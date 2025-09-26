Βενιζέλος για Τέμπη: “Η τραγωδία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση”

Παρέμβαση του πρώην υπουργού Ευάγγελου Βενιζέλου για τα αιτήματα εκταφής των θυμάτων των Τεμπών. Η ανάρτησή του.

Σε ανάρτηση – παρέμβαση για το ζήτημα των τελευταίων ημερών, της εκταφής των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, προχώρησε την Παρασκευή (26/09), ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Την στιγμή που ο αγώνας των συγγενών των θυμάτων συνεχίζεται, με τα δίκαια αιτήματά τους για εκταφή των σορών να μην βρίσκουν ανταπόκριση από την Πολιτεία, και με τον Πάνο Ρούτσι να εξακολουθεί να πραγματοποιεί απεργία πείνας στο Σύνταγμα, ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε με όρους “αρχαίας τραγωδίας” στο θέμα, κάνοντας μνεία στην “Αντιγόνη” του Σοφοκλή.

Με αναφορές στον Κρέοντα, που διέπραξε “ύβριν” όταν έδειξε ασέβεια προς τους νεκρούς, με αποτέλεσμα να επέλθει η “νέμεσις” και η “τίσις”, ο Ευάγγελος Βενιζέλος έγραψε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του στα social media:

“Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την ( εκ ) ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση”.

Σημειώνεται ότι ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένι Ρούτσι, βρίσκεται για 12η μέρα σε απεργία πείνας μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, έχοντας στο πλευρό του τους απλούς πολίτες που εκφράζουν την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους, ενώ για την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Η ανάρτηση Βενιζέλου έρχεται λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στην οποία αναφερόταν ότι τα αιτήματα για εκταφή «μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Υπενθυμίζεται ότι νέο υπόμνημα για την εκταφή της σορού της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε χθες στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας η Μαρία Καρυστιανού.

Επίσης, χθες, ο Παύλος Ασλανίδης επανέφερε ενώπιον της Προέδρου Εφετών Λάρισας, το αίτημά του για εκταφή των λειψάνων του παιδιού του. Είναι το τρίτο αίτημα που καταθέτει ο κ. Ασλανίδης, πατέρας του 26χρονου Δημήτρη. Τα δύο προηγούμενα αφορούσαν στον έλεγχο για χημικές ουσίες και απορρίφθηκαν και από τον ανακριτή και από το δικαστικό συμβούλιο. Αυτή τη φορά η εκταφή ζητείται και για την ταυτοποίηση της σορού και για τον εντοπισμό χημικών υλικών.

Παράλληλα, νέο υπόμνημα κατέθεσαν 76 συγγενείς θυμάτων στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, ζητώντας συμπληρωματική ανάκριση για σειρά πράξεων. Ανάμεσα στα άλλα αιτήματα, είναι η εκταφή της σορού του παιδιού του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.