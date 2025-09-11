11η Σεπτεμβρίου: 5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τις επιθέσεις στις ΗΠΑ

Σαν σήμερα, στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, ο κόσμος άλλαξε. Συμπληρώνονται 19 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ, ένα από τα πιο σημαντικά και σοκαριστικά γεγονότα του 21ου αιώνα.

Την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 ξημέρωσε η μέρα που άλλαξε τον κόσμο.

Τέσσερα πολιτικά αεροσκάφη καταλήφθηκαν από αεροπειρατές και τα τρία από αυτά οδηγήθηκαν στους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και το Πεντάγωνο στις ΗΠΑ, όπου προσέκρουσαν, καταρρίπτοντας τα κτίρια και οδηγώντας στον θάνατο περίπου 3.000 ανθρώπους, ενώ το τέταρτο συνετρίβη σε ανοιχτό χώρο στη νοτιοδυτική Πενσυλβάνια.

Η Νέα Υόρκη από μακριά την ώρα της επίθεσης AP

Τις συντονισμένες επιθέσεις στη Νέα Υόρκη, που υπήρξε η μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση που έχει συμβεί έως τώρα και που συγκλόνισε ολόκληρο τον πλανήτη, πραγματοποίησαν ισλαμιστές τρομοκράτες, οργανωμένοι από την οργάνωση Αλ Κάιντα και τον αρχηγό της, τον Οσάμα μπιν Λάντεν, με σκοπό να πλήξουν τον μεγαλύτερο εχθρό τους, τις ΗΠΑ.

Μικροί και μεγάλοι θυμούνται ακόμη και σήμερα, 19 χρόνια μετά, τον εφιάλτη και τις δραματικές στιγμές εκείνης της μέρας, ενώ κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τις ανατριχιαστικές εικόνες των ανθρώπων που πηδούσαν από τα κτίρια, τον τρόμο στα βλέμματα όσων έτρεχαν να σωθούν, τα χιλιάδες θύματα, καθώς και όσους ακόμη προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκαριστικό γεγονός.

Με αφορμή τη σημερινή μαύρη επέτειο καταγράφουμε πέντε σημαντικά πράγματα που πρέπει να ξέρουμε για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

1. Το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου υπήρξε στόχος και στο παρελθόν

Το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Νέας Υόρκης αποτελούσε στόχο για τους τρομοκράτες ακόμη και πριν από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Λίγο μετά το μεσημέρι της 26ης Φεβρουαρίου του 1993, μια βόμβα που “φυτεύτηκε” σε ένα φορτηγό που σταθμεύθηκε στο υπόγειο γκαράζ του κέντρου, εξερράγη, σκοτώνοντας 6 άτομα και τραυματίζοντας πάνω από 1.000, όπως ανέφερε η έκθεση της 11ης Σεπτεμβρίου.

“Οι βομβαρδισμοί σηματοδότησαν μια νέα τρομοκρατική πρόκληση, της οποίας η οργή και η κακία δεν είχαν κανένα όριο”, ανέφερε η ίδια έκθεση. “Ο Ραμζί Αχμέντ Γιουσέφ, ο σουνιτικός εξτρεμιστής που έβαλε τη βόμβα, δήλωσε αργότερα ότι ήλπιζε να σκοτώσει 250.000 ανθρώπους”.

Άνθρωποι τρέχουν μακριά από τους δίδυμους Πύργους που καταρρέουν AP

2. Ο αντιπρόεδρος Τσέινι διέταξε την κατάρριψη της United 93

Πριν οι επιβάτες αναγκάσουν τη συντριβή της πτήσης United 93, μία εκ των πτήσεων που είχε καταληφθεί από τους αεροπειρατές, ο τότε αντιπρόεδρος Ντικ Τσέινι είχε δώσει την έγκρισή του για την κατάρριψη του αεροσκάφους, προτού αυτό να φθάσει στην Ουάσιγκτον, ανέφερε η έκθεση της 11ης Σεπτεμβρίου.

“Ο Αντιπρόεδρος εξουσιοδότησε μαχητικά αεροσκάφη για να “συνοδεύσουν” το αεροσκάφος”, ανέφερε η έκθεση.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, οι μαχητές της Πολεμικής Αεροπορίας πιθανότατα δεν είχαν βρει το αεροσκάφος και δεν είχαν φτάσει εγκαίρως στην United 93. Οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αν οι επιβάτες δεν είχαν προκαλέσει τη συντριβή της United 93, θα την είχαν εμποδίσει να φτάσει στην Ουάσινγκτον”, ανέφερε η έκθεση της 11ης Σεπτεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η θεωρία αυτή, όμως, σήμερα αμφισβητείται.

Οι Δίδυμοι Πύργοι καταρρέουν AP

3. Οι ΗΠΑ προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν πριν τις 11/9

Οι ΗΠΑ είχαν κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να σκοτώσουν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν πολύ πριν το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου. Η CIA και άλλοι οργανισμοί ανέπτυξαν ένα σχέδιο για τη σύλληψη του Μπιν Λάντεν στις αρχές του 1998. Αυτό καθυστέρησε και στη συνέχεια επανήλθε, αλλά παρεμποδίστηκε από τις ανησυχίες των στρατιωτικών αξιωματούχων σχετικά με το ότι βασιζόταν σε Αφγανούς φυλετικούς ηγέτες.

Ο τότε σύμβουλος της εθνικής ασφάλειας, Σάντι Μπέργκερ, ανησυχούσε για το τι θα γίνει με τον Μπιν Λάντεν αν τον συνελάμβαναν και αν τα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινική καταδίκη σε δικαστήριο των ΗΠΑ. Μετά τον βομβαρδισμό των πρεσβειών των ΗΠΑ στην Κένυα και την Τανζανία, στις 8 Οκτωβρίου 1998, ο Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον ενέκρινε την εκτόξευση πυραύλων κατά του στρατοπέδου του Μπιν Λάντεν στο Αφγανιστάν. Επέζησε, αλλά αργότερα σκοτώθηκε από τη ναυτική ομάδα SEAL τον Μάιο του 2011.

Ερείπια από τη μέρα της τραγωδίας AP

4. Κατέρρευσε και τρίτος πύργος τη μέρα της τραγωδίας

Το κτίριο 7 (WTC7), ένα από τα 7 του συμπλέγματος κτιρίων που αποτελούσαν το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, ήταν και το ψηλότερο μετά τους Δίδυμους Πύργους, αποτελούμενο από 47 ορόφους. Κατέρρευσε λίγο μετά τις 17.00 το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου, σχεδόν 7 ώρες μετά τους άλλους δύο πύργους. Φυσικά, τρίτο αεροσκάφος δεν υπήρξε και ο ατσαλένιος ουρανοξύστης έγινε σκόνη, όπως υποστηρίζει η επίσημη έκθεση, εξαιτίας πυρκαγιάς. Το γεγονός βέβαια αυτό καθιστά την περίπτωση αυτή, τη μοναδική στον κόσμο που ένα κτίριο από ατσάλι γκρεμίζεται συθέμελα, απλά και μόνο εξαιτίας φωτιάς στο εσωτερικό του.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας που ανέλαβε τη διερεύνηση της κατάρρευσης, υποστηρίζει πως πολλαπλά μέτωπα φωτιάς σε διαφορετικούς ορόφους θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν την πτώση του. Κάπου εδώ ξεκινούν οι αμφισβητήσεις, καθώς μια ομάδα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και επιστημόνων υποστηρίζουν πως η επίσημη εξήγηση, ότι δηλαδή απλά και μόνο η πυρκαγιά στο κτίριο μπόρεσε να προκαλέσει την κατάρρευση είναι αδύνατο να συμβεί. Κατά τη γνώμη τους το κτίριο θα μπορούσε να πέσει με τον τρόπο που έπεσε, μόνο έπειτα από συνθήκες ελεγχόμενης έκρηξης.

5. Οι 3.000 νεκροί

Στο χώρο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Κάτω Μανχάταν σκοτώθηκαν 2,753 άνθρωποι, όταν οι αεροπειρατές των πτήσεων American Airlines Flight 11 και United Airlines Flight 175 οδήγησαν σκόπιμα τα αεροσκάφη στους Δίδυμους Πύργους ως αποτέλεσμα των συντριβών. Από εκείνους που έχασαν τη ζωή τους κατά τις αρχικές επιθέσεις και τις επακόλουθες καταρρεύσεις των Πύργων, οι 343 ήταν πυροσβέστες της Νέας Υόρκης, οι 23 ήταν αστυνομικοί της Νέας Υόρκης και οι 37 ήταν αξιωματικοί της Λιμενικής Αρχής. Τα θύματα κυμαίνονταν σε ηλικία από 2 έως 85 έτη. Περίπου το 75-80% των θυμάτων ήταν άνδρες.

Στο Πεντάγωνο της Ουάσιγκτον σκοτώθηκαν 184 άνθρωποι, όταν χτύπησε στο κτίριο η πτήση της American Airlines Flight 77. Κοντά στο Σάνκσβιλ της Πενσυλβανίας, 40 επιβάτες και μέλη πληρώματος της πτήσης United Airlines Flight 93 πέθαναν, όταν το αεροπλάνο συνετρίβη σε ένα πεδίο. Πρόκειται για το αεροσκάφος στο οποίο πιστεύεται ότι οι επιβάτες προσπάθησαν να καταλάβουν τον έλεγχο από τους αεροπειρατές.

Μέχρι και τον Ιούλιο του 2019, σύμφωνα με το γραφείο του ιατρικού εξεταστή, ταυτοποιήθηκαν 1.644 (60%) από τα 2.753 θύματα θύματα του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

