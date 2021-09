10 χρόνια Ελληνικές Μικρές Ιστορίες: Δείτε δωρεάν τις βραβευμένες ελληνικές μικρού μήκους των Νυχτών Πρεμιέρας

Τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας του διαγωνιστικού τμήματος Ελληνικές Μικρές Ιστορίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, σας περιμένουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του φεστιβάλ!

Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια του τμήματος Ελληνικές Μικρές Ιστορίες, οι Νύχτες Πρεμιέρας φιλοξενούν στην πλατφόρμα του Φεστιβάλ (online.aiff.gr) από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου όλες τις ταινίες μικρού μήκους που κέρδισαν το βραβείο Καλύτερης Ταινίας τα προηγούμενα χρόνια.

Αναλυτικά θα προβάλλονται οι μικρού μήκους ταινίες:

«Χαμομήλι» του Νεριτάν Ζιντζιρία

«Red Hulk» της Ασημίνας Προέδρου

«ΙΙ» του Ευθύμη Κόζεμουντ Σανίδη

«Simon Says» του Νίκου Τσεμπερόπουλου

«Limbo» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη

«Copa-Loca» του Χρήστου Μασσαλά

«Έκτορας Μαλό - Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς» της Ζακλίν Λέντζου

«Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό κι Εμάς» του Βασίλη Κεκάτου

«Το Τέλος του Πόνου: Μία Πρόταση» της Ζακλίν Λέντζου

Οι συγκεκριμένες ταινίες διατίθενται δωρεάν και για 300 προβολές η καθεμία. Πρόκειται για μία μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσετε συγκεντρωμένες μερικές από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους των τελευταίων χρόνων, δωρεάν μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα των Νυχτών Πρεμιέρας.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ τους σκηνοθέτες, σκηνοθέτιδες και παραγωγούς για την ευγενική παραχώρηση των ταινιών.

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Φεστιβάλ εδώ: https://online.aiff.gr/

Δείτε τις ελληνικές ταινίες μικρού μήκους του προγράμματος εδώ: https://online.aiff.gr/collection/10-Χρόνια-Μικρές-Ιστορίες

Λίγα λόγια για τις ταινίες:

«Χαμομήλι» του Νεριτάν Ζιντζιρία

Είναι μόνη της. Ο κόσμος των ζωντανών είναι μακριά, ενώ ο κόσμος των νεκρών μυρίζει χαμομήλι.

Ο σκηνοθέτης

Ο Νεριτάν Ζιντζιρία γεννήθηκε το 1989 στα Τίρανα. Ένα χρόνο αργότερα μετανάστευσε με την οικογένειά του στην Ελλάδα. Το 2008 βραβεύτηκε ως ο Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Σκηνοθέτης στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας για την πρώτη του ταινία «Την καλύτερη νύφη». Η δεύτερή του ταινία «Χαμομήλι», κέρδισε το Βραβείο Χρυσός Ιππέας στο Διεθνές Φεστιβάλ της Δρέσδης ενώ συνέχισε μια εντυπωσιακή πορεία με πάνω από 20 διακρίσεις και 150 συμμετοχές σε κινηματογραφικά φεστιβάλ. Στην Ελλάδα, η ταινία κέρδισε έξι βραβεία, ανάμεσα στα οποία το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας, το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας καθώς και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Χρονιάς από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. H τρίτη του ταινία “The Time of A Young Man About To Kill” που γύρισε στην Ιταλία, προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Μπουσάν της Ν.Κορέας. Η τελευταία του ταινία γυρισμένη στα Βαλκάνια, προβλήθηκε με επιτυχία σε φεστιβάλ και μουσεία ανά τον κόσμο (Διεθνές Φεστιβάλ του Μπρίστολ, Πειραματικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Παρίσι/Μουσείο Πομπιντού).

«Red Hulk» της Ασημίνας Προέδρου

Ο Γιώργος μένει μόνος στην Αθήνα. Υποτίθεται σπουδάζει, αναγκάζεται να δουλεύει. Του λείπουν νόημα, αυτοπεποίθηση, ταυτότητα, αποδοχή. Γεμίζει το κενό ως «RED HULK», όπως είναι γνωστός στο σύνδεσμο οπαδών της ομάδας του. Ωσπου η εμπλοκή του σ’ ένα επεισόδιο ρατσιστικής βίας φέρνει μπροστά του νέα αδιέξοδα, διλήμματα και επιλογές.

«Red Hulk» της Ασημίνας Προέδρου

Η σκηνοθέτις

Η Ασημίνα γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Σπούδασε μουσική (2001 – πτυχίο πιάνου), Οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ (πτυχίο το 2005 και μεταπτυχιακό το 2007) και σκηνοθεσία κινηματογράφου (πτυχίο το 2013 και μεταπτυχιακό το 2016). Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων, μεταξύ των οποίων τα master classes των John Truby (2015 - Λονδίνο) και Guillermo Arriaga (2015 – Λονδίνο). Η μικρού μήκους ταινία της, RED HULK (2013), την οποία ολοκλήρωσε (σενάριο, σκηνοθεσία, παραγωγή) στα πλαίσια των προπτυχιακών της σπουδών, κέρδισε το Χρυσό Διόνυσο στο Φεστιβάλ της Δράμας (2013), το πρώτο βραβείο μικρού μήκους ταινίας στις Νύχτες Πρεμιέρας (2013), έχει συμμετάσχει σε πάνω από εξήντα διεθνή φεστιβάλ, εκ των οποίων και στο Clermont-Ferrand (Διεθνές Διαγωνιστικό 2014), και έχει κερδίσει εννέα διεθνή βραβεία. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία, Πίσω από τις Θημωνιές (προσωρινός τίτλος), η οποία βρίσκεται στο post-production. Είναι απόφοιτος των Sarajevo Talents 2015 και Berlinale Talents 2016.

«ΙΙ» του Ευθύμη Κόζεμουντ Σανίδη

Ένας ηλικιωμένος γαμπρός περπατάει στον ανοιχτό ορίζοντα προς μία νύφη που τον περιμένει. Συναντιούνται, μα η απόστασή μεταξύ τους αρχίζει και πάλι να μεγαλώνει.

«ΙΙ» του Ευθύμη Κόζεμουντ Σανίδη

Ο σκηνοθέτης

Γεννηθείς με διπλή Ελληνική και Γερμανική εθνικότητα, ο Ευθύμης Kosemund Σανίδης σπούδασε Επιστήμη Υπολογιστών στην Αθήνα και στη συνέχεια Σύγχρονες Τέχνες στο Le Fresnoy - Studio National της Γαλλίας. Οι ταινίες του έχουν προβληθεί και βραβευτεί σε σημαντικά φεστιβάλ όπως αυτά της Βενετίας, του Λοκάρνο, του Clermont-Ferrand, σε χώρους τέχνης όπως το Forum des Images, το Centre Pompidou, το Haus der Kulturen der Welt, και έχουν διανεμηθεί σε πλατφόρμες όπως το Festival Scope και το MUBI. Είναι μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και alumnus του Berlinale και του Sarajevo Talents. Κατά το παρόν, αναπτύσσει την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.

«Simon Says» του Νίκου Τσεμπερόπουλου

Ο Σάιμον ζει μοναχικά στο Λονδίνο, αποξενωμένος από το περιβάλλον του. Κάποια βράδια του μήνα επισκέπτεται τους «ιντερνετικούς» του φίλους.

«Simon Says» του Νίκου Τσεμπερόπουλου

Ο σκηνοθέτης

Mετά τις σπουδές του στην Ψυχολογία έγραψε και σκηνοθέτησε την πρώτη του μικρού μήκους ταινία Η Φωνή (2012). Το 2013 μετακόμισε στο Λονδίνο για να σπουδάσει σινεμά. Στο τέλος των σπουδών του έγραψε και σκηνοθέτησε την δεύτερη μικρού μήκους ταινία του Simon Says (2015), η οποία επιλέχθηκε από αρκετά φεστιβάλ ανά των κόσμο, πουλήθηκε σε εθνικό δίκτυο της Ιαπωνίας, κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νύχτες Πρεμιέρας, και το Βραβείο “Έλληνες του Κόσμου” στο Φεστιβάλ της Δράμας. Η τρίτη του μικρού μήκους Soul Food (2020), επιλέχθηκε από το Ευρωπαϊκό development πρόγραμμα σεναρίου, Midpoint Shorts, και χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό αλλά και το Γαλλικό Κέντρο Κινηματογράφου. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην διαδικασία ανάπτυξης σεναρίου της πρώτης του μεγάλου μήκους ταινίας.

«Limbo» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη

Η λεοπάρδαλη θα ξαπλώσει με την κατσίκα. Οι λύκοι θα ζήσουν με τα αρνιά. Και το νεαρό αγόρι θα τα οδηγήσει. 12+1 παιδιά και το κουφάρι μιας φάλαινας που ξεβράστηκε στην ακτή.

«Limbo» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη

Η σκηνοθέτις

Η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη γεννημένη στην Κομοτηνή, αρχικά σπούδασε φαρμακευτική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια αποφοίτησε από το τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Οι ταινίες της έχουν κάνει πρεμιέρα στα μεγαλύτερα διεθνή Φεστιβάλ Κινηματογράφου όπως το Φεστιβάλ των Καννών, του Βερολίνου, του Λοκάρνο και έχουν κερδίσει πολυάριθμα βραβεία. Έχει τιμηθεί δύο φορές από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με το βραβείο της καλύτερης ταινίας μικρού μήκους ενώ ήταν υποψήφια για το αντίστοιχο βραβείο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας EFA (European Academy Awards) τις χρονιές 2015 και 2017 αντίστοιχα.

«Copa-Loca» του Χρήστου Μασσαλά

Αυτή είναι η ιστορία της Copa-Loca, ενός εγκαταλελειμμένου καλοκαιρινού θερέτρου. Η Πωλίνα είναι το κορίτσι στην καρδιά της Copa-Loca. Όλοι νοιάζονται για εκείνη και εκείνη νοιάζεται για τους πάντες – με κάθε δυνατό τρόπο.

«Copa-Loca» του Χρήστου Μασσαλά

Ο σκηνοθέτης

Γεννήθηκε το 1986. Σπούδασε στο London Film School, LFS και στο Kingston University, London. Έχει εργαστεί ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μοντέρ. Οι μικρού μήκους ταινίες του έχουν επιλεγεί σε πάνω από 200 διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ (Κάννες, AFI Fest, New Directors/New Films, Σεράγεβο, Ρέικιαβικ κ.α.), έχουν αποσπάσει βραβεία και έχουν προβληθεί σε τηλεοπτικές και διαδικτυακές πλατφόρμες (Nowness, Vimeo Staff Picks…). Το 2016 συμμετείχε στο Filmmakers Academy του 69ου Φεστιβάλ του Λοκάρνο. Η τελευταία του ταινία μικρού μήκους «Copa-Loca», απέσπασε το Βραβείο της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και ήταν υποψήφια για τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το πρώτο μεγάλου μήκους σενάριό του, με τίτλο «Broadway» επελέγη για το Sundance Screenwriters Lab και το Atelier Cinefondation του Φεστιβάλ Καννών.

«Έκτορας Μαλό - Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς» της Ζακλίν Λέντζου

Η τελευταία μέρα της χρονιάς ξημερώνει κάτω από το φεγγάρι, ενώ η Σοφία βλέπει ένα όνειρο και δεν το λέει σε κανέναν: περπατώντας στην έρημο, μαθαίνει πώς είναι άρρωστη. Υποκρίνεται ότι δεν την νοιάζει. Μήπως έχασε την καρδιά της;

«Έκτορας Μαλό - Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς» της Ζακλίν Λέντζου

Η σκηνοθέτις

Η Ζακλίν Λέντζου (Αθήνα, 1989), απόφοιτος της σχολής κινηματογράφου του Λονδίνου (London Film School, 2013), είναι σεναριογράφος/ σκηνοθέτις. Η δουλειά της περιστρέφεται γύρω από μη παραδοσιακές οικογενειακές δομές, το όνειρο, την αγάπη καθώς και την έλλειψη αυτής. Της αρέσει να πειραματίζεται με τις εναλλαγές φόρμας, διάρκειας και συναισθημάτων. Οι μικρού μήκους ταινίες της έχουν διαγωνισθεί και βραβευτεί σε φεστιβάλ του εξωτερικού (ΑΛΕΠΟΥ, Λοκάρνο 2016 | HIWA, Βερολίνο 2017 | ΕΚΤΟΡΑΣ ΜΑΛΟ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, Κάννες 2018 | Το Τέλος του Πόνου (Μια πρόταση), Λοκάρνο 2020). Ρετροσπεκτίβες του έργου της έχουν πραγματοποιηθεί σε Βιέννη, Μόντρεαλ, Ελσίνκι, Νάιμεχεν. Η πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία, ‘ΣΕΛΗΝΗ, 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ’, έκανε πρεμιέρα στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Βερολίνου.

«Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό κι Εμάς» του Βασίλη Κεκάτου

Νύχτα, παλιά Εθνική Οδός. Σ’ ένα ξεχασμένο βενζινάδικο δυο άγνωστοι συναντιούνται για πρώτη φορά. Ο ένας έχει σταματήσει για να βάλει βενζίνη στη μηχανή του. Ο άλλος έχει ξεμείνει εκεί. Για να γυρίσει στην Αθήνα του λείπουν 22.50€. Όσο ακριβώς κοστίζει η απόσταση που τους χωρίζει από τον ουρανό.

«Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό κι Εμάς» του Βασίλη Κεκάτου

Ο σκηνοθέτης

Ο Βασίλης Κεκάτος, γεννημένος το 1991, είναι σεναριογράφος, σκηνοθέτης και υπότροφος του Ινστιτούτου του Sundance. Το 2018, με την ταινία του “Η Σιγή των Ψαριών Όταν Πεθαίνουν” συμμετείχε και διακρίθηκε σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, όπως το Locarno, το Sundance, το Palm Springs και το Tallinn Black Νights. Με την πρόσφατη ταινία του “Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό κι Εμάς” κατέκτησε το Χρυσό Φοίνικα, καθώς και το Queer Palm, για καλύτερη ταινία μικρού μήκους στο 72ο Φεστιβάλ των Καννών. Η ταινία συνέχισε τη φεστιβαλική πορεία της με σημαντικούς σταθμούς το Sarajevo, το Clermont-Ferrand, το AFI και το Telluride, για το οποίο την επέλεξε ο Μπάρυ Τζένκινς. Κατά την περίοδο της καραντίνας του 2020, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Ιδρύματος Ωνάση, ο Βασίλης δημιούργησε το “Όταν Κοιμάσαι ο Κόσμος Αδειάζει”, μια ταινία που σημείωσε μεγάλη επιτυχία διαδικτυακά και στην πορεία εξασφάλισε διανομή στις κινηματογραφικές αίθουσες. Διθυραμβικές κριτικές για το έργο του έχουν δημοσιευτεί ανά καιρούς σε γνωστά διεθνή έντυπα όπως ο Hollywood Reporter, οι New York Times, η Screen Daily και το Sight & Sound. Εκτός από τη σκηνοθεσία κινηματογράφου, ο Βασίλης έχει ασχοληθεί και με την καλλιτεχνική φωτογραφία, ενώ πρόσφατα του ανατέθηκε από τη Vogue Greece και τη Gucci η φωτογράφιση του διεθνούς μοντέλου Winnie Harlow. Αυτή την περίοδο προετοιμάζει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του.

«Το Τέλος του Πόνου: Μία Πρόταση» της Ζακλίν Λέντζου

Η Σοφία βρίσκεται πάλι σε πανικό. Το Σύμπαν αποφασίζει να επικοινωνήσει μαζί της. Άλλος ένας διάλογος με τον κόσμο. Μια πλανητική συμφωνία για τον Άρη, όπου οι άνθρωποι ονειρεύονται ξύπνιοι κι αγωνίζονται για την αγάπη.

«Το Τέλος του Πόνου: Μία Πρόταση» της Ζακλίν Λέντζου

Η σκηνοθέτις

Η Ζακλίν Λέντζου (Αθήνα, 1989), απόφοιτος της σχολής κινηματογράφου του Λονδίνου (London Film School, 2013), είναι σεναριογράφος/ σκηνοθέτις. Η δουλειά της περιστρέφεται γύρω από μη παραδοσιακές οικογενειακές δομές, το όνειρο, την αγάπη καθώς και την έλλειψη αυτής. Της αρέσει να πειραματίζεται με τις εναλλαγές φόρμας, διάρκειας και συναισθημάτων. Οι μικρού μήκους ταινίες της έχουν διαγωνισθεί και βραβευτεί σε φεστιβάλ του εξωτερικού (ΑΛΕΠΟΥ, Λοκάρνο 2016 | HIWA, Βερολίνο 2017 | ΕΚΤΟΡΑΣ ΜΑΛΟ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, Κάννες 2018 | Το Τέλος του Πόνου (Μια πρόταση), Λοκάρνο 2020). Ρετροσπεκτίβες του έργου της έχουν πραγματοποιηθεί σε Βιέννη, Μόντρεαλ, Ελσίνκι, Νάιμεχεν. Η πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία, ‘ΣΕΛΗΝΗ, 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ’, έκανε πρεμιέρα στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Βερολίνου.

