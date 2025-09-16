Το ΠΑΣΟΚ συνδέει με το σκάνδαλο των υποκλοπών την προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ

Τι σχολίασαν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για την απόφαση του πρώην υπουργού να ενταχθεί στο κυβερνών κόμμα.

Με το περίφημο «Σκάνδαλο των Υποκλοπών» συνδέει το ΠΑΣΟΚ την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στην Νέα Δημοκρατία.

Όπως σχολίασαν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη «ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο».

Θυμίζουν επίσης πως «το 2023 μετά τη μη εκλογή του ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της».

Παράλληλα τα ίδια στελέχη σημειώνουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε πως «ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης».