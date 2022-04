Avatar 2: Αποκαλύφθηκε ο επίσημος τίτλος - Πότε έρχεται το πρώτο trailer

Ανακοινώθηκαν οι πρώτες πληροφορίες για το σίκουελ του Avatar και συγκεκριμένα το "Avatar: The Way of Water" όπως θα είναι ο επίσημος τίτλος της ταινίας. Όπως όλα δείχνουν αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Δεκεμβρίου.

Αν και περισσότερες λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν με το επίσημο trailer -στις 6 Μαΐου- η Disney δημοσίευσε μια σύνοψη της ταινίας:

"Χρονικά τοποθετημένη μια δεκαετία μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, το Avatar: The Way of Water αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Sully, τα προβλήματα που τους ακολουθούν, τα όρια που φτάνουν προκειμένου να προστατεύσουν ο ένας τον άλλον, τις μάχες που δίνουν για να κρατηθούν ζωντανοί και τις τραγωδίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι".

Το πρώτο Avatar κυκλοφόρησε το 2009 και μέχρι σήμερα παραμένει μια από τις κινηματογραφικές παραγωγές με τις περισσότερες εισπράξεις παγκοσμίως. Στα σκαριά βρίσκονται και οι επόμενες ταινίες (Avatar 3,4 και 5) οι οποίες θα κυκλοφορήσουν όλες με διαφορά δύο χρόνων από την προηγούμενή τους.

Μπορεί να μην έχουμε πολλά στοιχεία για τα όσα έπονται αλλά μας αρκεί η δήλωση του σκηνοθέτη James Cameron πως η συνέχεια θα "μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό".

