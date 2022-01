Τσίπρας: Με 50.000 κρούσματα ανοίγουν τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν

«Με 50.000 κρούσματα ανοίγουν τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν» σχολιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ Αλέξης Τσίπρας τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τα σχολεία, με ανάρτησή του στο twitter.

«Στην περίπτωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η ταινία «don’t look up» θα μπορούσε κάλλιστα να παραφραστεί σε «don’t look the cases»… Με 50.000 κρούσματα ανοίγουν τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν. Και ο Θεός βοηθός… » αναφέρει ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του.

Οικονόμου: Κακό χιούμορ με την εκπαίδευση των παιδιών μας

«Από το σοβαρό στο γελοίο, η απόσταση είναι μικρή - από το γελοίο όμως στο σοβαρό, η απόσταση είναι τεράστια. Είναι αποκαλυπτικό της πολιτικής ελαφρότητας του κ. Τσίπρα το ότι επιλέγει να κάνει χιούμορ, κακό μάλιστα, με την εκπαίδευση των παιδιών μας εν μέσω πανδημίας», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου για ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Τελικά, ο πραγματικός χαρακτήρας ενός πολιτικού όντως φαίνεται από το τι θεωρεί αστείο».

Και σημείωσε: «ΥΓ: Όταν αποφασίζει ο κ. Τσίπρας να γράψει κάτι στα αγγλικά ας βάζει τουλάχιστον κάποιον να τα ελέγχει».

