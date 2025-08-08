Τασούλας: “Κουράγιο στον Αντώνη Σαμαρά τούτες τις σπαρακτικές ώρες”

Η συλλυπητήρια δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

Τα συλλυπητήριά του για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Και προσθέτει: «Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες».