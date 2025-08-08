Τασούλας: “Κουράγιο στον Αντώνη Σαμαρά τούτες τις σπαρακτικές ώρες”Διαβάζεται σε 1'
Η συλλυπητήρια δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.
- 08 Αυγούστου 2025 10:27
Τα συλλυπητήριά του για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.
«Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κωνσταντίνος Τασούλας.
Και προσθέτει: «Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες».