Ραντεβού τον Σεπτέμβριο στον αναγεννημένο κινηματογράφο ΑΒ με 11 ταινίες για σινεφίλ

Στο πλαίσιο του Culture is Athens / Πολιτισμός είναι η Αθήνα, ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει και φέτος, από τις 3 έως τις 17 Σεπτεμβρίου, 12 υπέροχες βραδιές για σινεφίλ στη γειτονιά των Άνω Πατησίων. Ο ΑΒ - ολικά ανανεωμένος από τον Δήμο Αθηναίων τον Ιούλιο του 2021 - επανασυστήθηκε στο αθηναϊκό κοινό και λειτούργησε φέτος το καλοκαίρι αμιγώς ως κινηματογράφος, με χιλιάδες Αθηναίους να επιστρέφουν στις προβολές του.

Αυτή τη χρονιά, ο Θερινός Κινηματογράφος ΑΒ ξαναβρίσκει τη φυσική του λειτουργία και μας δίνει το πρώτο δείγμα όσων πρόκειται να ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια.

ADVERTISING

Τις 12 βραδιές με 11 ξεχωριστές προτάσεις επιμελήθηκε η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με το Athens International Children's Film Festival, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, τον κινηματογράφο Τριανόν, το Cinobo και το Ιn-edit Greece. Τους επισκέπτες-θεατές περιμένουν μοναδικά αφιερώματα και επανεκδόσεις αγαπημένων ταινιών, αλλά και ένα υπαίθριο εικαστικό εργαστήρι για παιδιά.

Η έναρξη του φθινοπωρινού προγράμματος θα είναι αφιερωμένη στους μικρούς μας φίλους, με το πρώτο Σαββατοκύριακο να πραγματοποιείται η προβολή της ταινίας Ντέιζι Κουόκα, "Το τρομακτικότερο ζώο του κόσμου", από το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας που φέρνει στην οθόνη μας το ζωάκι που έχει ανακηρυχθεί το πιο χαρούμενο στον κόσμο, καθώς και τους αγώνες του!

NIKOLAS KOMINIS - STUDIO KOMINIS

Η τρίτη προβολή του προγράμματος, που είναι κι αυτή αφιερωμένη στα παιδιά, αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία για το σκηνοθέτη Ενρίκο Κασαρόσα (με υποψηφιότητα για Όσκαρ και BAFTA Καλύτερης ταινίας Κινουμένων Σχεδίων) και παραγωγή της Pixar, Λούκα. Θα προηγηθεί το εργαστήρι για παιδιά, Το δικό μας σινεμά, από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου.

Τη σκυτάλη παίρνει το Τριανόν και το Σινεμά στα Στρογγυλά Φεγγάρια, με τις ταινίες "Eiffel", παραγωγή του 2021 που ήδη έχει αγαπήσει το κοινό, "Στη Φωλιά του Κούκου", αξεπέραστη ταινία και ερμηνεία από τον μοναδικό Τζακ Νίκολσον, και "Ο Μικρός Νικόλας" και το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού, ο αγαπημένος μικρών και μεγάλων καταφθάνει στην οθόνη μας! Το Cinobo έρχεται να μας υπενθυμίσει τον ιδιαίτερα γοητευτικό κόσμο του Τζιμ Τζάρμους και, κάτω από την ομπρέλα Coffee & Cigarettes, μας παρουσιάζει τις τρεις από τις πιο αγαπημένες ταινίες του σκηνοθέτη: "Στην παγίδα του νόμου", "Ο Νεκρός" και "Καφές και Τσιγάρα".

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το In-Edit Greece και τρία ντοκιμαντέρ που θα μας ταξιδέψουν μουσικά, "κλείνοντας" το θερινό με τον καλύτερο τρόπο!! Πρόκειται για τα εξαιρετικά Summer of Soul (...or, when the revolution could not be televised), Moby Doc και Max Richter.

Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου - Ταινίες

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ATHICFF)

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.09 | 20.30 & ΚΥΡΙΑΚΗ 04.09 | 20.30

Ντέιζι Κουόκα, το τρομακτικότερο ζώο του κόσμου (Daisy Quokka, World’s Scariest Animal) / Αυστραλία-ΗΠΑ, 2021, έγχρ, 88’ /Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Κουσό | Σενάριο: Ράιαν Γκρηβς, Τρούντι Χέλιερ | Ηθοποιοί: Άνγκουρι Ράις, Σάρνι Τόουνς, Σαμ Νιλ / Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους. Για ηλικίες 8+.

Η Ντέιζι, ένα μονίμως αισιόδοξο και αξιολάτρευτο κουόκα (το ζωάκι που έχει ανακηρυχθεί ως το πιο χαρούμενο στον πλανήτη), θέλει να πραγματοποιήσει το πιο τρελό όνειρο: να συμμετάσχει και να κερδίσει στους Τρομακτικότερους Αγώνες του Κόσμου, μια παγκόσμια, λαμπερή διοργάνωση παιχνιδιών, ανάλογη των Ολυμπιακών Αγώνων. Εφοδιασμένη με εξυπνάδα, δύναμη, επιμονή και το χαρακτηριστικό της χαμόγελο, η Ντέιζι ετοιμάζεται να κατακτήσει κάθε πρόκληση και επιστρατεύει τη βοήθεια του κροκόδειλου Φράνκι, ενός γκρινιάρη πρώην πρωταθλητή, για να αποδείξει στην πόλη της και σε ολόκληρο τον πλανήτη ότι οι αληθινοί πρωταθλητές βγαίνουν σε όλα τα μεγέθη. Ασταμάτητο θέαμα, ξεκαρδιστικές ατάκες, εντυπωσιακά παιχνίδια αφήνουν με το στόμα ανοιχτό μικρούς και μεγάλους θεατές (και δεν αποκλείεται η ζήτηση για κατοικίδια κουόκα να αυξηθεί κατακόρυφα μετά την προβολή αυτής της ταινίας).

NIKOLAS KOMINIS - STUDIO KOMINIS

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 08.09 | 18.30

Υπαίθριο Εικαστικό Εργαστήρι από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου: Το δικό μας σινεμά/ Λούκα (Luca) / ΗΠΑ, 2021, έγχρ, 95’ / Σκηνοθεσία: Ενρίκο Κασαρόσα | Σενάριο: Τζέσε Αντριους, Μάικ Τζόουνς | Ηθοποιοί: (στα αγγλικά) Τζέικομπ Τρεμπλέ, Τζακ Ντίλαν, Έμα Μπέρμαν | (στα ελληνικά) Τίμου Παπαευθυμίου, Νικόλα Ζώζου, Ιωάννας Αλεξανδρή. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Στην Ιταλική Ριβιέρα ο Λούκα και ο φίλος του Αλμπέρτο ζουν μια μοναδική καλοκαιρινή περιπέτεια. Κρύβουν, όμως, ένα μυστικό. Ο Λούκα και ο Αλμπέρτο είναι θαλάσσια τέρατα που παίρνουν ανθρώπινη μορφή όταν βρίσκονται στην ξηρά. Παραγωγή της Pixar, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία για το σκηνοθέτη Ενρίκο Κασαρόσα. Υποψηφιότητα για Όσκαρ και BAFTA Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΑΝΟΝ ΣΤΟΝ ΑΒ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.09 | 21.00

Eiffel / Γαλλία- Βέλγιο-Γερμανία, 2021, έγχρ, 108’ / Σκηνοθεσία: Μαρτίν Μπουρμπουλόν| Σενάριο: Καρολίν Μπονγκραντ, Τομά Μπιντγκέν, Νάταλι Κάρτερ, Μαρτίν Μπουρμπουλόν, Μαρτίν Μπροσολέ| Ηθοποιοί: Ρομέν Ντουρί, Έμα Μάκεϊ, Πιερ Ντελαντονσάμπ.

Έχοντας μόλις τελειώσει το Άγαλμα της Ελευθερίας, ο Γκουστάβ Άιφελ βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του. Όλα αλλάζουν τη μέρα που διασταυρώνεται με τον έρωτά του και η απαγορευμένη σχέση τους τον εμπνέει να αλλάξει για πάντα τον ορίζοντα του Παρισιού.

NIKOLAS KOMINIS - STUDIO KOMINIS

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.09 | 21.00

Στη φωλιά του κούκου (One Flew Over The Cuckoo’s Nest) / ΗΠΑ, 1975, έγχρ, 133’/ Σκηνοθεσία: Μίλος Φόρμαν| Σενάριο: λόρενς Χάουμπεν, Μπο Γκόλντμαν από το βιβλίο του Κεν Κέσεϊ | Ηθοποιοί: τζακ Νίκολσον , Λουίζ Φλέτσερ, Κρίστοφερ Λόιντ.

Προκειμένου να ξεφύγει από την εργασία της φυλακής, ο ΜακΜέρφι, ένας κρατούμενος, προσποιείται τον παράφρων και μεταφέρεται στην ειδική πτέρυγα για ψυχικά ασταθείς. Σε αυτόν τον θάλαμο, συσπειρώνει τους υπόλοιπους κρατούμενους και εναντιώνεται σε μια σκληρή νοσοκόμα, την Ράτσεντ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.09 | 21.00

Ο μικρός Νικόλας και το κυνήγι του κρυμμένου Θησαυρού (Le Trésor du Petit Nicolas/Little Nicholas’ Treasure) / Γαλλία-Βέλγιο, 2021, έγχρ, 103’ / Σκηνοθεσία: Ζουλιέν Ραπενό | Σενάριο: Ζουλιέν Ραπενό, Ματιάς Γκαβαρί με βάση χαρακτήρες των Ρενέ Γκοσινί, Ζαν-Ζακ Σεμπέ | Ηθοποιοί: Ιλάν Ντεμπραμπάντ, Οντρέ Λαμί, Ζαν-Πολ Ρουβέ.

Αυτό που αγαπά περισσότερο ο Νικόλας είναι να παίζει με τη συμμορία των φίλων του στο γυμνάσιο, τους Ανίκητους. Έτσι, όταν ο μπαμπάς του παίρνει προαγωγή και ανακοινώνει ότι η οικογένεια μετακομίζει στη Νότια Γαλλία, ο κόσμος του διαλύεται. Αλλά η αγέλη έχει ένα σχέδιο για να αποτρέψει αυτή την τρομερή μετακόμιση: ένα κυνήγι θησαυρού.

CINOBO – COFFEE & CIGARETTES

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.09 | 21.00

Στην παγίδα του νόμου (Down By Law) / ΗΠΑ-Δυτ. Γερμανία,1986, α/μ , 107’ / Σκηνοθεσία: Τζιμ Τζάρμους | Σενάριο: Τζιμ Τζάρμους | Ηθοποιοί: Τομ Γουέιτς, Τζον Λούρι, Ρομπέρτο Μπενίνι, Νικολέτα Μπράσκι, Έλλεν Μπάρκιν.

«We all scream for ice-cream» και γνήσιος σουρεαλισμός από τον Τζιμ Τζάρμους στην γνωστότερη ταινία της πρώτης δεκαετίας του, σχεδόν προορισμένη να μετατραπεί σε cult θέαμα με τα χρόνια για το κοινό του. Τζον Λούρι, Τομ Γουέιτς και Ρομπέρτο Μπενίνι υπέροχοι, ως κλασικοί αλλά και ολόφρεσκοι παράλληλα καθημερινοί ήρωες. Ο Τζακ και ο Ζακ είναι δυο ταλαίπωροι που καταλήγουν άδικα στο ίδιο βρώμικο κελί σε μια φυλακή στη Νέα Ορλεάνη. Αμέσως συμφωνούν ότι δεν χωνεύουν ο ένας τον άλλο και αποφασίζουν να μη μιλούν μεταξύ τους.

Εκεί παρουσιάζεται ο Ρομπέρτο, ένας Ιταλός μετανάστης που δεν μιλάει καλά αγγλικά και επαναλαμβάνει όποια έκφραση πιάσει το αυτί του. Σε αντίθεση με τους δυο, ο Ρομπέρτο είναι αληθινός κακοποιός, αφού σκότωσε κάποιον με μια μπάλα του μπιλιάρδου που του πέταξε στο κεφάλι. Ο Ρομπέρτο, σαν Ιταλός που είναι, φλυαρεί ασταμάτητα και άλλοτε τους εκνευρίζει, άλλοτε τους διασκεδάζει. Μέχρι που μια μέρα τους λέει ότι έχει δει ένα έργο στον κινηματογράφο και γι' αυτό ξέρει πώς δραπετεύουν από την φυλακή. Πραγματικά οι τρεις τους δραπετεύουν και καταλήγουν μετά από πολλές περιπέτειες σε μια απομονωμένη ιταλική ταβέρνα μέσα στα έλη της Λουιζιάνα.

NIKOLAS KOMINIS - STUDIO KOMINIS

ΤΡΙΤΗ 13.09 | 21.00

Ο Νεκρός (Dead Man) / ΗΠΑ-Γερμανία-Ιαπωνία,1995,α/μ,121’ / Σκηνοθεσία: Τζιμ Τζάρμους | Σενάριο: Τζιμ Τζάρμους | Ηθοποιοί: Τζόνι Ντεπ, Γκάρι Φάρμερ, Λανς Χένρικσεν, Κρίσπιν Γκλόβερ, Ιγκι Ποπ, Μπίλι Μπομπ Θόρντον.

Το φάντασμα μιας Αμερικής που έχει χαθεί στο αριστουργηματικό western του Τζιμ Τζάρμους, που αποδομεί κι επανασυνθέτει τους κώδικες του είδους μέσα από το θλιμμένο βλέμμα του Τζόνι Ντεπ, τους ανατριχιαστικούς κιθαρισμούς του Νιλ Γιανγκ και τη φωτογραφία του Ρόμπι Μίλερ. Ο Γουίλιαμ Μπλέικ ταξιδεύει στα δυτικά σύνορα της Αμερικής. Χαμένος και τραυματισμένος, θα γνωρίσει έναν παράξενο Ινδιάνο που έχει το όνομα «Κανένας», ο οποίος πιστεύει ότι ο Μπλέικ είναι ο νεκρός Άγγλος ποιητής με το ίδιο όνομα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.09 | 21.00

Καφές και τσιγάρα (Coffee & Cigarettes) / ΗΠΑ-Ιαπωνία-Ιταλία, 2003, α/μ, 95’ / Σκηνοθεσία: Τζιμ Τζάρμους | Σενάριο: Τζιμ Τζάρμους | Ηθοποιοί: Ρομπέρτο Μπενίνι, Ιγκι Ποπ, Τομ Γουέιτς, Κέιτ Μπλάνσετ, Τζακ Γουάιτ, Μπιλ Μάρεϊ.

Τρία παλαιότερα shorts του Τζιμ Τζάρμους και οχτώ νέες ιστορίες ενώνονται σε μία ασπρόμαυρη σπονδυλωτή ταινία, από τις πλέον χαρακτηριστικές του μοναδικού στυλ του σκηνοθέτη. Διάσημοι από το χώρο της μουσικής και του κινηματογράφου συναντιούνται σε έντεκα βινιέτες, όπου πρωταγωνιστούν ο καφές και τα τσιγάρα.

IN-EDIT Greece_Bonus Track

ΠΕΜΠΤΗ 15.09 | 21.00

Summer of Soul (…OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED) / Ντοκιμαντέρ, ΗΠΑ, 2021, έγχρ, 118’ / Σκηνοθεσία: Αμίρ Τόμσον.

Το καλοκαίρι του ’69, στο «Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Χάρλεμ» τριακόσιες χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν ζωντανά θρυλικά ονόματα όπως οι B.B. King, Mahalia Jackson, Sly and the Family Stone, Stevie Wonder, Nina Simone και δεκάδες άλλοι. Το «Καλοκαίρι της Σόουλ» έμεινε σκανδαλωδώς χαμένο για μισό αιώνα μέχρι που σήμερα, επιτέλους, το ανασύρει στην επιφάνεια ο Questlove των Roots, παραδίδοντας ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ που πλημμυρίζει με ρυθμό και συγκίνηση, ένα φιλμ για το καλοκαίρι που «πέθαναν οι νέγροι και γεννήθηκαν οι μαύροι» και συνάμα μια από τις καλύτερες ταινίες συναυλίας όλων των εποχών. Μέγα Βραβείο της Επιτροπής και Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Σάντανς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.09 | 21.00

Moby Doc / Ντοκιμαντέρ, ΗΠΑ, 2021, 92’ / Σκηνοθεσία: Ρομπ Γκόρντον Μπράλβερ.

Από την ταπεινή γέννησή του στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης το 1965 μέχρι τη στρατοσφαιρική του άνοδο σε παγκόσμιο σταρ, ο Moby είχε μια εκπληκτικά δυναμική και ιδιότυπη καριέρα. Το «Moby Doc» είναι μια εξίσου δυναμική και ιδιότυπη ταινία, που δεν εξετάζει μόνο τη ζωή και τη φήμη του Moby, αλλά και τις μάχες του με τον αλκοολισμό και τον εθισμό του στα ναρκωτικά, καθώς και τη συνεχή αναζήτησή του για νόημα και σκοπό.

Γυρισμένο σε μεγάλο βαθμό στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Το «Moby Doc» περιλαμβάνει επίσης αρχειακό υλικό από το παρελθόν του Moby, καθώς και συνεντεύξεις και παραστάσεις με τους φίλους και μέντορές του David Lynch και David Bowie. Το «Moby Doc» είναι εξίσου συναρπαστικό και ευάλωτο, χρησιμοποιώντας έναν πραγματικά μοναδικό φακό για να τεκμηριώσει μια απίστευτα περίεργη και συναρπαστική ζωή και καριέρα ενός ατόμου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.09 | 21.00

Max Richter’s: Sleep / Ντοκιμαντέρ, Ηνωμένο Βασίλειο, 2020, 99’ / Σκηνοθεσία: Νάταλι Τζονς.

Η ταινία ακολουθεί τον καταξιωμένο συνθέτη και μουσικό Max Richter και τη δημιουργική του σύντροφο, καλλιτέχνιδα βραβευμένη με BAFTA σκηνοθέτιδα Yulia Mahr, καθώς περιηγούνται σε μια φιλόδοξη παράσταση του περίφημου 8ωρου έργου του SLEEP σε μια υπαίθρια συναυλία στο Λος Άντζελες, ενώ ταυτόχρονα εξερευνούν την προέλευση και τον αντίκτυπο αυτής της πρωτοποριακής σύνθεσης.

Info: Προπώληση εισιτηρίων από το φυσικό ταμείο του χώρου και από το viva.gr και το δίκτυο μεταπωλητών του.

Η λειτουργία του κινηματογράφου ΑΒ πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Culture is Athens / Ο πολιτισμός είναι η Αθήνα, του τριετούς σχεδίου που έχει ανακοινώσει ο Δήμος και οι φορείς του, το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση, την ανάδειξη και την ενοποίηση του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας αλλά και την έμπρακτη στήριξη των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων στον κλάδο του πολιτισμού.

Θερινός Κινηματογράφος ΑΒ: Θεοτοκοπούλου 36, Άνω Πατήσια

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις