Τη Δευτέρα η κηδεία της Λένας Σαμαρά – Η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα τελεστεί τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών, σύμφωνα με ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού.

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου θα τελεστεί η κηδεία της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης (07/08).

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Την ανακοίνωση έκανε ο πρώην πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08).

Η δυσάρεστη είδηση της αιφνίδιας απώλειας της Λένας Σαμαρά, σε ηλικία μόλις 34 ετών, προκάλεσε πανελλήνια συγκίνηση.

Η Λένα Σαμαρά, είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Κρητικού, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λένα Σαμαρά αρχικά μεταφέρθηκε στο “Σισμανόγλειο” με συμπτώματα επιληπτικής κρίσης και ακολούθως, μεταφέρθηκε στον “Ευαγγελισμό”, όπου και κατέληξε. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό γιατί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της από το ένα νοσοκομείο στο άλλο.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή (08/08) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για μη ύπαρξη νευρολόγου στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο και, μάλιστα, ανέφερε ότι την εξέτασε και ότι αυτός ήταν που «έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος και ζήτησε τη μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του “Ευαγγελισμού”».