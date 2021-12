Στριμάρουν τώρα: Τα πολυσυζητημένα “Καλάβρυτα 1943” και η αμαρτωλή “Μπενεντέτα” του Βερχόφεν 

Πολλές οι streaming επιλογές στο ελληνικό ίντερνετ, γι’αυτό κι εμείς διαλέγουμε κάθε εβδομάδα τους τοπ τίτλους που αξίζει να δοκιμάσεις. Σήμερα, μια πολυσυζητημένη ελληνική ταινία, ένας απολαυστικά ιερόσυλος Πολ Βερχόφεν, το μπλοκμπάστερ “Dune” και η #1 ταινία της χρονιάς. Συν μία σειρά που αξίζει να ανακαλύψεις.

Καλάβρυτα 1943

Η Κάρολαϊν Μάρτιν, δικηγόρος που εκπροσωπεί τη γερμανική κυβέρνηση σε υπόθεση αξίωσης πολεμικών αποζημιώσεων, ταξιδεύει στην Ελλάδα για να μάθει όσο μπορεί περισσότερα για την αλήθεια της σφαγής των Καλαβρύτων. Μέσα από έγγραφα που βρίσκει και μέσα από μαρτυρίες των κατοίκων (ανάμεσά τους ο γερασμένος πια επιζήσαντας Νικόλας Ανδρέου, που παίζει στον τελευταίο του ρόλο ο Μαξ φον Σίντοφ), έρχεται αντιμέτωπη με την έκταση της ναζιστικής θηριωδίας.

Ιστορικό δράμα εποχής τυλιγμένο σε ένα σύγχρονο στόρι γύρω από το αίτημα των γερμανικών αποζημιώσεων, που παίρνει μια όχι προφανή οδό στην ανάπτυξή της, δίνοντας μια εξίσου μεγάλη βαρύτητα στην ιστορία του 1943 με την ιστορία του σήμερα, αντιπαραβάλλοντάς τες θεματικά όσο και ρυθμικά. Η ταινία, στα λιγότερο από 100 λεπτά της, δεν αποκτά ποτέ καμία κοιλιά και δεν παραδίδεται στον κενό μελοδραματισμό, παραμένοντας εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στην παρακολούθηση καθόλη τη διάρκεια. Παίρνοντας εν τέλει μια μάλλον σαφή θέση ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την ιστορική αλήθεια: Που σημαίνει, ποτέ δεν είναι δυνατόν (ή ανθρώπινο) το να επιλέγουμε να την αγνοούμε.

Στριμάρει: Viva.gr, Vodafone TV (On Demand), COSMOTE TV (Movies Club)

Benedetta

Στα τέλη του 17ου αιώνα και καθώς μια πανούκλα θερίζει τα εδάφη της χώρας, η Μπενεντέτα Καρλίνι φτάνει σε μια μονή της Τοσκάνης ως εκπαιδευόμενη. Εκεί όμως είναι που θα αρχίσει να βιώνει μια σειρά από οράματα, θρησκευτικής, βίαιης αλλά και ερωτικής φύσεως, όλα μπλεγμένα σε ένα. Ως απόρροια των οραμάτων, η Μπενεντέτα θα αρχίσει να αποκτά νέα ισχύ στη μονή και μαζί, έναν ανεξέλεγκτο πόθο για μια νεαρή μοναχή. Θα είναι αυτή η καταδίκη της;

Η Βιρζινί Εφιρά (“Sibyl”, “Μια Αγάπη Ανέφικτη”) πρωταγωνιστεί σε μια ακόμα εκθαμβωτική της ερμηνεία, με την γεμάτη ενέργεια Δάφνη Πατακιά (“Winona”) να καδράρεται από τον Βερχόφεν νωρίς στο φιλμ σαν κάποια διαβολική παρουσία που έρχεται να πλησιάσει την άμπεμπτη κι υπέρλαμπρη ηρωίδα του. Ο μεγάλος Ολλανδός σκηνοθέτης μεταφέρει σε μια μονή του 17ου αιώνα του προβληματισμούς και τις δυναμικές που κυριαρχούν σε όλο το σύνολο του έργου του, με την απέχθεια απέναντι στα συστήματα καταστολής κι ελέγχου να είναι ξανά κυρίαρχη. Ενώ τα ερωτικά παιχνίδια ισχύος συνδέουν ίσως τη “Μπενεντέτα” με το “Elle” (την πολυσυζητημένη, αληθινά τολμηρή του ταινία με την Ιζαμπέλ Ιπέρ) αν όχι με το πολύ παλαιότερό του “Σάρκα και Αίμα”, καθώς το σεξ και η δύναμη καδράρονται μέσα από μια εντελώς προσωπική, υποκειμενική οπτική που κάνει τα πάντα συζητήσιμα όσο και επιτρεπτά. Όμως τελικά η πιο ταιριαστή σύνδεση ίσως και να είναι αυτή με το “Showgirls”, το πιο παραγνωρισμένο φιλμ της καριέρας του.

Στριμάρει: Cinobo

Ιστορίες Τύχης και Φαντασίας

Τρεις ιστορίες με γυναίκες ηρωίδες, εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους. Μια παρεξήγηση σε ένα ερωτικό τρίγωνο. Μια απόπειρα αποπλάνησης με στόχο την εκδίκηση. Μια επανένωση παλιών συμμαθητριών που οδηγεί σε κάτι το εξιλεωτικό. Τρεις ιστορίες σύμπτωσης, αβεβαιότητας, ερωτικής εμμονής και ερωτικής απώλειας, για ανθρώπους που διαρκώς μοιάζουν να βρίσκονται και να χάνονται (ακόμα και στη διάρκεια μίας και μόνο σεκάνς) ή να ξεχνάνε και να θυμούνται ή απλώς να ανακαλύπτουν πράγματα εκ του μηδενός. Τόσο για τα πρόσωπα που έχουν απέναντί τους όσο και για τους εαυτούς τους.

Αυτό που τις ενώνει είναι μια οξεία παρατηρητικότητα συμπεριφορών και το πώς τα πάντα κρέμονται άλλοτε στην τύχη, άλλοτε σε παρεξηγήσεις, άλλοτε σε μικρές συμπεριφορικές ανατροπές. Το πρώτο από τα δύο φετινά αριστουργήματα του Ιάπωνα Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι (το δεύτερο είναι το επίσης έξοχο “Drive My Car” που έρχεται σύντομα στο Άστυ), βραβευμένο στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

Στριμάρει: Viva.gr

Dune

Βασισμένος στο έπος του Φρανκ Χέρμπερτ, ο Ντενί Βιλνέβ του “Arrival” και του “Blade Runner 2049” επιχειρεί να φέρει εις πέρας αυτό που λύγισε δημιουργούς σαν τον Ντέιβιντ Λιντς και τον Αλεχάνδρο Χοδορόφσκι, δηλαδή να μεταφέρει στην οθόνη τον τεράστιο κόσμο και την πυκνή μυθολογία του “Dune”. Δύο πανίσχυροι οίκοι μάχονται για τον έλεγχο ενός πλανήτη που παράγει ένα μπαχαρικό το οποίο λόγω της ενεργειακής του αξίας δίνει τεράστια δύναμη σε όποιον το ελέγχει. Πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή, σα να λέμε. Όπως λένε σε ένα voice over στην αρχή της ταινίας οι ντόπιοι αυτού του πλανήτη «περιμένουμε να μάθουμε ποιος θα μας εκμεταλλευτεί μετά». Ο γόνος των Ατρειδών, θα πρέπει να πάρει πάνω του την αποστολή την προστασίας αυτού του σημαντικού στοιχείου, όταν ύστερα από μια μεγάλη προδοσία, η οικογένειά του θα βρεθεί κυνηγημένη.

Εμβυθιστική, με τεράστια προσοχή στη λεπτομέρεια και στην κατασκευή χώρων και κόσμου, η ταινία του Βιλνέβ δεν ρέει προς καμία κατεύθυνση, υπάρχοντας περισσότερο ως set-up για το σίκουελ που έχει ήδη ανακοινωθεί. Αλλά παραμένει μια από τις αισθητικές προτάσεις της κινηματογραφικής σεζόν, και ταυτόχρονα μια από τις αξιοσημείωτες εμπορικές επιτυχίες της.

Στριμάρει: Google Play

Annette

Η ταινία που βρέθηκε στο #1 της κινηματογραφικής λίστας του News247 για το 2021.

Ένας εγωκεντρικός stand up κωμικός ερωτεύεται παθιασμένα μια τραγουδίστρια όπερας και το ρομάντζο τους βρίσκεται στο επίκεντρο του κόσμου της σόουμπιζ. Όμως εκείνος ποτέ δε θα καταφέρει να αγαπήσει τον εαυτό του. Κι επίσης, το μωρό τους γεννιέται με μια μοναδική, αποστομωτική ικανότητα.

Πλασαρισμένο ως μιούζικαλ, το “Annette” (η μεγάλη επιστροφή του Καράξ μια δεκαετία μετά το επίσης εμβληματικό “Holy Motors”) στην πραγματικότητα θυμίζει περισσότερο τη θεατρικότητα μιας όπερας, γεμάτο άκρως τεταμένα αισθήματα και συμβάντα μέσα σε βινιέτες που διατηρούν μια επιλεκτική σχέση με το ρεαλισμό. Ένα σκοτεινό showbiz ρομάντσο που κοιτά με μισό μάτι τη βιομηχανία του θεάματος, αναπλάθεται ως ένα απίστευτης πίκρας προσωπικό πορτρέτο ενός άντρα-τέρατος, ανήμπορου να αγαπήσει, λες και βγαλμένο μέσα από τους πιο θλιμμένους εφιάλτες του. Άνταμ Ντράιβερ από τις ερμηνείες της χρονιάς.

Στριμάρει: Viva.gr

+ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ

How to with John Wilson (2η σεζόν)

Ξεκινώντας από καθημερινά ερωτήματα σαν αυτά που εμπνέουν κάθε λογής online βοηθητικά βίντεο (από το πώς να τυλίξεις με προστατευτικό κάλυμμα τα έπιπλά σου μέχρι το πώς να μαγειρέψεις το τέλειο ριζότο), ο Τζον Γουίλσον παίρνει την κάμερά του, οργώνει τη Νέα Υόρκη, συνομιλεί με τους ανθρώπους που συναντά στις γεμάτες περιέργεια διαδρομές του και που τον βάζουν στα σπίτια και στις ζωές τους, ακούει τις ιστορίες τους και αφήνει την κάθε (μη) απάντηση να τον οδηγήσει οργανικά στο επόμενο ερώτημα. Αποτέλεσμα είναι ένα παράξενο είδος ντοκιμαντερίστικης τζαζ αφήγησης που συνδέει ενστικτωδώς το ασήμαντα καθημερινό με το παγκόσμιο και υπαρξιακό, χαρτογραφώντας ένα αλλοπρόσαλλα χιουμοριστικό και συγκινητικό χάρτη της ύπαρξής μας - και της πολυπλοκότητας που έρχεται μαζί.

Στριμάρει: Vodafone TV

