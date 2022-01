SAGs 2022: Οι υποψηφιότητες και οι ταινίες που ηγούνται στην κούρσα των βραβείων

Προάγγελοι των Όσκαρ τα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών (SAG- Screen Actors Guild Awards) των οποίων οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 12 Ιανουαρίου.



Το οικογενειακό δράμα της βιομηχανίας της μόδας "House of Gucci" και το σκοτεινό γουέστερν "The Power of the Dog" ηγούνται των υποψηφιοτήτων συγκεντρώνοντας τρεις υποψηφιότητες η κάθε μία ταινία. Το "House of Gucci" διεκδικεί μεταξύ άλλων το κορυφαίο βραβείο του Σωματείου, εκείνο του καλύτερου καστ ταινίας. Θα ανταγωνιστεί για την τιμή αυτή με τις ταινίες "Belfast," "CODA," "King Richard" και "Don't Look Up".

ADVERTISING

Αξίζει να σημειωθεί πως το Netflix συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία παραγωγής, με συνολικά 7 υποψηφιότητες. Η τελετή απονομής των βραβείων SAG, για τα οποία ψηφίζουν τα μέλη της Ένωσης Ηθοποιών SAG-AFTRA, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες, την 27η Φεβρουαρίου.

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Ταινία ή Μίνι Σειρά

Μάρεϊ Μπάρτλετ (“The White Lotus”)

Οσκαρ Αϊζακ (“Scenes From a Marriage”)

Μάικλ Κίτον (“Dopesick”)

Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (“Halston”)

Ιβαν Πίτερς (“Mare of Easttown”)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεοπτική Ταινία ή Μίνι Σειρά

Τζένιφερ Κούλιτζ (“The White Lotus”)

Σίνθια Ερίβο (“Genius: Aretha”)

Μάργκαρετ Κουάλεϊ (“Maid”)

Τζιν Σμαρτ (“Mare of Easttown”)

Κέιτ Γουίνσλετ (“Mare of Easttown”)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Μάικλ Ντάγκλας (“The Kominsky Method”)

Μπρετ Γκόλντστιν (“Ted Lasso”)

Στιβ Μάρτιν (“Only Murders in the Building”)

Μάρτιν Σορτ (“Only Murders in the Building”)

Τζέισον Σουντέκις (“Ted Lasso”)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ελ Φάνινγκ (“The Great”)

Σάντρα Ο (“The Chair”)

Τζιν Σμαρτ (“Hacks”)

Τζούνο Τεμπλ (“Ted Lasso”)

Χάνα Γουάντινγκχαμ (“Ted Lasso”)

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά

The Great

Hacks

The Kominsky Method

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Μπράιαν Κοξ (“Succession”)

Μπίλι Κρούνταπ (“The Morning Show”)

Κίεραν Κάλκιν (“Succession”)

Λι Τζουνγκ-Τζάε (“Squid Game”)

Τζέρεμι Στρονγκ (“Succession”)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Τζένιφερ Ανιστον (“The Morning Show”)

Τζουνγκ Χο-γεόν (“Squid Game”)

Ελίζαμπεθ Μος (“The Handmaid’s Tale”)

Σάρα Σνουκ (“Succession”)

Ρις Γουίδερσπουν (“The Morning Show”)

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά

The Handmaid’s Tale

The Morning Show

Squid Game

Succession

Yellowstone

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Καϊτριόνα Μπαλφ (“Belfast”)

Κέιτ Μπλάνσετ (“Nightmare Alley”)

Αριάνα ΝτεΜποσέ (“West Side Story”)

Κίρστεν Ντανστ (“The Power of the Dog”)

Ρουθ Νέγκα (“Passing)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Μπεν Αφλεκ (“The Tender Bar”)

Μπράντλεϊ Κούπερ (“Licorice Pizza”)

Τρόι Κοτσούρ (“CODA”)

Τζάρεντ Λέτο (“House of Gucci”)

Κόντι Σμιτ-ΜακΦι (“The Power of the Dog”)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσικα Τσαστέιν (“The Eyes of Tammy Faye”)

Ολίβια Κόλμαν (“The Lost Daughter”)

Lady Gaga (“House of Gucci”)

Τζένιφερ Χάντσον (“Respect”)

Νικόλ Κίντμαν (“Being the Ricardos”)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Χαβιέρ Μπαρδέμ (“Being the Ricardos”)

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (“The Power of the Dog”)

Αντριου Γκάρφιλντ (“Tick, Tick … Boom!”)

Γουίλ Σμιθ (“King Richard”)

Ντένζελ Γουάσινγκτον (“The Tragedy of Macbeth”)

Καλύτερο Καστ σε Ταινία

Belfast

CODA

Don’t Look Up

House of Gucci

King Richard

Καλύτερο Stunt Ensemble σε Ταινία

Black Widow

Dune

The Matrix Resurrections

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Καλύτερο Stunt Ensemble σε Τηλεοπτική Σειρά

Cobra Kai

The Falcon and the Winter Soldier

Loki

Mare of Easttown

Squid Game