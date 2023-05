Horrorant Film Festival 2023: Νύχτες Τρόμου με 63 φιλμ που τεστάρουν τις αντοχές μας

Από τις 4 μέχρι και τις 14 Μαΐου θα διεξαχθεί φέτος το 8ο Horrorant Film Festival - Νύχτες Τρόμου στην Αθήνα, στον ανακαινισμένο κινηματογράφο Ελιζέ, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας όπως τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη και τη Ρόδο.

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ ταινιών τρόμου στην Ελλάδα, που προσφέρει στο κοινό μια ιδιαίτερη εμπειρία κινηματογραφικού τρόμου, διαρκεί 11 ημέρες και αποτελεί το πιο ανερχόμενο genre fest της Ευρώπης.

Horrorant Film Festival - 63 ταινίες απ’ όλο τον κόσμο, χωρισμένες σε έξι ενότητες

8ο Διεθνές Horrorant Film Festival Η ΑΦΙΣΑ

Η Ταινία Έναρξης φέτος “σπάει ταμεία”! Οι Song Kang-ho (Παράσιτα) και Lee Byung-hun (Αντίκρισα τον Διάβολο) συμπρωταγωνιστούν στο "Emergency Declaration", ένα συγκλονιστικό δραματικό περιπετειώδες θρίλερ που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ των Καννών και διέλυσε τον ανταγωνισμό φτάνοντας στην 8η θέση των πιο εμπορικών ταινιών στην ιστορία της Κορέας!

Δέκα ημέρες αργότερα, και αφού έχετε χορτάσει αίμα και τρόμο, επιλέξαμε να σας αποχαιρετήσουμε με κάτι πιο εύθυμο, τη μαύρη κωμωδία "Escape Room: La Pel·lícula", μια διασκεδαστικότατη ισπανική θεατρική ιστορία τεσσάρων φίλων που δοκιμάζουν την ευφυία αλλά και την φιλία τους σε ένα απρόβλεπτο δωμάτιο απόδρασης.

Κεντρικός πρωταγωνιστής του Horrorant Film Festival, όπως κάθε χρόνο, το τμήμα Διαγωνιστικό Horror, με 9 ταινίες να προκαλούν τις οπτικές και ψυχολογικές αντοχές σας. Ανάμεσά τους βρίσκουμε το "What the Waters Left Behind 2: Scars", το πολυαναμενόμενο sequel των πρώτων “Ξεχασμένων” του Nicolás Onetti, το βέλγικο "Megalomaniac" του Karim Ouelhaj, μια προκλητικά ωμή ταινία που συναγωνίζεται το γειτονικό "Martyrs", το ταϊλανδέζικο monster horror "The Lake" του Lee Thongkham που δανeίζεται τη κεντρική ιδέα των kaiju και την φτάνει στα όριά της, το “καταραμένο” Anthropophagus II του Dario Germani, sequel του θρυλικού cult horror του Joe D'Amato και, last but not least, το "Project Wolf Hunting" του Hongsun Kim, μια genre-bending ταινία δράσης που θα σας… "λούσει με αίμα"!

Το τμήμα Panorama, όπως αποκαλύπτει και η ετυμολογία της λέξης, διευρύνει τους ορίζοντες του φεστιβάλ, και συμπεριλαμβάνει ταινίες που ξεφεύγουν από το καθαρό horror, όπως ψυχολογικά θρίλερ, μαύρες κωμωδίες, μέχρι και πολεμικά και γκανγκστερικά δράματα. Επτά συνολικά οι ταινίες του τμήματος ανάμεσα στις οποίες βρίσκουμε το ανατρεπτικό κορεάτικο "Next Door" του Ji-ho Yeom, το ερωτικό "Do Ut Des" των Ιταλών Monica Carpanese & Dario Germani, και την ισπανική κομεντί φαντασίας "Para Entrar a Vivir" των Pablo Aragüés & Marta Cabrera.

Το είδος του τρόμου είναι παραδοσιακά ανοιχτό σε νέα ταλέντα, ευέλπιδες δημιουργούς που κάνουν τα πρώτα τους βήματα και πριν το καταλάβουν… βρίσκονται να σκηνοθετούν ηπερηρωικές ταινίες εκατοντάδων εκατομμυρίων! Γι’ αυτό και το τμήμα First Look με παραγωγές πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών ήταν πάντα από τα αγαπημένα του φεστιβάλ, με επτά παραγωγές να σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.

Ανάμεσα σε αυτές το #2 των καλύτερων ταινιών τρόμου του 2023, το δανέζικο "Attachment" του Gabriel Bier Gislason, ένα πρωτότυπο θρίλερ δαιμονισμού που ξεφεύγει από τα στεγανά του είδους, το ενοχικά πανέμορφο "Mother Superior" της αυστριακής Marie Alice Wolfszahn, το κορεάτικο "The Other Child" της Jin-young Kim, ένα ατμοσφαιρικό θρίλερ που θα σας κρατήσει στην άκρη του καθίσματός σας, και το αμερικάνικο "Brightwood" του Dane Elcar, ένα θρίλερ βγαλμένο από τα σπλάχνα του "Twilight Zone".

ATTACHMENT SHUDDER





Το φετινό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει δύο μικρά αφιερώματα, ένα θεματικό κι ένα προσωπικό. Με μεγάλη μας χαρά θα υποδεχτούμε στην Αθήνα τον σπουδαίο Luigi Cozzi για να μας παρουσιάσει τις cult classic ταινίες του "Contamination", "Paganini Horror" και "The Killer Must Kill Again", ενώ στο δεύτερο θα σας συστήσουμε τρεις Exploitation παραγωγές που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη, το "Deadline" του Mario Azzopardi, το "Tammy and the T-Rex" του Stewart Raffill (με τους Paul Walker και Denise Richards στα πρώτα τους βήματα!) και το "Flesh for Frankenstein" του Paul Morrissey!

Από το πρόγραμμα του Horrorant Film Festival δε θα μπορούσαν να λείπουν οι ταινίες μικρού μήκους, με 31 διαμαντάκια να συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα, με… λίγο διαφορετική διάταξη από άλλες χρονιές. Με εξαίρεση τις -δυστυχώς μόλις δύο- ελληνικές ταινίες, τα "Η Νύχτα στο Θέατρο" και "Just in Time" που θα παρουσιαστούν με τον παραδοσιακό τρόπο, πριν από μια κύρια προβολή, παρουσία του δημιουργού, οι υπόλοιπες έχουν κερδίσει τις δικές τους ξεχωριστές απογευματινές προβολές, με μειωμένο εισιτήριο.

Info

Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω Viva.gr ή από το ταμείο του κινηματογράφου ΕΛΙΖΕ.

μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω ή από το ταμείο του κινηματογράφου ΕΛΙΖΕ. Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ .

προβολών μπορείτε να το κατεβάσετε από . Το κόστος του εισιτηρίου είναι στα 7€ για κάθε ταινία, εκτός των προβολών ταινιών μικρού μήκους που είναι στα 5€ .

