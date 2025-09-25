Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για την επίθεση στον “Στόλο για τη Γάζα”

Μία ημέρα μετά, η κυβέρνηση δηλώνει άγνοια για το εάν η επίθεση drones στο “Global Sumud Flotilla” σημειώθηκε εντός ελληνικού χώρου έρευνας και διάσωσης.

Στο Λιμενικό Σώμα και το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας παρέπεμψε για την επίθεση που δέχθηκε το πρωί της Τετάρτης (24/9) ο “στόλος για τη Γάζα” (“Global Sumud Flotilla”) από drones νοτίως της Κρήτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

“Επί της αρχής στηρίζουμε κάθε αποστολή για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας”, δήλωσε ο κ.Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι: “Θα δοθεί απάντηση αρμοδίως εφόσον αποδειχθεί ότι ήταν σε περιοχή δικαιοδοσίας της ελληνικής πολιτείας”.

Δηλαδή μία ημέρα μετά την επίθεση, η κυβέρνηση δηλώνει επισήμως άγνοια για το εάν σημειώθηκε εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης (SAR).

Λίγη ώρα μετά την επίθεση πάντως πηγές του Λιμενικού Σώματος ανέφεραν στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη του “στόλου για τη Γάζα” έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νοτίως της Κρήτης. Ανέφεραν επίσης ότι το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα. Καθώς και ότι στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοία του στόλου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του “March to Gaza Greece”, η επίθεση έγινε 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, δηλαδή εντός της ελληνικής SAR. Η ίδια ανακοίνωση έκανε λόγο για “drones αγνώστου ταυτότητας”, αλλά “έδειξε” το Ισραήλ ως υπεύθυνο, δεδομένης της αποστολής του “στόλου για τη Γάζα”.

Σημειωτέον επίσης ότι Ισπανία και Ιταλία έχουν ανακοινώσει ότι στέλνουν πολεμικά πλοία για να συνοδέψουν και να προστατέψουν το “Global Sumud Flotilla”. Η Ισπανία έχει πάρει σαφή θέση απέναντι στις γενοκτονικές πρακτικές του καθεστώτος του Ισραήλ. Ενώ αν και η ακροδεξιά κυβέρνηση Μελόνι τάσσεται στο πλευρό του Νετανιάχου, ανησυχεί ότι οι Ιταλοί λιμενεργάτες θα πραγματοποιήσουν τις απειλές τους και θα αποκλείσουν όλα τα λιμάνια της Ιταλίας, εάν συμβεί κάτι στο “στόλο για τη Γάζα”.

Εν τω μεταξύ, το “March to Gaza Greece” σήμερα, Πέμπτη (25/9), στις 14:00, έχει καλέσει σε διαμαρτυρία έξω από το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε εκ νέου εάν και η ελληνική κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, όπως έχουν πράξει το τελευταίο διάστημα μία ακόμη σειρά από χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία.

“Ο χρόνος που θα γίνει αυτή η σοβαρή ενέργεια θα υπαγορευθεί από τα εθνικά συμφέροντα“, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι ισχύουν στο ακέραιο όσα έχουν κατά καιρούς δηλώσει σχετικά ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ενημερώσει μάλιστα την Ολομέλεια της Βουλής, μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου για την εξωτερική πολιτική και για την κατάσταση στη Γάζα. Προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για την κατάσταση στη Γάζα ειδικότερα είχε ζητήσει στα τέλη Αυγούστου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Και ο πρωθυπουργός μετατρέπει τη συζήτηση όπως έχει δικαίωμα με βάση το άρθρο 142Α του κανονισμού της Βουλής σε ενημέρωση συνολικά για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.