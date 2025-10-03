Σκρέκας για Ρούτσι: “Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης – Η Δικαιοσύνη θα κρίνει”

Ο Κώστας Σκρέκας μίλησε για την υπόθεση Πάνου Ρούτσι, την επίσκεψη της Ευρωαπαίας Εισαγγελέως στη χώρα μας.

«Μια χαρά είναι η συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κινδυνεύει και γι’ αυτό θα πρέπει να είναι βέβαιοι οι Έλληνες πολίτες, γιατί αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητα να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να παλεύει για να δίνει λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας και όχι μόνο, για να συνεχίσει να έχει την Ελλάδα σε μια τροχιά ανάπτυξης που τελικά θα διασφαλίσει καλύτερες ημέρες για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες». Αυτά ανέφερε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας ερωτηθείς στο ΕΡΤnews Radio 105.8, για μια σειρά δηλώσεων από στελέχη του κόμματος για την υπόθεση του απεργού πείνας κ. Ρούτσι, και στις οποίες κάποιοι διακρίνουν μια διαφοροποίηση.

Σήμερα, εν τω μεταξύ, είναι προγραμματισμένη ομιλία του Πρωθυπουργού σε εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ για την έναρξη του 14ου Τακτικού της Συνεδρίου, η οποία, επισήμανε ο κ. Σκρέκας «ταυτίζεται με τον εορτασμό για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, της μεγαλύτερης πολιτικής παράταξης που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή από το 1979 έως σήμερα».

«Σε ό, τι αφορά τις δηλώσεις που είπατε για τον απεργό πείνας, για αυτόν τον τραγικό πατέρα, ο οποίος έχει βιώσει την απόλυτη οδύνη και τον απόλυτο πόνο χάνοντας ένα παιδί με έναν τέτοιο τραγικό τρόπο στο δυστύχημα των Τεμπών, ο κ. Δένδιας είπε αυτό το οποίο έχουμε πει όλοι λιγότερο ή περισσότερο, δηλαδή ότι έχει το δικαίωμα να ζητάει την εκταφή του παιδιού του για όποιο λόγο εκείνος πιστεύει ότι πρέπει να γίνει. Από κει και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης να απαντήσει και να κρίνει και να δώσει λύσεις. Δεν είναι ούτε δουλειά του βουλευτού, ούτε δουλειά του κυβερνητικού υπουργού να απαντήσει σε ένα θέμα το οποίο είναι νομικής φύσεως. (….)

Το ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν τεχνητά, θα έλεγα εγώ, ένα πρόβλημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπάρχει μεγάλη μερίδα του Τύπου ή των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία έχει στοχοποιήσει με κάποιο τρόπο, μην γενικεύω σε ό,τι αφορά τον Τύπο, συγκεκριμένη μερίδα δημοσιογράφων αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχουν στοχοποιήσει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσπαθώντας να αποκομίσουν κομματικά οφέλη, αυτό είναι ένα γεγονός, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Το θέμα είναι μέχρι πού θα φτάσει αυτή τους η προσπάθεια, που πολλές φορές πλήττει ακόμα και το γόητρο της ίδιας της Ελλάδας και βάζει σε ρίσκο, σε επικίνδυνα μονοπάτια την πορεία της Ελλάδος, μόνο και μόνο για να κερδίσουν εκείνοι κομματικά οφέλη.

Η Νέα Δημοκρατία πάντα ήταν το κόμμα που έβαζε πάνω από το κομματικό συμφέρον το εθνικό συμφέρον και πάνω από το ατομικό, το συνολικό» συνέχισε ο κ. Σκρέκας.

«Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να διαχειριστεί η συγκεκριμένη περίπτωση γιατί δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης. Δεν έχει αρμοδιότητα η κυβέρνηση και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Και όλες οι δηλώσεις λιγότερο ή περισσότερο είναι στον ίδιο άξονα» συμπλήρωσε σε ό,τι αφορά όσα έχουν ειπωθεί από στελέχη για την υπόθεση του κ. Ρούτσι. «Έχει πει κανείς ότι δεν είναι δίκαιο το αίτημα του πατέρα να ζητά την εκταφή του παιδιού του για να ταυτοποιήσει ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκείνος πιστεύει; Είναι ένας πατέρας ο οποίος έχει δικαίωμα να ζητάει ό, τι θέλει. Από εκεί και πέρα η Δικαιοσύνη θα κρίνει. Δεν κρίνουν ούτε οι υπουργοί ούτε οι βουλευτές. Οπότε περισσεύει η συζήτηση αυτή για το τι λένε ή για το τι πιστεύουν κάποιοι» προσέθεσε.

Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως στη χώρα μας, η οποία έδωσε χθες μια συνέντευξη Τύπου, ερωτηθείς για τις αιχμές που άφησε η κ. Κοβέσι για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαφθορά και τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και στο ζήτημα της τραγωδίας των Τεμπών, ο κ. Σκρέκας σημείωσε ότι «δεν άφησε αιχμές, έκανε διαπιστώσεις».

«Θα έλεγα ότι το μόνο το οποίο είπε, το οποίο βεβαίως έχει αναφερθεί και από τους Έλληνες πολιτικούς και Έλληνες αρχηγούς των κομμάτων που αυτή τη στιγμή κυριαρχούν στο πολιτικό σύστημα, είναι η κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί του νόμου για την ευθύνη των υπουργών, το οποίο ούτως ή άλλως ήδη είναι κάτι για το οποίο έχει προϊδεαστεί το ελληνικό κοινό ότι είναι κάτι που φαίνεται ότι το σύνολο των κομμάτων επιθυμεί να αλλάξει όταν έρθει η ώρα της συνταγματικής αναθεώρησης. Αυτό θα το δούμε» ανέφερε.

«Όλα αυτά θα αξιολογηθούν. Παρατηρήσεις έκανε. Αιχμές εγώ δεν είδα να αφήνει. Εκείνο το οποίο είπε είναι ότι ελέγχονται χιλιάδες υποθέσεις και στην Ευρώπη για διαφθορά. Ότι διαφθορά υπάρχει παντού δεν υπάρχει μόνο σε μία χώρα και είναι λογικό, δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι μια υπόθεση που αφορά οικονομικό έγκλημα. Προφανώς από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήρθε και η κυρία Κοβέσι εδώ πέρα για να δώσει τα εύσημα για την διαλεύκανση και τον εντοπισμό μίας τεράστιας απάτης που γινόταν από εταιρείες που έφερναν εισήγαγαν Κινέζοι κινεζικής προέλευσης προϊόντα στο λιμάνι του Πειραιά και οι οποίοι προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους να γλιτώσουν τον ΦΠΑ και άλλους φόρους, έμμεσους και άμεσους. Άρα, εδώ ήρθε δηλαδή για να δώσει και τα εύσημα στην κυβέρνηση και στους μηχανισμούς του κράτους της Ελλάδος», συμπλήρωσε.

Σχετικά με τη σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε η κ. Κοβέσι αναφερόμενη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Σκρέκας επισήμανε «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία υπόθεση που εξοργίζει τον ελληνικό λαό και δεν τιμά το ελληνικό κράτος και την κρατική μηχανή και τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι διαχειρίζονταν κοινοτικά κονδύλια, τα οποία έπρεπε να πάνε με νόμιμο τρόπο στους αγρότες που πραγματικά παλεύουν και βεβαίως σε πολλούς οι οποίοι ασχολούνται ή δεν ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, οι οποίοι προσπάθησαν μέσα από παραβατική συμπεριφορά να αποκομίσουν παράνομα οφέλη αλλά μιλάμε για οικονομικό έγκλημα. Μιλάμε για οικονομικούς εγκληματίες. Αυτοί οι οποίοι αποκόμισαν παράνομο κέρδος καπηλευόμενοι επιδοτήσεις αγροτικές είναι οικονομικοί εγκληματίες, οι οποίοι θα πρέπει να τιμωρηθούν, να επιστρέψουν αυτά τα οποία πήραν και να τιμωρηθούν με βάση το ποινικό δίκαιο».

Σε ερώτηση, τέλος για τις πληροφορίες που κάνουν πιθανό το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ή και για τις διαρροές για επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Σκρέκας τόνισε: «Εγώ δεν μπορώ να σας σχολιάσω αυτά τα οποία περιγράφονται στο ρεπορτάζ. Εκείνο το οποίο όμως μπορώ να σας πω είναι ότι κατ’ αρχάς, σε ό, τι αφορά προσωπικά, ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με τίμησε καθώς με όρισε υπουργό Ανάπτυξης το 2014 και εγώ εκλέχθηκα με τον Αντώνη Σαμαρά, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το 2012. Ένας άνθρωπος ο οποίος πάλεψε να κρατήσει την Ελλάδα ως πρωθυπουργός της χώρας τότε, στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικογένειας και στο ευρώ και νομίζω ότι στη συνέχεια αυτά τα οποία έλεγε δικαιώθηκαν από αυτά τα οποία είδαμε να συμβαίνουν το 2015 μέχρι το 2019. Από κει και πέρα, η Νέα Δημοκρατία προφανώς θα πρέπει να πάει ενωμένη στις επόμενες εκλογές και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Νομίζω ότι κανείς δεν επιδίωξε να συμβεί αυτό το οποίο έχει συμβεί μέχρι τώρα».

Απαντώντας τέλος, στο κατά πόσο πιστεύει ο ίδιος ότι οι σχέσεις δεν έχουν διαρραγεί οριστικά, είπε «ρωτάτε καλές ερωτήσεις, οι οποίες προφανώς δεν έχουν κάποια απάντηση γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω. Μιλάμε και για μία και για έναν πατέρα, ο οποίος πρόσφατα δυστυχώς έχασε και το παιδί του με ένα τραγικό τρόπο. Οπότε δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι επ’ αυτού, πέρα από αυτά τα οποία σας είπα ήδη».