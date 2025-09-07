“Θα αστειεύεστε” – Η αντίδραση Μητσοτάκη στα σενάρια διαδοχής αρχηγού

«Ας είμαστε σοβαροί να εστιάσουμε στα προβλήματα κοινωνίας, ας αφήσουμε αυτούς που διακινούν αυτά τα σενάρια στη μοναξιά και θλίψη που θα προκαλέσει η μη επιβεβαίωσή τους» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός σε ερώτηση για τα σενάρια διαδοχής στην ηγεσία της ΝΔ.

Τα σενάρια διαδοχής στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε κατηγορηματικά ο πρωθυπουργός από το βήμα της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτήθηκε ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια, τονίζοντας πως κάποια συμφέροντα θέλουν να υποκινούν υπόνοιες αναταραχής. «Ας είμαστε σοβαροί να εστιάσουμε στα προβλήματα κοινωνίας» πρόσθεσε.

Αναλυτικά η απάντηση του Κ. Μητσοτάκη

«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι, δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια. Αν βγείτε έξω στην κοινωνία δεν νομίζω ότι είναι αυτό αντικείμενο συζήτησης. Καταλαβαίνω γιατί στην πολιτική κουζίνα συζητούνται διάφορα, γιατί κάποια συμφέροντα θέλουν να υποκινούν υπόνοιες αναταραχής.

Αν πιστεύετε ότι εκλεγμένος πρωθυπουργός που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, με κάποια φθορά, θα ξεκινούσε τέτοια συζήτηση… ας είμαστε σοβαροί να εστιάσουμε στα προβλήματα κοινωνίας, ας αφήσουμε αυτούς που διακινούν αυτά τα σενάρια στη μοναξιά και θλίψη που θα προκαλέσει η μη επιβεβαίωσή τους».

«Δεν έχω προσωπική ψύχωση με την τρίτη τετραετία»

Νωρίτερα, σε σχόλιο δημοσιογράφου για το ενδεχόμενο επανεκλογής του το 2027 στην πρωθυπουργία, ο ίδιος τόνισε ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά θα συνεχίσει να είναι μάχιμος «άλλωστε δεν με πήραν και τα χρόνια».

«Δεν έχω καμιά ψύχωση, ντε και καλά προσωπική, για μια τρίτη τετραετία. Αν είναι να έρθει θα έρθει» είπε.