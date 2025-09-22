Στο “Σπίτι της Τουρκίας” η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Στις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ αγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 14.00 (ώρα Νέας Υόρκης) στο «Σπίτι της Τουρκίας».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Η σύνθεση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά ενώ το 2023 η συνάντηση είχε γίνει και πάλι στο «Σπίτι της Τουρκίας».

Το εμβληματικό «Σπίτι της Τουρκίας»

“Σπίτι της Τουρκίας” ονομάζεται ένας ουρανοξύστης, ύψους 171 μέτρων, στην καρδιά του Μανχάταν.

Εγκαινιάστηκε πριν από δύο χρόνια, στις 20 Σεπτεμβρίου του 2021 και βρίσκεται απέναντι από τα κεντρικά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών.

Το “Σπίτι της Τουρκίας” χρησιμεύει ως έδρα της μόνιμης αντιπροσωπείας της Τουρκίας στον ΟΗΕ.

Σχεδιασμένο από την αρχιτεκτονική εταιρεία Perkins Eastman με έδρα τη Νέα Υόρκη, με τη συμβολή του Ομίλου Dizayn της Τουρκίας, το κτίριο διαθέτει μια κορυφή σε σχήμα τουλίπας, το πιο σεβαστό λουλούδι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και είναι κυρτό στις άκρες, για να θυμίζει την ημισέληνο στην τουρκική σημαία.

Ο σχεδιασμός του χώρου εισόδου είναι εμπνευσμένος από τα «καραβανσάρια» του παλιού Δρόμου του Μεταξιού- τα πανδοχεία στην άκρη του δρόμου, όπου αναπαύονταν οι κουρασμένοι ταξιδιώτες.

Τα “ήρεμα νερά” στο Αιγαίο δοκιμάζονται στη Νέα Υόρκη

Σε δύσκολη άσκηση διασφάλισης των “ήρεμων νερών” στο Αιγαίο, χωρίς υποχώρηση της Ελλάδας από τις “κόκκινες γραμμές” της εξωτερικής πολιτικής, αναμένεται να εξελιχθεί η αυριανή συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, όπως έγραφε σε ρεπορτάζ του το NEWS 247.

Οι πρόσφατες σπασμωδικές αντιδράσεις της Τουρκίας στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, όπως ο “γιαλαντζί τσαμπουκάς” με το Πίρι Ρέις μετά τον ερχομό της Chevron, δείχνουν πάντως ότι το πιθανότερο είναι στην καλύτερη περίπτωση Μητσοτάκης- Ερντογάν απλά να συμφωνήσουν ότι διαφωνούν.

Από την τελευταία – σύντομη- συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο στις 25 Ιουνίου στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Χάγη, η χώρα μας έχει οριοθετήσει δύο θαλάσσια πάρκα (το ένα εκ των οποίων στο Αιγαίο σε περιοχές που η Αγκυρα επιμένει να βλέπει “γκρίζες”), η Chevron έχει καταθέσει την επίσημη προσφορά για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης και έχουν ξεκινήσει οι τεχνικές συνομιλίες Ελλάδας- Λιβύης για καθορισμό ΑΟΖ.

Ο κ. Ερντογάν, δύο ημέρες μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει δεκτός στο Λευκό Οίκο για κατ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό βέβαια που κυρίως “καίει” την Άγκυρα είναι να επανενταχθεί ξανά στο πρόγραμμα των F35. Αλλά όσο παραμένουν σε τουρκικό έδαφος οι ρωσικοί S400, ο Τραμπ δεν μπορεί έτσι απλά να ξαναβάλει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F35, δεδομένου ότι έχει ψηφιστεί νομοσχέδιο με τον όρο αυτό στο Κογκρέσο.

Άρση του casus belli θα ζητήσει ο Μητσοτάκης από Ερντογάν

Εν τω μεταξύ στις 11 Σεπτεμβρίου η Τουρκία κατέθεσε επίσημο αίτημα στην ΕΕ για ένταξη στο SAFE, το νέο ευρωπαϊκό εργαλείο ύψους 150 δισ. ευρώ για αμυντικούς εξοπλισμούς. Και ο κ.Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει στη ΔΕΘ ότι θα θέσει στον κ.Ερντογάν κατά τη συνάντηση τους στη Νέα Υόρκη την άρση του casus belli ως προϋπόθεση για να μην βάλει βέτο η Ελλάδα στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ.

Το πρόβλημα βέβαια είναι πως το SAFE έχει κερκόπορτες από τις οποίες μπορεί να μπει η Τουρκία, όπως είχε προειδοποιήσει ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Και αυτό καθώς δεν απαιτείται ομοφωνία για την ένταξη ιδιωτικών εταιρειών, όπως η Baykar, η οποία βέβαια μόνο κατ’ επίφαση είναι ιδιωτική, δεδομένου ότι ανήκει στον γαμπρό του Ερντογάν.