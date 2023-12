MFI Script 2 Film: 37 παραγωγές σε μια τριετία κι έπεται δυναμική συνέχεια

Από το 2019 μέχρι συνολικά 37 κινηματογραφικά και τηλεοπτικά έργα – ανάμεσα στα οποία και εννέα ελληνικές παραγωγές – τα οποία αναπτύχθηκαν στα σεμινάρια MFI Script 2 Film πέρασαν από τη φάση του σεναρίου στην υλοποίηση και κυκλοφορία τους.

Η επιμονή που επιδεικνύει το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (Mediterranean Film Institute – MFI) να αναπτύσσει με ήθος κι εργατικότητα σενάρια ταινιών και σειρών δημιουργών από όλον τον κόσμο έχει δικαίως αποδώσει ιδιαίτερα… γόνιμους καρπούς! Σε μια αποτίμηση του Ινστιτούτου για τη μέχρι τώρα πορεία των projects που έχει αναλάβει, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά και προμηνύουν ένα ακόμα λαμπρότερο μέλλον για τον θεσμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του MFI, από το 2019, 37 έργα / ταινίες μυθοπλασίας, σειρές και ντοκιμαντέρ (ανάμεσα στα οποία και εννέα ελληνικές παραγωγές-συμπαραγωγές) πέρασαν από τη φάση του σεναρίου στην υλοποίηση και κυκλοφορία τους! Επιπλέον, πέντε ταινίες που συμμετείχαν στα σεμινάρια βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στάδιο του post-production και ετοιμάζονται για την προβολή τους στη μεγάλη οθόνη. Τα νούμερα αυτά φέρνουν το συνολικό ποσοστό υλοποίησης στο 30% (ενώ σε κάποιες χρονιές το ποσοστό αγγίζει το 36%). Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό επίτευγμα που ξεπερνά σε απόδοση αντίστοιχα μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι δε προβλέψεις, βασιζόμενες στην ποιότητα και την ποικιλομορφία των επιλεγμένων έργων, καθώς και την πλούσια ακαδημαϊκή δομή και υποστήριξη που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια του MFI, δείχνουν περαιτέρω ανάπτυξη έως το 2025.

Μεταξύ αυτών των ταινιών περιλαμβάνονται πρότζεκτ που είχαν λαμπρή διεθνή πορεία και απέσπασαν βραβεία και διακρίσεις όπως «Οι Ροδακινιές του Αλκαράς» (Alcarràs) της ισπανίδας Carla Simon που απέσπασε τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και το «20.000 είδη μελισσών» της Estibaliz Urresola Solaguren που κέρδισε την Αργυρή Άρκτο της Μπερλινάλε. Επίσης στη λίστα βρίσκονται οι ταινίες «Rounds» και «Blaga’s Lesson» του βούλγαρου σκηνοθέτη Stephan Komandarev. η ταινία «Aga» του Simeon Ventsislavov επίσης από τη Βουλγαρία, το «Digger» του Τζώρτζη Γρηγοράκη, το «Tailor» της Sonia Lisa Kenterman και το «Holy Amy» της Ασαρέλη Λαιμού. Από την Τουρκία προστίθενται οι ταινίες «Ghosts» της Azra Deniz Okyay, «Passed by Censor» του Serhat Karaaslan και «Zuhal» της Nazli Elif Durlu και από την Παλαιστίνη το «200 Meters» του Ameen Nayfeh και τα «Repors on Sarah and Saleem», «House in Jerusalem» του Muayad Alayan. Στον κατάλογο έχουμε και το «Fucking Bornholm» της Πολωνής Anna Kazejak και το ιταλικό ντοκιμαντέρ «Il posto» των Mattia Colombo και Gianluca Mataresse. Ειδική αναφορά αξίζει να γίνει και στο βραβευμένο «Πίσω από τις θημωνιές» της Ασημίνας Προέδρου που αποτελεί και την ελληνική πρόταση εφέτος για τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ 2024.

MFI

Τα σεμινάρια MFI Script 2 έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθούν τους συμμετέχοντες να βρίσκουν τις μοναδικές φωνές τους καθώς εργάζονται τόσο σε ομάδες όσο και ατομικά για την εξέλιξη και ανάπτυξη τους. Λαμβάνουν χώρα στα νησιά της Νισύρου και της Ρόδου (ενώ υπάρχουν και online sessions) σε ένα άκρως φιλικό περιβάλλον που επιτρέπει τη δημιουργικότητα και την ελευθερία έκφρασης.

Η ομάδα των εργαστηρίων του MFI με ιδιαίτερο ζήλο και προπαντός ήθος αναλαμβάνει να βοηθήσει νέους δημιουργούς να αναπτύξουν τα έργα τους και να τους παρέχει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται (τόσο ως προς το κείμενο όσο και για την προώθησή του σε ενδιαφερόμενους παραγωγούς με τις κατάλληλες τεχνικές pitching και marketing) προκειμένου το τελικό σενάριο να έχει απήχηση στο ευρύτερo ευρωπαϊκό και διεθνές κοινό. Άλλωστε το μεράκι της ομάδας του Ινστιτούτου είναι να μπορέσουν οι δημιουργοί να πουν την ιστορία που θέλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εξωτερικεύσουν τις ανησυχίες και τα μηνύματα που θέλουν να επικοινωνήσουν με αυτή.

Ακολουθεί η λίστα των ταινιών που ολοκληρώθηκαν αφότου τα σενάριά τους αναπτύχθηκαν στα σεμινάρια του MFI:

PARADISE (a.k.a KALOGHERO. A SECOND LIFE) του Davide Del Degan, MFI 2012 (παραγωγή του 2019) THE DAUGHTER (before PERDITION) του Felix Vidal from, MFI 2012 (παραγωγή του 2021) COSMIC CANDY της Ρηνιώς Δραγασάκη, MFI 2013 (prod. 2019) Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ του Στέλιου Καμμίτση, MFI 2013 (παραγωγή του 2020) DIGGER του Τζώρτζη Γρηγοράκη, MFI 2014 (παραγωγή του 2020) TAILOR της Sonia Lisa Kenterman, MFI 2014 (παραγωγή του 2020) ŽMONĖS, KURIUOS PAŽĮSTAM / PEOPLE WE KNOW ARE CONFUSED του Tomas Smulkis, MFI 2014 (παραγωγή του 2021) GÖRÜLMÜSTÜR (PASSED ΤΟΥ CENSOR) του Serhat Karaaslan, MFI 2015 (παραγωγή του 2019) GLI ANNI BELLI (a.k.a THE BEAUTIFUL YEARS) του Lorenzo d’ Amico De Carvalho, MFI 2015 (παραγωγή του 2022) THE BIG TIE OR FERRETI BROTHERS VS REAL MADRID του Roberto Constantini, MFI 2015 (παραγωγή του 2023) LA BANDA (Love Beats) του Roberto Bueso, MFI 2015 (παραγωγή του 2019) ΑΚΟΥΣΕ ΜΕ της Μαρίας Ντούζα, MFI 2015 (prod 2022) LOST IN PARADISE της Fiona Ziegler, MFI 2016 (παραγωγή του 2021) WINDOW TO THE SEA του Miguel Angel Jimenez, MFI 2016 (παραγωγή του 2019) HOLY AMY της Αρασέλη Λαιμού MFI 2016 (παραγωγή του 2021) RASPBERRIES WITH MUSTARD του Ruth Olshan, MFI 2016 (παραγωγή του 2021) MOON, 66 QUESTIONS της Jacqueline Lentzou, MFI 2016 (παραγωγή του 2022) ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΥΜΩΝΙΕΣ της Ασημίνας Προέδρου, MFI 2016 (παραγωγή του 2022) CITIZEN SAINT του Tinatin Kajrishvili, MFI 2016 (παραγωγή του 2023) ROUNDS του Stephan Komandarev, MFI 2017 (παραγωγή του 2019) HAYALETLER (GHOSTS) του Azra Deniz Okyay, MFI 2017 (παραγωγή του 2020) ZUHAL της Nazli Elif Durlu, MFI 2017 (παραγωγή του 2021) THE UNCLE του Andrija Mardešić, MFI 2017 (παραγωγή του 2022) 200 METERS του Ameen Nayfeh, MFI 2018 (παραγωγή του 2020) FUCKING BORNHOLM της Anna Kazejak, MFI 2018 (παραγωγή του 2022) SIX NIGHTS ON THE ACROPOLIS, σκηνοθεσία: Γιάννης Διαμαντόπουλος & σενάριο: Δημήτρης Γιαμλόγλου, MFI Series lab 2018 παραγωγή του 2021 / διαθέσιμη στο ERTFLIX A HOUSE IN JERUSALEM του Muayad Alayan, MFI 2018 (παραγωγή του2023) ALCARRÀS της Carla Simon, MFI 2019 (παραγωγή του 2022) KARAOKE PHENOMENA του Einari Paakkanen, MFI 2019 (παραγωγή του 2022) DOGWATCH του Γρηγόρη Ρέντη, MFI Doc lab 2019 (παραγωγή του 2022) HAMBRE (HUNGER) της Joanna Nelson, MFI 2019 (παραγωγή του 2023) MATRIA (a.k.a ABOUT HAPPINESS) του Alvaro Gago, MFI 2019 (παραγωγή του 2023) BLAGA’S LESSONS του Stephan Komandarev, MFI 2019 (παραγωγή του 2023) IL POSTO / A STEADY JOB των Mattia Colombo & Gianluca Mataresse, MFI Doc lab 2020 (παραγωγή του 2023) 20.000 SPECIES OF BEES της Estibaliz Urresola, MFI 2021 (παραγωγή του 2023) MIGHTY AFRIN: IN THE TIME OF FLOODS του Άγγελου Ράλλη, MFI Doc Lab 2021 (παραγωγή του 2023) CRIME (πρωτότυπος τίτλος: Tavuri) του Derviş Zaim, MFI Doc Lab 2021 (παραγωγή του 2023)

Ένα μεγάλο ευχαριστώ αρμόζει στην Creative Europe Media για τη συνεχή υποστήριξή της τα τελευταία 24 χρόνια στο MFI, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στον Δήμο Νισύρου και στον Δήμο Ρόδου, χωρίς τους οποίους τα εργαστήρια σεναρίου δεν θα δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις συμμετοχής για το MFI Script 2 Films Workshops 2024 θα ανοίξουν την 1η Ιανουαρίου. Οι ενδιαφερόμενοι δημιουργοί μπορούν να καταθέσουν τον φάκελό τους έως την 1η Μαρτίου.