Στα καλά λόγια ενός Γερμανού καταφεύγει η κυβέρνηση

Τα θετικά σχόλια του Γερμανού κεντρικού τραπεζίτη για τις επιτυχίες της Ελλάδας και η απάντηση Μητσοτάκη για απαξίωση των επιτυχιών της χώρας, λόγω της σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης.

Έξω πάει καλά η κυβέρνηση, για αυτό και επικαλείται τα θετικά σχόλια ξένων οικονομικών παραγόντων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Όπως ο Ιωακείμ Νάγκελ, διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας (Bundesbank) και ένα από τα ισχυρότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος εξέφρασε χθες στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ τον “βαθύ θαυμασμό” του για τις “οικονομικές επιτυχίες της Ελλάδας.”

Ο κ. Νάγκελ χαρακτήρισε “πολύ εντυπωσιακή” την οικονομική επίδοση της Ελλάδας. Υπογράμμισε την επιμονή της κυβέρνησης στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Τόνισε πως ο ρυθμός ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ το 2024 «ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος» του μέσου όρου της ευρωζώνης. Σημείωσε επίσης ότι η αγορά εργασίας έχει «βελτιωθεί εντυπωσιακά», με την ανεργία να υποχωρεί στο 8%.

Τη στιγμή που η πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα στη Γαλλία προκαλεί ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης υπογράμμισε ότι σήμερα το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι «χαμηλότερο από αυτό της Γαλλίας και της Ιταλίας». Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι αγορές αντιμετωπίζουν τη χώρα μας με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από ό,τι τη δεύτερη και την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία ανάμεσα στις 20 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ, επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη.

Ο ισχυρός άνδρας της Bundesbank δήλωσε μάλιστα πως η «ιστορία επιτυχίας» της Ελλάδας αποτελεί «πραγματική έμπνευση για ολόκληρη την Ευρώπη», καθώς δείχνει ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες αποφέρουν αποτελέσματα. Μάλιστα εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει από την Ελλάδα να αντλήσει διδάγματα η Γερμανία, όπου, όπως είπε, «διαρθρωτικές προκλήσεις απαιτούν προσοχή άμεσα».

Στα θετικά σχόλια του κ.Νάγκελ δεν παρέλειψε βέβαια να αναφερθεί στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η οξύτητα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ελλάδα συχνά οδηγεί στην απαξίωση ακόμα και απτών επιτυχιών της χώρας, οι οποίες την ίδια στιγμή αναγνωρίζονται στο εξωτερικό.

“Είναι μερικές φορές δυσάρεστο να πρέπει να έρχονται σημαίνοντες άνθρωποι από το εξωτερικό να μας θυμίζουν τα προφανή, τα οποία εμείς πολλές φορές δυσκολευόμαστε, μέσα στην τοξικότητα της πολιτικής σύγκρουσης, να αναγνωρίσουμε. Ας είμαστε, λοιπόν, δρ Νάγκελ, και εμείς λίγο πιο υπερήφανοι γι’ αυτά τα οποία έχουμε κατακτήσει. Διότι, σας διαβεβαιώνω, δεν είναι καθόλου λίγα”, είπε χαρακτηριστικά ο κ.Μητσοτάκης, λέγοντας τα προφανώς στο Γερμανό κεντρικό τραπεζίτη για να τα ακούνε οι Έλληνες ψηφοφόροι.