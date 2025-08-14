Τσουκαλάς για φωτιές: “Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες, χωρίς λογοδοσία”

Με σφοδρή δήλωσή του, ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αποποιείται συστηματικά τις ευθύνες της, ρίχνοντας το φταίξιμο στους πολίτες ακόμη και για τις πυρκαγιές.

Σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας την ότι αποποιείται συστηματικά τις ευθύνες της και μεταθέτει το βάρος των προβλημάτων στους πολίτες, με αφορμή την επίμαχη δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη για την έλλειψη… εθελοντών.

Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για “καλοπληρωμένη κυβερνητική προπαγάνδα” που, εδώ και έξι χρόνια, αποδίδει κάθε κρίση -από τις φωτιές και το ενεργειακό κόστος έως τις κοινωνικές ανισότητες και τα σκάνδαλα- σε εξωγενείς παράγοντες, αφήνοντας ανέγγιχτη την πολιτική ευθύνη του πρωθυπουργού και των υπουργών του.

Ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά:

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κα Σοφία Βούλτεψη, προσπάθησε χθες να ρίξει την ευθύνη στους πολίτες για τις πυρκαγιές λέγοντας πως το πρόβλημα είναι ο αριθμός των εθελοντών.

Θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν τραγικό. Όμως, δεν είπε κάτι καινούργιο. Επανέλαβε με ωμό τρόπο αυτό, που λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εδώ και έξι χρόνια .

Σύμφωνα με την καλοπληρωμένη κυβερνητική προπαγάνδα για ό,τι συμβαίνει, είτε είναι οι πυρκαγιές που απειλούν τον αστικό ιστό οπως συνέβη στην Πάτρα, και σβήνουν πια στη θάλασσα είτε είναι τα πανάκριβα τιμολόγια ρεύματος είτε είναι οι κοινωνικές ανισότητες είτε είναι τα σκάνδαλα διασπάθισης των δημοσίων και ευρωπαϊκών πόρων, πάντα φταίνε οι πολίτες, φταίει η κλιματική αλλαγή, φταίνε οι χρόνιες παθογένειες, φταίνε οι παγκόσμιες εξελίξεις. Δεν φταίει ποτέ η κυβέρνηση!

Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Οι πολίτες κουράστηκαν από μια διακυβέρνηση ανεύθυνη, ασύδοτη, που παράγει διαφθορά και δεν έχει όραμα και σχέδιο για τη χώρα.