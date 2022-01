Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου για την νέα ταινία των Χρήστου Πασσαλή και Σύλλα Τζουμέρκα

Όπως έχει επίσημα ανακοινωθεί, το φετινό 72ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βερολίνου θα πραγματοποιηθεί κανονικά, από τις 10 έως τις 20 Φεβρουαρίου, με φυσική παρουσία μεν, αλλά με πληρότητα 50% σε όλες τις προβολές και χωρίς δεξιώσεις, πάρτι και συναφή.

Στην φετινή, λοιπόν, διοργάνωση θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα η ταινία «Η πόλη και η πόλη» (The City and The City) σε σκηνοθεσία Χρήστου Πασσαλή και Σύλλα Τζουμέρκα. Το φιλμ –ένα πρωτοποριακό μείγμα ντοκιμαντέρ, εικαστικής βιντεοεγκατάστασης και μυθοπλασίας διάρκειας 87 λεπτών, που συνδυάζει έγχρωμη και ασπρόμαυρη εικόνα και διαρθρώνεται σε οκτώ κεφάλαια– θα διαγωνιστεί στο τμήμα Encounters (Συναντήσεις) του βερολινέζικου φεστιβάλ. Πρόκειται για την διαγωνιστική πλατφόρμα της Μπερλινάλε που εγκολπώνει νέους ρηξικέλευθους τρόπους αφήγησης, δομής και αισθητικής στην κινηματογράφηση μυθοπλασιών και ταινιών τεκμηρίωσης.

ADVERTISING

Αγγελική Παπούλια και Βασίλης Καράμπουλας σε σκηνή από την ταινία "Η πόλη και η πόλη" HOMEMADE FILMS

Η ταινία των Πασσαλή και Τζουμέρκα, γυρισμένη μέσα σε 14 μέρες στην γενέτειρα των δυο δημιουργών, Θεσσαλονίκη, διατρέχει επτά δεκαετίες στην ιστορία της επιλεγόμενης Νύμφης του Θερμαϊκού με άξονα την εβραϊκή κοινότητα της πόλης. Μια άλλοτε θάλλουσα κοινότητα, που ξεκληρίστηκε κανονικά στην διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου. Όπως υπονοεί και ο ίδιος ο τίτλος (που περιέργως πως, στα αγγλικά είναι ίδιος με εκείνον γνωστής μίνι-σειράς του BBC), η ταινία αντιδιαστέλλει την σημερινή εικόνα κι εμπειρία της Θεσσαλονίκης με εικόνες από ιστορικά τραυματικά γεγονότα που σημάδεψαν και την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και την ίδια την πόλη.

Αξίζει να υπογραμμιστεί, ότι «Η πόλη και η πόλη», μια συμπαραγωγή της Homemade Films και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής πραγματοποιήθηκε και συμπεριλήφθηκε στο πλαίσιο του πλούσιου και ψαγμένου επετειακού προγράμματος της ΕΛΣ για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Δηλώσεις συντελεστών

Αναφερόμενοι στην ταινία τους, Πασσαλής και ο Τζουμέρκας σημειώνουν: «Δύο πόλεις συνυπάρχουν στο ίδιο κάδρο: η πόλη της Θεσσαλονίκης του προηγούμενου αιώνα, και η πόλη όπως είναι σήμερα. Ο χώρος και ο χρόνος πλέκονται με αινιγματικό τρόπο: η χαμένη πόλη, οι αγωνιζόμενοι, ταπεινωμένοι, για πάντα χαμένοι κάτοικοί της συνυπάρχουν δίπλα στους σύγχρονους κατοίκους. Δύο ρεύματα σχηματίζονται: το πρώτο είναι το σύγχρονο, αυτό της καθημερινότητας. Το άλλο, βασίζεται στην αληθινή εμπειρία και τα σκληρά γεγονότα μιας καλά θαμμένης εποχής. Μιας εποχής που άφησε πίσω της ανοιχτές πληγές, αλλά και τα ίχνη μιας χαμένης Εδέμ. Τα δύο ρεύματα, το σύγχρονο και το άλλο, συναντιούνται και συνδιαλέγονται στις ρωγμές –όπως σ’ ένα όνειρο.»

Ο Αλέξανδρος Βαρδάξογλου σε σκηνή της ταινίας "Η πόλη και η πόλη" HOMEMADE FILMS

Από την πλευρά του, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ, Γιώργος Κουμεντάκης, δήλωσε αναφορικά με την βερολινέζικη παρουσία της ταινίας: «Είμαστε ευτυχείς για την συμμετοχή της ταινίας “Η πόλη και η πόλη” στο διαγωνιστικό τμήμα Encounters του φεστιβάλ του Βερολίνου. Θα ήθελα να συγχαρώ τους δημιουργούς της, Χρήστο Πασσαλή και Σύλλα Τζουμέρκα για το πρώτο πολύ σημαντικό βήμα στην διεθνή πορεία της ταινίας, την συμμετοχή στη φετινή Μπερλινάλε. […] Ευχόμαστε η ταινία να έχει την διεθνή πορεία και την καταξίωση που της αξίζει».

Οι δυο σκηνοθέτες

Ο Xρήστος Πασσαλής γεννήθηκε το 1978 στην Θεσσαλονίκη. Συνιδρυτής μαζί με τον Γιώργο Βαλαή και την Αγγελική Παπούλια της ομάδας blitz (2004-2019), η οποία εμφανίστηκε σε μεγάλα φεστιβάλ, όπως της Αβινιόν και σε σημαντικές σκηνές όπως η βερολινέζικη Σάουμπινε (Schaubühne). Στο σινεμά, έχει παίξει σε μικρού μήκους φιλμ και στις ταινίες «Κυνόδοντας» του Γιώργου Λάνθιμου, «Xώρα προέλευσης» και «Το θαύμα της θάλασσας των Σαργασσών» του Σύλλα Τζουμέρκα, «Μαύρο λιβάδι» του Βαρδή Μαρινάκη και «History s Future» της Φιόνα Ταν. Η νέα κινηματογραφική δουλειά του, η μεγάλου μήκους ταινία «Ησυχία 6-9», βρίσκεται σε στάδιο post-production.

Βασίλης Κανάκης και Νίκη Παπανδρέου σε σκηνή από την ταινία "Η πόλη και η πόλη" HOMEMADE FILMS

Ο Σύλλας Τζουμέρκας γεννήθηκε το 1978 στην Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς και την Νίσυρο. Οι ταινίες του «Χώρα προέλευσης» (2010), «H έκρηξη» (2014) και «Το θαύμα της θάλασσας των Σαργασσών» (2019) έκαναν παγκόσμια πρεμιέρα στα φεστιβάλ Βενετίας, Λοκάρνο και Βερολίνου αντίστοιχα, ενώ συμμετείχαν σε πάνω από 200 φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Έχει συνυπογράψει τα σενάρια του «Suntan» του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου και του «All This Victory» του Αχμάντ Γκουσέιν. Μαζί με την σκηνοθέτρια Ελίνα Ψύκου, επιμελήθηκε το πρόγραμμα «Χώρα, σε Βλέπω» της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Συντελεστές

Σενάριο, σκηνοθεσία: Χρήστος Πασσαλής, Σύλλας Τζουμέρκας | Παραγωγός: Μαρία Δρανδάκη | Επιμελητής: Ορέστης Ανδρεαδάκης | Εκτελεστικοί παραγωγοί: Χρήστος Πασσαλής, Σύλλας Τζουμέρκας | Διεύθυνση φωτογραφίας: Σίμος Σαρκετζής | Μοντάζ: Γιώργος Ζαφείρης | Σκηνικά: Χρήστος Πασσαλής | Κοστούμια: Μάρλι Αλειφέρη, Βασιλεία Ροζάνα | Ηχοληψία: Νίκος Έξαρχος, Δημήτρης Κανελλόπουλος | Σχεδιασμός ήχου και μιξάζ: Περσεφόνη Μήλιου, Κώστας Βαρυμπομπιώτης | Μακιγιάζ και κομμώσεις: Εύη Ζαφειροπούλου, Ιουλία Σιγρίμη | Οπτικά εφέ: Παντελής Αναστασιάδης | Επιστημονικός σύμβουλος: Γιώργος Αντωνίου

Ερμηνεύουν

Βασίλης Κανάκης, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Aγγελική Παπούλια, Αργύρης Ξάφης, Νίκη Παπανδρέου, Βασίλης Καραμπούλας, Θέμις Μπαζάκα, Μαρία Φιλίνη, Λαέρτης Μαλκότσης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Φριτς Φένε, Γιάκομπ Λέο Σταρκ, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Άρης Αρμαγανίδης, Ζωή Σιγαλού, Δανάη Πριμάλη, Μιχάλης Κίμωνας, Βάσια Μπακάκου, Λεονάρδος Μπατής, Γιάννης Δαλαμάγκας, Ανδρόνικος Χρηστάρας, Αθανασία Καλλιμάνη, Νικόλας Χριστόπουλος, Ανδρέας Σταυρακάκης, Νίκος Χορταριάς, Γλυκερία Δήμου, Κώστας Πεντερίδης, Μιχάλης Κοντός, Γιώργος Αθανασιάδης, Άγγελος Κωνσταντίνου, κ.α.

Παραγωγοί

Εθνική Λυρική Σκηνή, Homemade Films με τη συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και την υποστήριξη των: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), Claims Conference, Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον, Rosa Luxemburg Stiftung – Ελληνικό γραφείο, ΕΚΟΜΕ, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, MOMus, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης.





Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις