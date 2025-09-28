Θεμιστοκλέους: Από 1η Οκτωβρίου τα ηλεκτρονικά ραντεβού στα νοσοκομεία

Τι είπε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους για τις επερχόμενες αλλαγές στα νοσοκομεία.

Για το νέο σύστημα ραντεβού που ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου, μίλησε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας στο ΕΡΤNews.

«Από την 1η Οκτωβρίου τα νοσοκομεία μπαίνουν στο νέο σύστημα των ραντεβού. Αυτή τη στιγμή για να κλείσει κάποιος ραντεβού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπάρχουν οι εξής τρόποι. Είτε τηλεφωνώντας στο 1566, είτε από την πλατφόρμα, www.finddoctors.gov.gr, είτε μέσα από το application MyHealth που μπορεί να κατεβάσει ο καθένας στο κινητό. Εκεί, βάζοντας για παράδειγμα ενδοκρινολόγος στο ραντεβού σου βγάζει όλα τα διαθέσιμα είτε είναι στον Ευαγγελισμό, είτε είναι σε άλλο νοσοκομείο, είτε είναι στην πρωτοβάθμια κάποιος συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ», τονίζοντας ότι το σύστημα θα γίνει πολύ πιο εύχρηστο σε σχέση με το πως ήταν προηγουμένως.

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι μια δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι ότι στα νοσοκομεία από τα 500.000 ραντεβού που γίνονταν μέχρι στιγμής το μήνα, πλέον ο αριθμός θα αυξηθεί στα 830.000 ραντεβού, σημειώνοντας ότι υπερδιπλασιάζονται με τα ραντεβού τα οποία δίνονταν στους πολίτες.

Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι υπάρχει προσωπικό στα νοσοκομεία ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στον αριθμό των ραντεβού, καθώς και ότι μειωθεί πάρα πολύ ο χρόνο αναμονής, για όλες τις ειδικότητες.

Επιπλέον, ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στο νέο τρόπο επιλογής των διοικητών του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι όλοι οι διοικητές έχουν επιλεχθεί μέσω ΑΣΕΠ με αυστηρά κριτήρια.

Ως προς τα πρώτα μηνύματα που λαμβάνει το Υπουργείο από την πλατφόρμα αξιολογήσεις των πολιτών, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε κάποια πρώτα στοιχεία, σημειώνοντας αρχικά ότι 9 στους 10 ασθενείς βρήκαν τους γιατρούς των ειδικοτήτων που χρειάζονταν, ενώ σημείωσε ότι το 50% πέρασε από τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε λιγότερο από μία ώρα.