Σπασμένη Φλέβα – Δείτε την αφίσα και το trailer της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη

Κυκλοφόρησαν η αφίσα και το επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη «ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΦΛΕΒΑ» – ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο.

Μετά την «Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς» που αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό εν μέσω πανδημίας, ο Γιάννης Οικονομίδης επιστρέφει με την 6η του ταινία «Σπασμένη Φλέβα». Η νέα ταινία του ιδιοσυγκρασιακού Έλληνα σκηνοθέτη θα συναντήσει τους θεατές στους κινηματογράφους στις 27 Νοεμβρίου.

Η αφίσα και το νέο trailer φέρνουν το κοινό πιο κοντά στην πολυαναμενόμενη «Σπασμένη Φλέβα». Σχέσεις οικογενειακές, σχέσεις οικονομικές, σχέσεις ερωτικές, σχέσεις αγάπης-μίσους, σχέσεις μεταξύ φίλων και εχθρών, σχέσεις εξουσίας, σχέσεις με τον σκοτεινό εαυτό. Πολύπλοκοι χαρακτήρες μέσα στο ασφυκτικό σήμερα σε μια σοκαριστική κινηματογραφική εμπειρία που μας αφορά όλους.

Σύνοψη ταινίας

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής.

"Σπασμένη Φλέβα", η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη Marilena Anastasiadou

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας οι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη.

Το σενάριο είναι του Γιάννη Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη.

Σκηνοθετικό Σημείωμα Γιάννη Οικονομίδη

“Η «Σπασμένη Φλέβα» είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο. Μια συνηθισμένη ιστορία που, στην αναπάντεχη εξέλιξή της, αποκαλύπτει τα πολλαπλά πρόσωπα και προσωπεία του ατόμου, ενώ ταυτόχρονα πραγματώνει έναν από τους χειρότερους εφιάλτες που μπορεί κάποιος να βιώσει.

"Σπασμένη Φλέβα", η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη (γυρίσματα) Marilena Anastasiadou

Βγαλμένη από τα σπλάχνα της μεγάλης παράδοσης του αρχαίου ελληνικού δράματος, η ταινία φέρνει το παρελθόν στο παρόν για να θέσει ξανά έννοιες όπως το Ήθος, η Ύβρις, το Πεπρωμένο, η Αισχύνη, η Αμετροέπεια, το Εκούσιο και Ακούσιο Έγκλημα. Φυσικά, αυτό που μένει πάντα στο τέλος αυτού του ξέφρενου ταξιδιού της ζωής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μοναχική, τραγική φύση του ανθρώπου…”

Γιάννης Οικονομίδης

"Σπασμένη Φλέβα", η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη (γυρίσματα) Marilena Anastasiadou

«Σπασμένη Φλέβα» το τραγούδι των ΛΕΞ & Kepler is Free Αγάπησέ με λίγο,

Δε μ’ ένοιαξε ποτέ άμα τ’ αξίζω

Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος της γης αυτής

Μα εσύ αν μπορείς αγάπησέ με λίγο Όταν τους βλέπω να κερδίζουν μου τη σπάνε

Όταν τους γνώρισα δεν είχανε να φάνε

Με τρελαίνει όταν σαν ίσο με κοιτάνε

Όπως το βλέπω όλοι κάτι μου χρωστάνε Εκεί που τ’ όνειρο πεθαίνει

Ζουν οι κυνηγημένοι ***Αποσπάσματα στίχων του ομώνυμου τραγουδιού

(κυκλοφορεί σύντομα)

Credits

Σκηνοθεσία: Γιάννης Οικονομίδης

Σενάριο: Γιάννης Οικονομίδης – Βαγγέλης Μουρίκης

"Σπασμένη Φλέβα", η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη (γυρίσματα) Marilena Anastasiadou

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη

Μαζί τους οι: Βασίλης Κουκαλάνι, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Αργύρης Γκαγκάνης, Αλέκος Πάγκαλος, Γιώργος Κολλιόπουλος, Nectar De Leon, Σταύρος Μπένος, Δαυίδ Σταμούλος, Ελένη Μπούκλη

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κατσαΐτης

Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης G.F.E.

Μουσική: Μπάμπης Παπαδόπουλος

Ήχος: Άρης Αναστασόπουλος

Σχεδιασμός Ήχου – Μιξάζ: Κώστας Φυλακτίδης

Σκηνικά: Σταμάτης Δεληγιάννης

Κοστούμια: Δέσποινα Χειμώνα

Μακιγιάζ-Κομμώσεις: Γιάννης Παμούκης

VFX Supervisor: Αντώνης Κοτζιάς | YAFKA

Τραγούδι τίτλων τέλους: ΛΕΞ / Kepler is Free

Σχεδιασμός Αφίσας: Βασίλης Μαρματάκης

Ψηφιακή Επεξεργασία: Ειρήνη Αλέξη

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος

Παραγωγός: Γιάννης Καραντάνης

Συμπαραγωγοί: Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου, Δημήτρης Μάρης, Γιάννης Οικονομίδης

Executive Producers: Κωνσταντίνος Πολίτης, Γιάννης Ρήγος

Μία παραγωγή των: Athens Productions A.E., Αργοναύτες Α.Ε., Faliro House S.A., Yannis Economides Films Ltd

Σε συμπαραγωγή με: ΕΡΤ, Onassis Culture, Frontstage Entertainment, Custom Productions A.E.

Με την υποστήριξη των: Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας – Creative Greece, Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου (Σ.Ε.ΚΙΝ.)

Χορηγοί: Ζαγόρι, Green Cola, Kaiser

Διανομή: Tanweer Alliances – Από 27 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους.