Τσίπρας: "Ζητούνται ηθοποιοί να κάνουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα"

Την τελευταία ημέρα πριν κλείσουν όλοι οι χώροι ψυχαγωγίας στην Αθήνα, μεταξύ τους και τα θέατρα, λόγω των νέων μέτρων που τίθενται σε ισχύ για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, ο Αλέξης Τσίπρας παρακολούθησε τη θεατρική παράσταση "This is not Romeo & Juliet" σε σκηνοθεσία Αργύρη Πανταζάρα, στο θέατρο Πορεία.

Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σε δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook εκθείασε τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών και την παράσταση στο σύνολό της, ενώ, όπως έγραψε, ".Μιλώντας με τους συντελεστές, θυμήθηκα ένα σύνθημα από μία πρόσφατη συγκέντρωση καλλιτεχνών: «Ζητούνται ηθοποιοί να κάνουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα»..

"Αυτή ακριβώς είναι η πραγματικότητα. Η μοναδική απαίτηση που έχει σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ από τους καλλιτέχνες - και όχι μόνο - είναι αυτή: Μη μιλάτε, μην αντιδράτε, μη διεκδικείτε", γράφει ο Αλέξης Τσίπρας.

Στη συνέχεια συμπληρώνει αναφέροντας πως κόσμος του πολιτισμού βρίσκεται από την αρχή του έτους σε μια ασφυκτική κρίση. "Η πανδημία αποδεικνύεται ότι ήρθε ως άλλοθι για μια κυβέρνηση που θέλει να φιμώσει ό,τι δεν ελέγχει. Μια κυβέρνηση που έστελνε την αστυνομία στα σινεμά για να συλλάβει νεαρούς και υπουργοί που ειρωνεύονταν και συκοφαντούσαν κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες όταν τολμούσαν να μιλήσουν για τα προβλήματα του κλάδου τους".

"Μια κυβέρνηση που θέλει να ξεμπερδεύει με τον μαζικό, λαϊκό πολιτισμό και την καλλιτεχνική δημιουργία, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να στηρίξει τα σινεμά, τα θέατρα, τους συναυλιακούς χώρους, τους ηθοποιούς, τους τραγουδιστές, τους τεχνικούς, τους ηχολήπτες. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε το παν ώστε να ακούγονται σε κεντρικό επίπεδο οι διεκδικήσεις και τα προβλήματα των ανθρώπων του πολιτισμού, γιατί το νιώθουμε πρώτα και κύρια ως ηθικό μας χρέος. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε αυτή τη χώρα το πρόβλημα δεν είναι οι κατ’ επάγγελμα υποκρινόμενοι, αλλά οι καθ’ έξιν υποκριτές που μάλιστα αυτοανακηρύσσονται σωτήρες", καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

