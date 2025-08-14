Νέες ταινίες: Εφιαλτικό horror στο “The Home” και ιταλική μόδα με τα “Διαμάντια”

Τρέιλερ και συνόψεις των νέων ταινιών που κυκλοφορούν σήμερα στις αίθουσες.

Εξαιρετικό άνοιγμα στα θερινά για την ιδιοσυγκρασιακή ρομαντική κομεντί “Ταιριάζουμε;” της Σελίν Σονγκ, με 32.000 και ένα από καλύτερα 4ήμερα όλου του φετινού καλοκαιριού. Χαιρόμαστε πολύ για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα κι ελπίζουμε η ταινία της Σονγκ να συνεχίσει να προσελκύει κοινό με περιέργεια και για το επόμενο διάστημα όπου δεν έχουμε αξιοσημείωτες κυκλοφορίες κοντά στο συγκεκριμένο είδος.

Στη 2η θέση κρατάνε γερά οι “Τρελές Σφαίρες”, μια σπαρταριστή κωμωδία που συζητήθηκε πολύ όλο αυτό το διάστημα και συνεχίζει να φέρνει κόσμο στις αίθουσες. 13.000 εισιτήρια δεύτερο 4ήμερο και ένα σύνολο που φτάνει πλέον τις 50.000.

Αυτή την εβδομάδα έχουμε λιγοστές νέες κυκλοφορίες, τις παρουσιάζουμε αμέσως παρακάτω.

Οι νέες ταινίες της εβδομάδας

Διαμάντια

(“Diamanti”, Φερζάν Όσπετεκ, 2ω15λ)

Ένας σκηνοθέτης καλεί όλες τις αγαπημένες του ηθοποιούς να γυρίσουν μια ταινία που διαδραματίζεται στη Ρώμη της δεκαετίας του ’70 σε ένα αριστοκρατικό οίκο μόδας. Θέλει να κάνει μια ταινία για τις γυναίκες, αλλά δεν αποκαλύπτει πολλά: τις παρατηρεί, τους παίρνει τα μέτρα και τις ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή και σε έναν χώρο εργασίας όπου ο θόρυβος των ραπτομηχανών κυριαρχεί και οι άνδρες έχουν δευτερεύοντες ρόλους.

Μοναξιά, πάθη, αγωνίες, ανεκπλήρωτες αγάπες, κρυφές σχέσεις και άρρηκτοι δεσμοί συνθέτουν μία γοητευτική αφήγηση, σε μία ταινία με πανέμορφα κοστούμια, μουσική, χορό και, προπάντων, αξέχαστες πρωταγωνίστριες, που αγαπήθηκε πολύ στην Ιταλία, κόβοντας πάνω από 2 εκατομμύρια εισιτήρια.

Ο Τιμωρός

(“She Rides Shotgun”, Νικ Ρόουλαντ, 2ω)

Σημαδεμένος για θάνατο από αδυσώπητους εχθρούς, ο πρόσφατα αποφυλακισμένος Νέιτ (Τάρον Έτζερτον) πρέπει τώρα να προστατεύσει την αποξενωμένη 11χρονη κόρη του, Πόλι (Άνα Σοφία Χέγκερ) με κάθε κόστος. Ντροπαλή και επιφυλακτική απέναντι στον πατέρα της, η Πόλι παρασύρεται στην επικίνδυνη θέση του Νέιτ, καθώς φεύγουν για να ξεφύγουν από τον διεφθαρμένο σερίφη και τον βάναυσο αρχηγό μιας συμμορίας, που δεν θα σταματήσει πουθενά για να προστατεύσει τα εγκληματικά του συμφέροντα.

Με ελάχιστους πόρους και χωρίς κανέναν να εμπιστευτούν, ο Νέιτ και η Πόλι δημιουργούν έναν δεσμό που σφυρηλατείται υπό πίεση, καθώς αυτός της δείχνει πώς να πολεμά και να επιβιώνει – και εκείνη του διδάσκει τι σημαίνει πραγματικά η άνευ όρων αγάπη σε αυτή την έντονη, συγκινητική ιστορία για την πίστη, τη δύναμη και τη λύτρωση. Μια μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος του Τζόρνταν Χάρπερ.

The Home

(Τζέιμς Ντε Μόνακο, 1ω35λ)

Ένας αντισυμβατικός νέος στα είκοσί του καταδικάζεται σε κοινωνική εργασία σε ένα ήσυχο γηροκομείο. Οι ένοικοι του τέταρτου ορόφου είναι αυστηρά απρόσιτοι, καθώς λέγεται ότι χρειάζονται «ειδική φροντίδα». Όσο οι υποψίες του εντείνονται και ερευνά βαθύτερα, αποκαλύπτει ένα ανατριχιαστικό μυστικό που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τις ζωές των ενοίκων όσο και τη δική του.

Ο Πιτ Ντέιβιντσον πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του σκηνοθέτη του franchise τρόμου “Κάθαρση” (“The Purge”).