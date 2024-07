Ο θεός των Metallica αγνώριστος στο τρέιλερ του dark γουέστερν “The Thicket”

Ο frontman των Metallica, James Hetfield συναντά τους Peter Dinklage και Juliette Lewis στο επερχόμενο “σκοτεινό γουέστερν θρίλερ” The Thicket – στην πλατφόρμα Tubi.

Κάποιοι θα έλεγαν κόντρα ρόλος… αλλά για άλλους υπάρχει κάτι διαστροφικά ροκ, στις ταινίες γουέστερν. Σε κάθε περίπτωση έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε που ανακοινώθηκε ότι ο James Hetfield των Metallica θα συμμετείχε στην ταινία “The Thicket” και επιτέλους έχουμε το τρέιλερ για να δούμε και το… styling!

Ο “Papa Het” συμμετέχει σε ένα σπουδαίο καστ που περιλαμβάνει τον Peter Dinklage (o Tyrion Lannister του Game of Thrones) και την Juliette Lewis (η Mallory των Natural Born Killers) στο «σκοτεινό γουέστερν θρίλερ» του Tubi, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Σεπτεμβρίου.

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα μυστηρίου του 2013 του Αμερικανού συγγραφέα Joe R. Lansdale, το “The Thicket” αφηγείται την ιστορία «ενός κυνηγού επικηρυγμένων και μιας ομάδας απίθανων ηρώων» που «καταδιώκουν έναν κτηνώδη δολοφόνο» και στη συνέχεια «βρίσκονται σε μια θανατηφόρα ερημιά γνωστή ως The Thicket».

Και ο ρόλος του Hetfield είναι αυτός του σκληροτράχηλου… σερίφη. Όπως βλέπουμε στο τρέιλερ, δεν κάνει απλώς ένα πέρασμα, αλλά φαίνεται ότι θα συμμετέχει για τα καλά στην ταινία.

Ο Hetfield βγάζει όπλο σε μια ανταλλαγή πυροβολισμών, περιπλανιέται σε χιονισμένα δάση, καπνίζει ένα πούρο (λάτρης των πούρων τα καπνίζει και στις συναυλίες των Metallica για ζέσταμα) και γενικά μοιάζει με πολύ σκληρό καρύδι. Τα τοπία της ταινίας είναι στο Calgary, στην επαρχία Alberta του Καναδά, μια πόλη που τη μάθαμε από τη διοργάνωση των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1988.

Ο James Hetfield, ένας θεός της ροκ, έπρεπε να είναι σε αυτή την ταινία!

Μιλώντας στο Collider τον περασμένο μήνα για το πώς “διάλεξε” τον James για αυτόν το ρόλο, ο σκηνοθέτης Elliott Lester εξήγησε: «Η επιλογή του James Hetfield για το The Thicket είναι μια ιστορία που μοιάζει σχεδόν προδιαγεγραμμένη.Όλα ξεκίνησαν με ένα όνειρο – ένα πρωί ξύπνησα με ένα ξεκάθαρο όραμα ότι ο James έπρεπε να παίξει στην ταινία.

Ο James Hetfield, ένας θεός της ροκ, ενσαρκώνει μια ωμή ποίηση που ταιριάζει απόλυτα με τον χαρακτήρα που οραματιστήκαμε. Από εκείνη τη στιγμή, ο Peter Dinklage και εγώ ήμασταν αμείλικτοι στην επιδίωξή μας. Δοκιμάσαμε κάθε δυνατή οδό: τον μάνατζέρ του, κοινούς φίλους, οποιονδήποτε μπορούσε να μας βοηθήσει να τον προσεγγίσουμε».

Ο Lester αποδίδει όλα τα εύσημα στον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ για την Καναδική χέβι μέταλ μπάντα “Anvil”, Sacha Gervasi για την προσέγγιση στον Hetfield. «Η επανάσταση ήρθε όταν ο σεναριογράφος/σκηνοθέτης Sacha Gervasi, ο οποίος είχε μια σχέση με τον James, μπήκε στη μέση. Παρά τις προσπάθειές μας, δεν ήμασταν σίγουροι αν ο James θα σκεφτόταν καν το ρόλο. Του στείλαμε το σενάριο, μαζί με ένα Hail Mary, και περιμέναμε. Προς μεγάλη μας χαρά, μέσα σε λίγες μέρες μάθαμε ότι ο Τζέιμς ενδιαφέρθηκε».

Ο σκηνοθέτης δεν είχε παρά διθυραμβικά λόγια για τον Hetfield στο τέλος των γυρισμάτων, τόσο για την προσωπικότητα και την εργασιακή του ηθική του, όσο και για το πώς άλλαξε ριζικά το The Thicket προς το καλύτερο.

Ο James Hetfield των Metallica στο Global Citizen Festival το 2022. Evan Agostini/Invision/AP

«Όσον αφορά τις συγκρίσεις, η ταινία αντλεί έμπνευση από τις μελαγχολικές αφηγήσεις και τους χαρακτήρες που βλέπουμε σε ταινίες όπως το Unforgiven και το The Revenant. Ωστόσο, ενσωματώνει ένα μοναδικό, σχεδόν ποιητικό σκοτάδι που την κάνει να ξεχωρίζει, παρόμοιο με την ατμοσφαιρική ένταση που συναντάμε στο No Country for Old Men. Αν και πάντα βλέπω άλλες ταινίες για να διδαχθώ από αυτές, αυτή η ταινία στέκεται πραγματικά μόνη της. Ελπίζω να ξεχωρίσει, προσφέροντας μια νέα άποψη για το είδος του γουέστερν που λυγίζει και επαναπροσδιορίζει τα παραδοσιακά του όρια» είπε ο Lester στο Collider.