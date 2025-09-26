Αποκλειστικό: Οι ταινίες για την Παλαιστίνη που θα προβληθούν στο 66ο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Μια συλλογή ταινιών που καταγράφουν την παλαιστινιακή πραγματικότητα, από τους σημαντικότερους δημιουργούς της χώρας, προβάλλονται στο φετινό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

To δράμα του παλαιστινιακού λαού, αλλά και αναμετρήσεις με μικρές ανθρώπινες ιστορίες –ακόμα και την ίδια την Ιστορία– ξεδιπλώνονται μέσα από πέντε ταινίες που είτε έχουν χώρα παραγωγής την Παλαιστίνη, είτε καταγράφουν την καθημερινότητα των Παλαιστινίων.

Ταινίες από το πρόσφατο παρελθόν – ο “Χρόνος που Απομένει” του σπουδαίου Ελία Σουλεϊμάν – αλλά και φετινές παραγωγές που έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου, όπως το πολυσυζητημένο “Once Upon a Time” των αδερφών Νάσερ και το “Palestine 36” της μεγαλύτερης παλαιστίνιας δημιουργού Ανμαρί Τζασίρ, που αποτελεί και την παλαιστινιακή κατάθεση για τα φετινά βραβεία Όσκαρ. Ταινίες που απαρτίζουν μια συλλογή τίτλων που απλώνεται σε όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ, από τα Special Screenings και τους Ανοιχτούς Ορίζοντες, μέχρι τα αφιερώματα.

Το NEWS24/7 παρουσιάζει τους τίτλους των παλαιστινιακών ταινιών της φετινής διοργάνωσης, οι οποίες προέρχονται από τα πιο μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου, από Κάννες μέχρι Τορόντο και Σάντανς, και φτάνουν τώρα στη Θεσσαλονίκη.

Palestine 36

Ανμαρί Τζασίρ

>>> Τμήμα: Special Screenings

1936. Καθώς τα χωριά της Παλαιστίνης ξεσηκώνονται ενάντια στη βρετανική κυριαρχία, ο Γιουσούφ περιπλανιέται μεταξύ του αγροτικού του σπιτιού και μιας Ιερουσαλήμ γεμάτης ενέργεια, λαχταρώντας ένα μέλλον πέρα από τις αυξανόμενες αναταραχές. Αλλά η Ιστορία είναι αμείλικτη. Με τον αυξανόμενο αριθμό Εβραίων μεταναστών που διαφεύγουν από μια όλο και πιο φασιστική Ευρώπη και τις παλαιστινιακές εκκλήσεις για ανεξαρτησία, όλες οι πλευρές οδεύουν προς μια αναπόφευκτη σύγκρουση σε μια αποφασιστική στιγμή για τη Βρετανική Αυτοκρατορία και το μέλλον ολόκληρης της περιοχής. (Τορόντο 2025, Gala Presentations – Πρόταση Παλαιστίνης για τα Όσκαρ)

Once Upon a Time in Gaza

Ταρζάν Νάσερ, Αράμπ Νάσερ

>>> Τμήμα: Open Horizons

Γάζα, 2007. Ο Γιαχιά, ένας νεαρός φοιτητής, συνάπτει φιλία με τον Οσάμα, έναν χαρισματικό ιδιοκτήτη εστιατορίου με μεγάλη καρδιά. Μαζί, αρχίζουν να διακινούν ναρκωτικά ενώ παραδίδουν φαλάφελ σάντουιτς, αλλά σύντομα αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν έναν διεφθαρμένο αστυνομικό και το υπερμεγέθες εγώ του. (Κάννες 2025, Ένα Κάποιο Βλέμμα – Καλύτερη Σκηνοθεσία)

Στη Σκιά της Πορτοκαλιάς (All That’s Left Of You)

Τσεριέν Ντάμπις

>>> Τμήμα: Survey Expanded

Αφού ένας παλαιστίνιος έφηβος παρασύρεται σε μια διαδήλωση στη Δυτική Όχθη, η μητέρα του αφηγείται την οικογενειακή ιστορία ελπίδας, θάρρους και αδιάκοπης πάλης που οδήγησε σε αυτή τη μοιραία στιγμή. (Σάντανς 2025 – η ταινία θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από την Filmtrade)

Partition

Νταϊάνα Άλλαν

>>> Τμήμα: Film Forward Special Screenings (υβριδική ταινία – οπτικό δοκίμιο)

Ανακτώντας την παλαιστινιακή παρουσία μέσω ιστοριών, φωνών και τραγουδιών, ξετυλίγοντας το αποικιακό παρελθόν μέσα από ηχοτοπία του αβέβαιου παρόντος, το Partition είναι μια στοχαστική προσέγγιση για όσα θυμούνται τα σώματα και ξεχνούν οι αυτοκρατορίες. Χρησιμοποιώντας υλικό από τα αποικιακά αρχεία της Βρετανικής Εντολής για την Παλαιστίνη (1917 – 1948) και ηχογραφήσεις Παλαιστινίων προσφύγων στο Λίβανο, το Partition αναδεικνύει ιστορίες που υπήρχαν για καιρό στο περιθώριο. (Κάρλοβι Βάρι 2025)

Ο Χρόνος που Απομένει (The Time That Remains, 2009)

Ελία Σουλεϊμάν

>>> Τμήμα: Plot Twist, Beyond Sixth Sense

Ημι-αυτοβιογραφικό φιλμ που εξελίσσεται σε τέσσερα ιστορικά επεισόδια για μια οικογένεια, που από το 1948 μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Στο τρυφερό αλλά συνάμα οδυνηρό φιλμ του Ελία Σουλεϊμάν, οι αναμνήσεις που κατέγραψε σε μορφή ημερολογίου ο πατέρας του σκηνοθέτη διαπλέκονται άρρηκτα με το συλλογικό και διαχρονικό δράμα του παλαιστινιακού λαού. Ο φιλμικός και ο ιστορικός χρόνος αναδιπλώνονται και συνενώνονται, βυθομετρούν ένα ανεπούλωτο τραύμα και μεταμορφώνουν αυτό που απομένει σε μνήμη, υπενθύμιση και ελπίδα, σε έναν έμμεσο φόρο τιμής στο σινεμά του Ζακ Τατί. (Κάννες 2009 – Επίσημο Διαγωνιστικό)