Από τη Norma Jeane στην Marilyn: H Em.ma ξαναγράφει τον μύθο της Monroe

Η ιδιοσυγκρασιακή καλλιτέχνιδα Em.ma μιλά στο NEWS 24/7 με αφορμή μια πρωτότυπη φωτογραφική δουλειά αφιερωμένη στη Marilyn Monroe.

Η Em.ma δεν είναι μια απλή καλλιτέχνιδα. Μεγαλωμένη σε ένα αντισυμβατικό περιβάλλον, όπου ο πατέρας της, Παντελής Κούρος, υπήρξε μια σημαντική φυσιογνωμία της πολιτικής σκηνής της Κύπρου και η μητέρα της καθηγήτρια μπαλέτουεξελίχθηκε σε μια δημιουργό που ακολούθησε το δικό της καλλιτεχνικό μονοπάτι. Παρά τις ισχυρές επιρροές του περιβάλλοντός της, πάντα διατηρούσε την προσωπική της ανεξαρτησία και ύφος.

Με σπουδές στο Λονδίνο και τη Βοστόνη, και έχοντας ζήσει σε καλλιτεχνικά κέντρα όπως η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, η Em.ma διαμόρφωσε τη μουσική της ταυτότητα ως δημιουργός και παραγωγός των τραγουδιών της.

Thanos Houtos

Στη διάρκεια της παραμονής της στο Μανχάταν, εμφανίστηκε ζωντανά σε πολλά underground μουσικά κλαμπ της ποπ-ροκ σκηνής. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, η Em.ma εξέφρασε τις μουσικές της επιρροές με έναν μοναδικό τρόπο, συνδυάζοντας τις μελωδίες της δυτικής μουσικής παράδοσης με τον ελληνικό στίχο, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό και προσωπικό ηχητικό τοπίο.

Η μουσική της εξέλιξη την καθιέρωσε στην ελληνική μουσική σκηνή με το άλμπουμ Αnti-katapliktika και μια σειρά από επιτυχημένα singles, ενώ το «Waiting Room» αποτελεί την πιο πρόσφατη εναλλακτική και πρωτοποριακή δουλειά της.

Em.ma: Πέρα από τη μουσική, η Monroe

Αλλά η Em.ma δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Στη συνέχεια αυτής της καλλιτεχνικής πορείας, η δημιουργός φέρνει στο προσκήνιο μια πρωτότυπη φωτογραφική δουλειά αφιερωμένη στη Marilyn Monroe, με αφορμή τα 99 χρόνια από τη γέννησή της. Το concept, που βασίζεται στην «iconic» φωτογράφηση της Monroe από τον φωτογράφο Andre De Dienes, συνδυάζει τη σύγχρονη ματιά της Em.ma με τη διαχρονική εικόνα της μεγαλύτερης σταρ του Χόλιγουντ.

Thanos Houtos

Η Marilyn Monroe, το απόλυτο σύμβολο του σεξ και της τραγικής φιγούρας του Χολιγουντιανού μύθου, γεννήθηκε ως Norma Jean το 1926 και έφυγε από τη ζωή το 1962. Παρά την έντονη εικόνα της ως το σύμβολο του σεξ, η ζωή της Monroe υπήρξε γεμάτη αντιφάσεις, γεγονός που την καθιστά μια από τις πιο τραγικές φιγούρες της αμερικανικής κουλτούρας. Με το αφιέρωμα της Em.ma, οι θεατές έχουν την ευκαιρία να δουν αυτήν τη μυθική φιγούρα μέσα από μια νέα, προσωπική ματιά που αποτυπώνει όχι μόνο την επιφανειακή εικόνα της, αλλά και την ενδελεχή εξερεύνηση της γυναίκας πίσω από τον μύθο.

Το φωτογραφικό αφιέρωμα της Em.ma φιλοξενείται στην προσωπική της πλατφόρμα Ascension-Platinum.com, ενώ ο φωτογράφος Θάνος Χούτος έχει αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση και φωτογράφηση. Η σύνθεση της εικόνας αυτής μεταφέρει την ουσία της Monroe, αλλά με την ευαισθησία και το βλέμμα της σύγχρονης δημιουργού, που ενσωματώνει στοιχεία του μοντέρνου, της pop κουλτούρας και της προσωπικής της αισθητικής.

Thanos Houtos

Marilyn Monroe: είναι η απόλυτη αποτύπωση αυτής της παγίδας της εικόνας

Η ίδια λέει στο NEWS 24/7 : “Τη Marilyn τη θαύμαζα από μικρή ηλικία, από τις ταινίες που είχε πρωταγωνιστήσει. Αργότερα, εντυπωσιαζόμουν από τις διαστάσεις που είχε πάρει η φήμη της παγκοσμίως. Αναρωτιόμουν τι ήταν αυτό που την διαφοροποίησε, την ξεχώρισε ώστε να γίνει “icon”.

Σε μεταγενέστερη φάση της ζωής μου, το σύμβολο “Marilyn” αποτέλεσε για μένα σημαντική πηγή έμπνευσης, επειδή ως conceptualist artist δουλεύω με θεματολογία και κάνω focus, εστιάζω στην “παγίδα” της εικόνας. Τι κρύβεται πίσω από την εικόνα; Νιώθω ότι ο μύθος “Marilyn” είναι η απόλυτη αποτύπωση αυτής της παγίδας”.

Και συνεχίζει μιλώντας για το πώς πιστεύει ότι η Marilyn επηρέασε την πολιτιστική και κοινωνική σκηνή της εποχής της: “Θα έλεγα ότι τέτοιου είδους κοινωνικά φαινόμενα αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοτροφοδοτούνται. Ο αμερικανικός κινηματογράφος, σε μια περίοδο μετά τους παγκόσμιους πολέμους και το μεγάλο οικονομικό depression, λειτούργησε ως καταλυτικός παράγοντας εκτόνωσης κοινωνικής συναισθηματικής φόρτισης, ταλαιπωρίας και ψυχικής και σωματικής κατάπτωσης, έχοντας τάσεις ψυχαγωγίας που χαρακτηρίζονταν από έντονο “glamour”, ομορφιά, κωμωδία και σεξουαλική απελευθέρωση.

Εδώ ήρθε και έδεσε απόλυτα η εικόνα της Marilyn, έχοντας όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και έχοντας ήδη σπρώξει τα όρια, ποζάροντας γυμνή στο πρώτο Playboy magazine.

Στο συγκεκριμένο concept, έχουμε επιλέξει ως αναφορά τη φωτογράφηση της Marilyn από τον André De Dienes, που διακατέχεται από μια τάση ξεγνοιασιάς και παιχνιδιού, σ’ ένα ονειρικό set up με μαγευτικές αποχρώσεις του μπλε που ταξιδεύουν το μυαλό σε έναν παραμυθένιο κόσμο και το ηρεμούν”.

Thanos Houtos

Ποιες πλευρές της προσωπικότητάς της ή του δημόσιου προφίλ της ήθελε να αναδείξει μέσα από τις φωτογραφίες;

“Μέσα από τη μελέτη που έχω κάνει για τη Marilyn – από ταινίες, ντοκιμαντέρ, βιογραφίες, αναφορές και καθώς και από τα “secret diaries” της που γνωστοποιήθηκαν πολύ αργότερα από τον θάνατό της – πάντα ψάχνω “το κορίτσι πίσω από την εικόνα”.

Μέσα από αυτή τη φωτογράφηση ήθελα να αναδείξω έναν ρομαντισμό, έναν αθώο αισθησιασμό και μια απέραντη μελαγχολία. Τα μάτια, ως καθρέπτης της ψυχής, δεν μπορούν να κρύψουν τη μελαγχολία που διέκρινε τη Norma Jean, παρά το όμορφο πρόσωπό της, το παιχνιδιάρικο ύφος της και το μεγάλο χαμόγελο” απαντά.

Πώς ερμηνεύει την αντίφαση ανάμεσα στην εικόνα της ως σεξουαλικό σύμβολο και στην ανθρώπινη πλευρά της που συχνά παρέμενε κρυφή;

Η Εm.ma απαντά ”Μια τραγική μορφή. Η αντίφαση αυτή με γοητεύει και με εμπνέει, καθώς με σπρώχνει σε πολυδιάστατα επίπεδα σκέψης. Πώς γίνεται το “image” να αποκτά δική του οντότητα σε τέτοιο βαθμό, που όχι μόνο δεν μπορεί να ελεγχθεί από τον δημιουργό του αλλά και να έχει καταστροφικές επιπτώσεις προς αυτόν;”

Στην εποχή της, η Marilyn ήταν σύμβολο του «αμερικανικού ονείρου». Σήμερα, πόσο νομίζει ότι αυτή η εικόνα παραμένει επίκαιρη ή έχει εξελιχθεί;

“Επίκαιρη παραμένει, αλλά όχι με την έννοια της αντιπροσωπευτικής για την εποχή που διανύουμε.

Παραμένει ως ένα φαινόμενο, ένα “fashion icon”, ένας χολιγουντιανός αστικός μύθος που συνοδεύει μια συγκεκριμένη εποχή και ο οποίος ανακυκλώνεται κατά περιόδους.

Ζούμε σε μια εποχή μετάβασης σε έναν νέο κόσμο, μια εντελώς αντισυμβατικά ανιχνεύτη, μη προβλέψιμη πραγματικότητα, όπου τα υπάρχοντα κοινωνικά μοντέλα καταρρίπτονται ένα-ένα – και μαζί τους τα σύμβολα, οι μύθοι και τα icons” αναφέρει.

Thanos Houtos

Ποιες συναισθηματικές αντιφάσεις πιστεύει ότι συνυπήρχαν στην ίδια τη Marilyn που καθόρισαν τη δημόσια και ιδιωτική της εικόνα;

Η Em.ma απαντά: “Λόγω ενός βεβαρημένου οικογενειακού ιστορικού και κακοποιημένης παιδικής και εφηβικής πορείας, υποθέτω, κατά κύριο λόγο, ότι ποτέ δεν μπόρεσε να αφήσει πίσω της το παρελθόν της, βρίσκοντας καταφύγιο στη persona, η οποία κατέληξε σε ένα είδος αντιδότου που έγινε δηλητήριο.

Δε μπορώ να ξέρω, αλλά ίσως η εικόνα της συναισθηματικής αντίφασης να προέκυπτε απ’ την εσωτερική της κραυγή για αγάπη, που διοχετευόταν σε μια απόπειρα για “attention” με λανθασμένο τρόπο. Η συναισθηματική της αντίφαση θα έλεγα πως οδήγησε σε μια “αντίφαση” ζωής – που ενώ ήταν η απόλυτη φαντασίωση, φαίνεται ότι δεν έζησε ποτέ αληθινή αγάπη. Και αυτό ξεκινά πάντα με την αγάπη για τον εαυτό σου.

Η Norma Jeane άφησε την τελευταία της πνοή ως Marilyn, παίρνοντας μαζί της πολλά μυστικά και αφήνοντας άλλα τόσα ερωτήματα…”