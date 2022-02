Στριμάρουν τώρα: Μια αθλητική κωμωδία, Βασιλιάς Αρθούρος και ο σκηνοθέτης της “Ευτυχίας”

Πολλές οι streaming επιλογές στο ελληνικό ίντερνετ, γι’αυτό κι εμείς διαλέγουμε κάθε εβδομάδα τους τοπ τίτλους που αξίζει να δοκιμάσεις. Σήμερα έχουμε μια εντυπωσιακή ταινία από τον σκηνοθέτη της "Ευτυχίας", διασκεδαστικές επιλογές από το Netflix και μια πολυβραβευμένη ταινία από τον σύντομα υποψήφιο για Όσκαρ σκηνοθέτη του "Drive My Car".

King Arthur: Legend of the Sword

Η ιστορία του Βασιλιά Αρθούρου λαμβάνει το κατά Γκάι Ρίτσι makeover της. Μετά τις ταινίες “Sherlock Holmes” και το απολαυστικό “The Man from U.N.C.L.E.”, ο Γκάι Ρίτσι καταπιάνεται με έναν ακόμη θρύλο της βρετανικής κουλτούρας, τον Βασιλιά Αρθούρο, φέρνοντάς τον πιο κοντά στο στυλ του “Lock Stock and Two Smoking Barrels”. Και δίνοντας το ρόλο του Αρθούρου στον Τσάρλι Χάναμ του “Sons of Anarchy”.

Στην ταινία, ο ατίθασος νεαρός Αρθούρος, κυρίαρχος των δρόμων του Λοντόνιουμ με την συμμορία του, παίρνει στα χέρια του το Εξκάλιμπερ και μαζί με αυτό το μέλλον του. Από την πρώτη στιγμή, το θρυλικό ξίφος θα τον προκαλέσει να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Συντασσόμενος με την Αντίσταση και με μια μυστηριώδη γυναίκα, πρέπει να μάθει να τιθασεύει τη δύναμη του ξίφους, να αντιμετωπίζει τους δαίμονές του και να ενώσει τον λαό ενάντια στον τύραννο Βόρτιγκερν, ο οποίος έκλεψε το στέμμα του και δολοφόνησε τους γονείς του, και να γίνει Βασιλιάς.

Στριμάρει: Netflix

Ακίνητο Ποτάμι

Ένα ζευγάρι Ελλήνων μετακομίζει σε μια πόλη της Σιβηρίας για επαγγελματικούς λόγους. Όταν η γυναίκα μένει έγκυος, αντιμετωπίσει τη δυσπιστία του άντρα, γιατί δεν έχουν εδώ και μήνες ερωτικές σχέσεις. Εκείνη, όμως, επιμένει πως πρόκειται για θαύμα. Στην πιο ώριμη στιγμή του, ο Άγγελος Φραντζής (σκηνοθέτης της “Ευτυχίας”) εμπνέεται από τον Ταρκόφσκι και αναζητά το θαύμα της πίστης και της αγάπης στα αχανή τοπία της σιβηρικής στέπας. Βραβείο Σκηνοθεσίας στα Ίρις 2019.

Στριμάρει: Cinobo

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Πώς είναι να γυρίζεις μια ελληνική ταινία στο καταχείμωνο της Σιβηρίας;

Home Team

Λίγα χρόνια μετά την κατάκτηση του Super Bowl με την ομάδα φούτμπολ της Νέας Ορλεάνης, στον απόηχο του τυφώνα Κατρίνα, ο προπονητής της ομάδας τιμωρείται με ποινή ενός χρόνου αποκλεισμού από το πρωτάθλημα, για συμμετοχή σε επικίνδυνες δραστηριότητες. Τον ένα χρόνο μακριά από την ομάδα του, ο κόουτς αποφασίζει να τον περάσει μαζί με την οικογένειά του στο Τέξας, από την οποία έχει αποξενωθεί. Έρχεται ξανά κοντά με τον γιο του, και χωρίς να το καταλάβει, βρίσκεται να προπονεί τη σχολική του ομάδα, μετατρέποντάς τη σε αξιόμαχο σύνολο στο τοπικό πρωτάθλημα.

Feelgood οικογενειακή κωμωδία τύπου «Κυριακή απογεματάκι στο Star» από την εταιρεία παραγωγής του Άνταμ Σάντλερ, με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Τζέιμς στο ρόλο του χαρισματικού κόουτς Σον Πέιτον.

Στριμάρει: Netflix

Σκοτεινός Ποταμός

Η Άλις επιστρέφει στη γενέτειρά της, μετά τον θάνατο του πατέρα της, για πρώτη φορά μετά από δεκαπέντε χρόνια. Εκεί, θα έρθει αντιμέτωπη με έναν αδερφό της, τον οποίο μετά βίας αναγνωρίζει. Κουρασμένος από τις προσπάθειες χρόνων να διατηρήσει το οικογενειακό αγρόκτημα, είναι πλέον αποφασισμένος να το πουλήσει, προς μεγάλη έκπληξη και απογοήτευση της αδερφής του. Η διαφωνία τους θα φέρει στην επιφάνεια τραυματικές μνήμες για την Άλις, οι οποίες ήταν αδρανείς για χρόνια. Θα καταφέρουν τα αδέρφια να προχωρήσουν μπροστά ή τα γεγονότα του παρελθόντος θα στοιχειώνουν για πάντα το μέλλον τους;

Η Ρουθ Γουίλσον του “The Affair” πρωταγωνιστεί σε ένα δυνατό κοινωνικό δράμα από την Κλίο Μπάρναρτ, σκηνοθέτη του φανταστικού “Εγωιστή Γίγαντα”.

Στριμάρει: Viva (ως 14 Φεβρουαρίου)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: H Κλίο Μπάρναρντ μιλά για την επιστροφή στη φύση

Ιστορίες Τύχης και Φαντασίας

Τρεις ιστορίες με γυναίκες ηρωίδες, εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους. Μια παρεξήγηση σε ένα ερωτικό τρίγωνο. Μια απόπειρα αποπλάνησης με στόχο την εκδίκηση. Μια επανένωση παλιών συμμαθητριών που οδηγεί σε κάτι το εξιλεωτικό. Τρεις ιστορίες σύμπτωσης, αβεβαιότητας, ερωτικής εμμονής και ερωτικής απώλειας, για ανθρώπους που διαρκώς μοιάζουν να βρίσκονται και να χάνονται (ακόμα και στη διάρκεια μίας και μόνο σεκάνς) ή να ξεχνάνε και να θυμούνται ή απλώς να ανακαλύπτουν πράγματα εκ του μηδενός. Τόσο για τα πρόσωπα που έχουν απέναντί τους όσο και για τους εαυτούς τους.

Αυτό που τις ενώνει είναι μια οξεία παρατηρητικότητα συμπεριφορών και το πώς τα πάντα κρέμονται άλλοτε στην τύχη, άλλοτε σε παρεξηγήσεις, άλλοτε σε μικρές συμπεριφορικές ανατροπές. Το πρώτο από τα δύο φετινά αριστουργήματα του Ιάπωνα Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι (το δεύτερο είναι το επίσης έξοχο “Drive My Car” που έρχεται σύντομα στο Άστυ), βραβευμένο στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

Στριμάρει: COSMOTE Movies Club