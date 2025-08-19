Σινεμά Κινηματογράφος

Φίνος Φιλμ: Το απολαυστικό βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας

Φίνος Φιλμ: Το απολαυστικό βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας
Στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί η Φίνος Φιλμ στο Instagram, ανέβηκε ένα βίντεο με σκηνές από παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, όπου “πρωταγωνιστούσε” η φωτογραφική μηχανή.

Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας σήμερα, Τρίτη (19/08) και η Φίνος Φιλμ έκανε μια ανάρτηση για να τιμήσει την ημέρα. Λαμβάνοντας υπόψιν τη συμβολή της κάμερας στον κινηματογράφο, η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, αφιερωμένο στην ημέρα.

Στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία παραγωγής ταινιών στο Instagram, ανέβηκε ένα βίντεο με σκηνές από παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, όπου «πρωταγωνιστούσε» η φωτογραφική μηχανή.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση, αναφέρεται: «Στις ταινίες της Φίνος Φιλμ, η φωτογραφική μηχανή δεν εμφανιζόταν τυχαία – ήταν αφορμή για εκπλήξεις, μπλεξίματα και… ρομαντικά “κλικ”. Μια πόζα μπορεί να έφερνε τον έρωτα. Ένα φιλμ να αποκάλυπτε ένα μυστικό. Κι ένα αυθόρμητο «κλικ» να άλλαζε όλη την πλοκή! Η φωτογραφία, ως κομμάτι του σεναρίου, έδινε πνοή στη στιγμή και φώτιζε συναισθήματα που δεν χωρούσαν σε λόγια. Γιατί στον κινηματογράφο, όπως και στη ζωή, κάθε φωτογραφία κρύβει μια μικρή ιστορία».

