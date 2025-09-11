Τα 5+3 ντοκιμαντέρ που “φωτίζουν” την 11η Σεπτεμβρίου

Το NEWS 24/7 επιλέγει 5+3 ντοκιμαντέρ για την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο που κόβουν την ανάσα.

11 Σεπτεμβρίου 2001. Η μέρα που ο κόσμος άλλαξε. Η μέρα που ο φόβος μπήκε στις ζωές μας, που όλοι παγώσαμε μπροστά στις τηλεοράσεις, βλέποντας δύο αεροσκάφη Boeing 767 να χτυπούν διαδοχικά τους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη με διαφορά μερικών λεπτών.

Φέτος συμπληρώνονται 23 χρόνια από το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Πολλές οι νέες συζητήσεις, οι έρευνες, πολλά ακόμη τα ερωτηματικά, πολλά και τα “ομιχλώδη” σημεία αυτής της ανείπωτης τραγωδίας.

Η επίθεση αυτή δεν άφησε ασυγκίνητους κινηματογραφιστές και καλλιτέχνες. Πολλά είναι τα ντοκιμαντέρ που έχουν κυκλοφορήσει, εμείς, όμως, επιλέξαμε τα οκτώ καλύτερα.

11 Σεπτεμβρίου: Μια Ημέρα στην Αμερική

Με αφορμή τα 23 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους και το αμερικανικό Πεντάγωνο, το National Geographic έχει γυρίσει μία από τις πιο συγκλονιστικές σειρές ντοκιμαντέρ, τη βραβευμένη με Emmy σειρά «11 Σεπτεμβρίου: Μια ημέρα στην Αμερική»

Σε συνεργασία με το Εθνικό Μνημείο και Μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου στη σειρά παρουσιάζονται αδημοσιεύτα πλάνα, βασισμένα σε αρχειακό υλικό, όπως οι λήψεις των πύργων από τα γειτονικά διαμερίσματα και τους δρόμους ακριβώς μετά τη στιγμή της σύγκρουσης των αεροπλάνων, καθώς και την άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Βασισμένη σε περισσότερες από 951 ώρες έρευνας και συνεντεύξεις από 54 αυτόπτες μάρτυρες, η σειρά αποτελεί μια συναρπαστική και συναισθηματικά φορτισμένη επτάωρη αναδρομή στα γεγονότα εκείνης της μοιραίας ημέρας, που διαδραματίστηκε πριν από 20 χρόνια. Κάθε επεισόδιο φωτίζει τον ηρωισμό που αναδείχθηκε από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς άνθρωποι που ρίσκαραν τη ζωή τους για να σώσουν συνανθρώπους τους σε κίνδυνο, ανακαλούν τις εμπειρίες τους και τις διηγούνται σε πρώτο πρόσωπο.

Από όσους βρέθηκαν πρώτοι στο σημείο, μέχρι τους υπαλλήλους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου και τους αυτόπτες μάρτυρες, όλοι μοιράζονται αυτό που βίωσαν, πολλοί από αυτούς για πρώτη φορά.

Το National Geographic είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV

“Fahrenheit 9/11”

Αν δε δεις αυτό το ντοκιμαντέρ-γροθιά για την κυβέρνηση Τζορτζ Μπους και το αμερικανικό κατεστημένο που τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών 2004, είναι σαν να μην ξέρεις τίποτα για την 11η Σεπτεμβρίου. Ο βραβευμένος με Όσκαρ για τον “Ακήρυχτο Πόλεμο” Μάικλ Μουρ χρησιμοποιεί το χιούμορ και το επίμονο ύφος του για να πραγματοποιήσει την έρευνά του στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μπους. Συνδυάζοντας σπάνιο υλικό, μαρτυρίες ειδικών, και με επιμονή για απαντήσεις σε σκληρές ερωτήσεις, η ταινία θίγει φλέγοντα ζητήματα για την Αμερική σήμερα.

Ο Μουρ στρέφει τον φακό του προς τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον νεότερο και τους στενούς συνεργάτες του, που αγνόησαν την ανάμιξη Σαουδαράβων στην 11η Σεπτεμβρίου και ξεκίνησαν κατευθείαν πόλεμο κατά του Ιράκ. Ξεκινάει από το αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα των εκλογών των Η.Π.Α το 2000 και ανατρέχει στην αναπάντεχη άνοδο ενός αποτυχημένου επιχειρηματία πετρελαίου από το Τέξας στον σημερινό Πλανητάρχη. Στη συνέχεια ανοίγει το προσωπικό κουτί της Πανδώρας του προέδρου ξεσκεπάζοντας τις στενές προσωπικές αλλά και επαγγελματικές σχέσεις της οικογένειάς του και των συνεργατών του με την Βασιλική Οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας και την οικογένεια του Μπιν Λάντεν…

Turning Point: 9/11 and the War on Terror

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σειρά ντοκιμαντέρ με αφορμή τα 20 χρόνια από την τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 βγήκε στην ψηφιακή πλατφόρμα του Netflix. H σειρά καταγράφει τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, από τις ρίζες της Αλ Κάιντα στις ΗΠΑ το ’80 ως την απάντηση της Αμερικής εντός κι εκτός συνόρων και απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις: Ποιος επιτέθηκε στις ΗΠΑ και γιατί; Ποιες καταστροφές στη νοημοσύνη επέτρεψαν να συμβεί; Πώς μας οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή οι αποφάσεις στα υψηλότερα επίπεδα τριών διοικήσεων στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας;

Η σειρά περιλαμβάνει επίσης ένα ευρύ φάσμα ερωτηθέντων, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων από πολλές προεδρικές διοικήσεις των ΗΠΑ, πρώην μέλη της CIA, βετεράνους του αμερικανικού στρατού, στρατιώτες του Εθνικού Αφγανιστάν, διοικητές των Ταλιμπάν, μέλη της αφγανικής κυβέρνησης, αφγανούς πολέμαρχους και Αφγανούς πολίτες – πολλοί που δεν είχαν ποτέ μιλήσει στην κάμερα πριν. Επισημαίνει επίσης τις φωνές των επιζώντων των επιθέσεων.

Beyond Belief

Εξαιρετικό ντοκιμαντέρ της Beth Murphy που εστιάζει σε μία άλλη πλευρά της 11ης Σεπτεμβρίου. Η σκηνοθέτιδα ακολουθεί την Susan Retik και την Patti Quigley, χήρες της 11ης Σεπτεμβρίου, που ζουν στα προάστια της Βοστώνης, συγκεντρώνοντας χρήματα για να βοηθήσουν τις χήρες του πολέμου στο Αφγανιστάν. Η Murphy καταφέρνει να διατηρήσει τις εύθραυστες ισορροπίες και επιδεικνύει σεβασμό στα πρόσωπα στα πρόσωπα που εστιάζει, ιδίως με τις δύο πρωταγωνίστριες, οι οποίες όταν έχασαν τους συζύγους τους, κυοφορούσαν και οι δυο κατά το συμβάν. Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Newburyport Documentary Film Festival και το βραβείο Best of Festival στο Woods Hole Film Festival.

Generation 9/11

Αυτό το νέο ντοκιμαντέρ διερευνά τον αντίκτυπο της 11ης Σεπτεμβρίου μέσα από τις ιστορίες επτά παιδιών που έχασαν τους πατέρες τους πριν γεννηθούν. Περισσότεροι από 100 πατέρες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των τρομοκρατικών επιθέσεων στις 11 Σεπτεμβρίου. Τα παιδιά αυτών των ανδρών, που τώρα μπαίνουν στην ενηλικίωση, φέρουν ένα νέο αίσθημα ευθύνης.

9/11: Inside the President’s War Room (Apple TV+)

Στο ντοκιμαντέρ της Apple TV+ και του BBC, ο Τζεφ Ντάνιελς αφηγείται τα γεγονότα που ακολούθησαν 12 ώρες μετά το πρώτο χτύπημα στο World Trade Center από την πλευρά της Προεδρίας, ενώ περιλαμβάνει μαρτυρίες που δεν έχουν ακουστεί ποτέ από βασικά πρόσωπα, όπως ο Πρόεδρος Τζορτζ Μπους, ο Αντιπρόεδρος Ντικ Τσένεϊ, η Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Κοντολίζα Ράις, ο Υπουργός Εξωτερικών Κόλιν Πάουελ, . Στο ντοκιμαντέρ προβάλλεται υλικό που δεν έχουμε δει ποτέ και πουθενά μέχρι σήμερα, καθώς και πάνω από 200 φωτογραφίες.

Spike Lee’s NYC Epicenters 9/11 (HBO)

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Σπάικ Λι στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ που υπογράφει για το HBO επικεντρώνεται στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Το επεισόδιο περιέχει συνεντεύξεις με οπαδούς θεωριών συνωμοσίας.

«Επιστρέφω στην αίθουσα του μοντάζ και θα επανεξετάσω το όγδοο και τελευταίο επεισόδιο του NYC Epicenters 9/11-> 2021½. Σας ζητώ με σεβασμό να μην εκφέρετε άποψη προτού δείτε την τελική εκδοχή», αναφέρει ο Σπάικ Λι σε μήνυμά του. AP «Σας ζητώ με σεβασμό να μην εκφέρετε άποψη προτού δείτε την τελική εκδοχή», αναφέρει ο Σπάικ Λι σε μήνυμά του. Η σειρά ντοκιμαντέρ “Epicenters 9/11”, συνολικής διάρκειας οκτώ ωρών, επικεντρώνεται στον αντίκτυπο των επιθέσεων της Αλ Κάιντα και της πανδημίας του κορονοϊού στην πόλη της Νέας Υόρκης και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με μέλη ομάδας η οποία προωθεί την -ανυπόστατη- θεωρία συνωμοσίας ότι οι Δίδυμοι Πύργοι καταστράφηκαν με ελεγχόμενες εκρήξεις, όχι από τα αεροπλάνα που έπεσαν πάνω τους.

Όταν το HBO οργάνωσε δημοσιογραφική προβολή του ντοκιμαντέρ, ο Λι δέχθηκε σφοδρή κριτική επειδή συμπεριέλαβε τις εν λόγω συνεντεύξεις.

Δίδυμοι Πύργοι (911 Mysteries)

Τελικά τους δίδυμους πύργους τους έριξε ο Μπιλ Λάντεν και η παρέα του ή η κυβέρνηση Μπους; Ποια είναι η αλήθεια που μας έκρυβαν τόσο καιρό;

Και ποιοι ήταν οι λόγοι για να γίνουν όλα αυτά και να αξίζει για κάποιους να χαθούν άδικα τόσοι χιλιάδες άνθρωποι;

Ένα προβοκατόρικο και ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ του 2006 σχετικό με τα όσα συνέβησαν την 11 Σεπτεμβρίου του 2001.