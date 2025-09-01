Το Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο την Αξιώτισσα

Τους ισχυρισμούς τουριστών ισραηλινής καταγωγής σε βάρος ταβέρνας στη Νάξο σπεύδει να υιοθετήσει άκριτα η κυβέρνηση, παροτρύνοντας μάλιστα σαφώς τη Δικαιοσύνη να εφαρμόσει τον αντιρατσιστικό νόμο.

Και επισήμως η κυβέρνηση υιοθετεί – άκριτα- τους ισχυρισμούς τουριστών ισραηλινής καταγωγής σε βάρος της ταβέρνας “Αξιώτισσα” στη Νάξο.

Στη γραμμή που έσπευσε να χαράξει από την πρώτη στιγμή ο όψιμος “φίλος” του Ισραήλ, Άδωνις Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε την Αξιώτισσα ουσιαστικά για αντισημιτισμό. Μάλιστα εμμέσως πλην σαφώς κάλεσε τη Δικαιοσύνη να εφαρμόσει τον αντιρατσιστικό νόμο, θεωρώντας ως δεδομένο ότι ισχύουν τα λεγόμενα των τουριστών και όχι οι καταγγελίες των ιδιοκτητών της ταβέρνας για επιθετική συμπεριφορά.

“Ως προς το νομικό σκέλος, προφανώς ισχύει ο νόμος και εφόσον αυτή η συμπεριφορά εμπίπτει στον αντιρατσιστικό είτε σε άλλο άρθρο του Ποινικού Κώδικα, είναι αυτονόητο ότι θα κάνει τη δουλειά της η Δικαιοσύνη χωρίς πολλά”, είπε ο κ. Μαρινάκης.

“Εγώ δεν μπορώ να κάνω υποδείξεις αλλά διατυπώνω το λογικό. Εφόσον οπουδήποτε στη χώρα για όποιο λόγο και κίνητρο συμβεί τέτοιο περιστατικό, οφείλει η Δικαιοσύνη να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δεν μπορώ να παρέμβω. Ευτυχώς μετά το 2019 δεν λειτουργεί παραϋπουργείο Δικαιοσύνης στο Μαξίμου”, συνέχισε.

“Είναι ανατριχιαστικό στην Ελλάδα, τη χώρα της δημοκρατίας και της φιλοξενίας, να εκδιώκονται άνθρωποι λόγω του θρησκεύματος και της εθνότητας τους. Είναι άλλο να αντιδράς σε όσα συμβαίνουν στη Γάζα, να ζητάς κατάπαυση πυρός, την προστασία των αμάχων – αυτό είναι υγιής αντίδραση- και άλλο να θες να τιμωρήσεις έναν άνθρωπο λόγω του θρησκεύματος του”, είπε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μάλιστα εξίσωσε το περιστατικό εμμέσως πλην σαφώς με τους Ναζί, λέγοντας: “Θυμάστε ποιοι το κάνανε αυτό στο παρελθόν και ποιον εκπροσωπούσαν”.

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε βέβαιος ότι η Δικαιοσύνη θα παρέμβει εφόσον αυτή η συμπεριφορά εμπίπτει σε αδίκημα. Ενώ σχολίασε: “Ας συνέλθουμε λίγο, δεν μπορεί να διώχνουμε ανθρώπους επειδή είναι από μία χώρα ή έχουν ένα θρήσκευμα”.

Στο ερώτημα του NEWS 24/7 εάν ο ίδιος ως νομικός θεωρεί ότι ένας πελάτης, οποιουδήποτε θρησκεύματος ή εθνικότητας, έχει το δικαίωμα να πάει σε ένα μαγαζί, να σκίσει αυτοκόλλητο ή αφίσα που δεν του αρέσει, να επιτεθεί λεκτικά στο προσωπικό και τους ιδιοκτήτες και να επιχειρήσει να φύγει χωρίς να πληρώσει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βρέθηκε σε αμηχανία.

“Αυτό που περιγράφετε εσείς είναι μία εκδοχή. Υπάρχουν αδικήματα που περιγράφονται και εφόσον ένας μαγαζάτορας θεωρεί ότι ένας πελάτης κάνει αδίκημα, φωνάζει την Αστυνομία και ζητά τη δίωξη του. Εφόσον ιδιοκτήτης μαγαζιού διαπιστώσει ότι ο πελάτης δεν πλήρωσε για υπηρεσία που του παρασχέθηκε, μπορεί να αναζητήσει σε αστικό επίπεδο ευθύνες. Δεν αντιλέγει κανείς σε αυτό”, απάντησε ο κ. Μαρινάκης.

“Έχει δικαίωμα κάθε μαγαζάτορας να αναρτήσει όποια σημαία θέλει στο μαγαζί του. Η εκδίωξη και η επιθετική συμπεριφορά είναι το θέμα. Δεν κατηγορεί κανείς κανέναν που ζητά κατάπαυση πυρός στη Γάζα και προστασία των αμάχων”, συνέχισε και πρόσθεσε: “Είναι αρρωστημένο να εκδιώκεται κάποιος επειδή έχει συγκεκριμένο θρήσκευμα ή εθνότητα”.