινικά για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Μεταξύ άλλων, στην πορισματική έκθεση φαίνεται να αναφέρεται ότι το χρονικό διάστημα από 2019 έως 2024 οι τέσσερις ελεγχόμενοι φέρονται να έχουν εισπράξει ευρωπαϊκά κονδύλια, συνολικά ύψους 2,6 εκατ. ευρώ.

Συγχρόνως, έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες φορολογικές ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν την «τύχη» και του υπόλοιπου χρηματικού ποσού που εισπράχθηκε στο πλαίσιο των επιδοτήσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν και εκεί έχουν διενεργηθεί ενδεχόμενες έκνομες ενέργειες.

ΣΥΡΙΖΑ για Σεμερτζίδου: Η πολιτική ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση

Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενικών της προσώπων που εμπλέκονται «στο γαλάζιο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρεται με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αποδίδοντας πολιτική ευθύνη στην κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεσμεύονται, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, περιουσιακά στοιχεία. Συγκεκριμένα, δεσμεύεται ποσό 1,5 εκατ. ευρώ, μια Ferrari, μια Porshe κι άλλα πολυτελή αυτοκίνητα, καθώς και οικόπεδα και αγροτεμάχια».

Υπενθυμίζει ότι «η κυρία Σεμερτζίδου δεν ήταν μια τυχαία επιχειρηματίας, αλλά διετέλεσε συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ» και προσθέτει σκωπτικά: «Φαίνεται πως η “επιτελική” και “άριστη” κυβέρνηση Μητσοτάκη ξέρει να διαλέγει τους σωστούς ανθρώπους για την κατάλληλη “δουλειά”! Ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ δεν μπορούν να παριστάνουν τους ανήξερους. Η πολιτική ευθύνη είναι δική τους. Το δικό τους στέλεχος κατηγορείται για ένα σκάνδαλο εκατομμυρίων. Οι πολίτες δικαιούνται απαντήσεις: Ποιος την όρισε; Ποιος την κάλυπτε; Ποιος έκανε τα στραβά μάτια;».

Γενικεύοντας υποστηρίζει: «Η χώρα δεν μπορεί να πορεύεται με μια κυβέρνηση που βουλιάζει στα σκάνδαλα και στήνει δίκτυα πελατειακής εξουσίας. Οι πολίτες αξίζουν δικαιοσύνη, διαφάνεια, αξιοκρατία. Όχι κομπίνες με τα λεφτά των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, που τα στερούνται τίμιοι άνθρωποι της δουλειάς. Τέλος, η κυβέρνηση πρέπει να δώσει στη Βουλή την δυνατότητα να στείλει τους υπουργούς Βορίδη και Αυγενάκη στη Δικαιοσύνη, όπως αναφέρει το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο στραγγαλισμός της Βουλής τον Ιούλιο του 2025 ούτε έχει ξεχαστεί, ούτε θα αφήσουμε να ξεχαστεί».