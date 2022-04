Κάποιος να σταματήσει τον Nicolas Cage - Θέλει να παίξει και σε μιούζικαλ

Νέα σύζυγος, νέα ταινία και ένα παιδί στα σκαριά για τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Nicolas Cage (Νίκολας Κέιτζ), που τώρα δηλώνει ότι θέλει να παίξει (και) σε μιούζικαλ. Το 2021 απασχόλησε τα σκανδαλοθηρικά ΜΜΕ του πλανήτη, όταν τον είχαν πετάξει έξω από εστιατόριο του Λας Βέγκας. Φαινόταν μεθυσμένος, ήρθε σε διένεξη με το προσωπικό του καταστήματος και κάποιοι θαμώνες θεώρησαν ότι ήταν άστεγος.

Ένα χρόνο αργότερα ο 58χρονος σταρ κυκλοφόρησε την νέα του ταινία "The Unbearable Weight Of Massive Talent" και εξέφρασε ενδιαφέρον να πρωταγωνιστήσει σε μιούζικαλ και σε ακόμα περισσότερα indie δράματα. Ο ηθοποιός σε δηλώσεις του στο Rolling Stone, είπε ότι ελπίζει να έχει περισσότερους κωμικούς ρόλους στο μέλλον, αναφέροντας ότι είναι ιδιαίτερα "περίεργος" για τα μιούζικαλ.

Μάλιστα δεν παρέλειψε να αναφέρει και τον αγαπημένο του πάλαι ποτέ σταρ του Χόλιγουντ: "Ένας από τους αστέρες που πραγματικά θαυμάζω από τη Χρυσή Εποχή είναι ο Tony Curtis" σημείωσε ο Cage. "Μου άρεσε που μπορούσε να κάνει κάτι σαν το 'The Boston Strangler', αλλά μπορούσε επίσης να κάνει το 'Some Like It Hot' ή το 'Sweet Smell Of Success'. Ήταν χαρισματικό ταλέντο που μπορούσε να γυρίσει κωμωδία και δράμα".

Μιούζικαλ και indie δράματα στο μέλλον

"Αυτή τη στιγμή, είμαι ενθουσιασμένος που η κωμωδία επέστρεψε στο μενού. Δεν συνέβαινε αυτό για 15 χρόνια. Είναι ωραίο που μπορεί να έχω την ευκαιρία να κάνω περισσότερες κωμωδίες. Αλλά δεν έχω κάνει ποτέ μιούζικαλ. Αυτό θα ήταν κάτι για το οποίο θα ήμουν περίεργος".

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι θέλει επίσης να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε indie δράματα στο μέλλον. "Αυτό είναι το αληθινό μου πάθος, όπως οι ταινίες Pig, Leaving Las Vegas, Joe" πρόσθεσε ο Nicolas Cage. "Είδα πρόσφατα την ταινία Bringing Out The Dead. Πρέπει να πω ότι ίσως είναι η καλύτερη ταινία που έκανα ποτέ" είπε.

Στην ταινία ο Nicolas Cage υποδύεται μια φανταστική εκδοχή του εαυτού του. Συμφωνεί να εμφανιστεί στο πάρτι γενεθλίων ενός δισεκατομμυριούχου σούπερ θαυμαστή του για 1 εκατομμύριο δολάρια, αλλά είναι πραγματικά εκεί ως πληροφοριοδότης της CIA, αφού ο σούπερ θαυμαστής (Pedro Pascal) είναι ο βασιλιάς των ναρκωτικών.

