Animasyros 2022: Επιστρέφει τον Σεπτέμβριο στη Σύρο

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros, συμπληρώνει, φέτος, 15 χρόνια και καλεί δημιουργούς απ΄ όλο τον κόσμο να καταθέσουν τις ταινίες τους για τα διαγωνιστικά τμήματα έως τις 30 Ιουνίου 2022. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 400 αιτήσεις από 70 χώρες από όλον τον κόσμο και όλα δείχνουν πως η φετινή διοργάνωση θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενη συμμετοχή!

Πιστό στο ραντεβού του με τη Σύρο, το Animasyros 2022 θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 25 Σεπτεμβρίου με επίκεντρο την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ του είδους στην Ελλάδα και ένα από τα 20 μεγαλύτερα της Ευρώπης επεκτείνει, φέτος, τις εκδηλώσεις του κατά μία επιπλέον ημέρα, ενώ αποκτά έναν νέο χώρο, στην Ερμούπολη, τον πρώην χειμερινό κινηματογράφο ΕΡΜΗΣ, όπου για ένα χρόνο η δημιουργική ομάδα του Animasyros θα έχει την ευκαιρία να δώσει ξανά πνοή στον ιστορικό αυτό πολιτιστικό χώρο.

Φεστιβάλ Animasyros ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Το πρόγραμμα αναμένεται πιο πλούσιο από ποτέ με 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, περιφερειακές δράσεις, νέες εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες και την Αγορά που αποτελεί, πλέον, κέντρο αναφοράς για τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο!

Η κύρια θεματική του Animasyros 2022 είναι αφιερωμένη στην παραγωγή animation των Βαλτικών Χωρών (Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία) με τίτλο, The Baltic Animation Way, που στόχο έχει να προβάλλει αυτή την πολύ ιδιαίτερη και νεωτερική σκηνή animation που ανθεί στις χώρες αυτές.

Το Φεστιβάλ

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Animasyros 2022 περιλαμβάνει τις διαγωνιστικές κατηγορίες Διεθνές, Φοιτητικό, Ταινιών Μεγάλου Μήκους/Βραβείο Κοινού, Ελληνόφωνη ταινία, Τηλεοπτικών και κατά Παραγγελία Ταινιών, ενώ για δεύτερη χρονιά, φέτος, διαγωνίζονται οι κατηγορίες K.ID.S για τις ταινίες που απευθύνονται σε παιδιά και Animapride για την καλύτερη ταινία animation ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικής.

Για 8η συνεχή χρονιά, διοργανώνεται η Αγορά, ένα από τα πιο “ζωντανά” κομμάτια του Φεστιβάλ που φέρνει σε επαφή τους διεθνείς επαγγελματίες του κλάδου με την ελληνική κοινότητα του animation, ενώ παράλληλα η Σύρος γίνεται σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες της Ανατολικής Μεσογείου! Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, όπως αυτή με την παγκοσμίου φήμης γαλλική εταιρεία παραγωγής Folimage (2021) και το πρόγραμμα MIFA – Animation du Monde (2020), αναπόσπαστο τμήμα της Αγοράς του Διεθνούς Φεστιβάλ Animation του Ανεσί, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ενδυνάμωση και την προβολή του κλάδου διεθνώς.

Φεστιβάλ Animasyros ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Το πρόγραμμα της Αγοράς περιλαμβάνει το Pitching Forum, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, masterclasses και συναντήσεις δικτύωσης με επαγγελματίες του κλάδου. Διεθνώς διακεκριμένοι animators και παραγωγοί όπως η Joanna Quinn και ο Les Mills θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό masterclass βασισμένο στην ταινία τους The Affairs of the Art, υποψήφια στα φετινά Όσκαρ στην κατηγορία μικρού μήκους animation, και ο φημισμένος Γάλλος παραγωγός Olivier Catherin, ο οποίος θα μας μυήσει στην διαδικασία παραγωγής μιας ταινίας animation.

Για δεύτερη χρονιά συνεχίζεται το αφιέρωμα MEDanina με δημιουργούς από τις χώρες της Μεσογείου. Το άνοιγμα των αιτήσεων συμμετοχής για το Pitching Forum της Αγοράς θα ανακοινωθεί σύντομα.

Φεστιβάλ Animasyros ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Τέλος, από το πρόγραμμα δεν λείπουν τα καθιερωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, νέους επαγγελματίες, ΑμεΑ και άτομα τρίτης ηλικίας, τα οποία πραγματοποιούνται, σε συνεργασία με το ΚΑΠΗ Ερμούπολης, το ΚΔΑΠ – ΜεΑ Σύρου, τα Εκπαιδευτήρια ΔΕΛΑΣΑΛ Σύρου και τον Σύλλογο Μικρασιατών Σύρου.

Οι θεματικές των εργαστηρίων συνδέονται με την επέτειο μνήμης της Μικρασιατικής Καταστροφής προβάλλοντας βασικές ανθρώπινες αξίες όπως είναι η Αποδοχή και η Αλληλεγγύη σε αντιδιαστολή με την Απώλεια και τον Ξεριζωμό που βίωσαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας. Οι ταινίες που θα δημιουργηθούν θα προβληθούν στην τελετή λήξης και απονομής βραβείων του Φεστιβάλ.

Φεστιβάλ Animasyros ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Κάλεσμα για συμμετοχές

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τα διαγωνιστικά τμήματα της φετινής διοργάνωσης υποβάλλονται αποκλειστικά, μέσω της σελίδας που διατηρεί το Animasyros στην πλατφόρμα Film Freeway. Η προθεσμία των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 30η Ιουνίου 2022.

Οπτική Ταυτότητα

Η οπτική ταυτότητα του Animasyros 2022 σχεδιάστηκε από τον πρωτοπόρο στο animation, εικονογράφο και εικαστικό Γιάννη Κουτσούρη. Ο πολυβραβευμένος καλλιτέχνης εικονογράφησε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, δημιούργησε εκατοντάδες χαρακτήρες, λογότυπα, διαφημίσεις και γελοιογραφίες.

Υπήρξε μαθητής του σπουδαίου ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου και επί 30 χρόνια έχει δημιουργήσει μερικές από τις πιο δημοφιλείς ταινίες και διαφημίσεις κινουμένων σχεδίων, με τις εταιρίες Κουνούπι και Κουάκ. Από το 2OOO ασχολείται αποκλειστικά με τη ζωγραφική και τη γλυπτική έχοντας πραγματοποιήσει δεκάδες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Είναι μέλος του επιμελητηρίου εικαστικών τεχνών της Ελλάδος από το 1973.

