Τόνι Ρόμπερτς: Πέθανε ο ηθοποιός και μακροχρόνιος συνεργάτης του Γούντι Άλεν

Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Τόνι Ρόμπερτς. Η μακροχρόνια συνεργασία με τον Γούντι Άλεν που μετατράπηκε σε φιλία και το πολιτιστικό του έργο.

Ο Τόνι Ρόμπερτς, ο πολυτάλαντος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, γνωστός για τις εμφανίσεις του σε πολλές ταινίες του Γούντι Άλεν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η κόρη του, Νικόλ Μπέρλι, στους New York Times.

Ο Τόνι Ρόμπερτς γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 22 Οκτωβρίου 1939. Ήταν γιος του Κεν Ρόμπερτς, γνωστού ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εκφωνητή. Από μικρή ηλικία βρισκόταν ανάμεσα σε ηθοποιούς και καλλιτέχνες, γεγονός που τον ώθησε να ακολουθήσει την υποκριτική. Σπούδασε στο High School of Music and Art στη Νέα Υόρκη και αποφοίτησε από το Northwestern University στο Ιλινόι.

Στο θέατρο, εκτός από τις εμβληματικές του εμφανίσεις, ήταν πρωταγωνιστής και σε παραστάσεις όπως το The Tale of the Allergist’s Wife (2000) και το Promises, Promises στο West End του Λονδίνου, όπου υποδύθηκε τον χαρακτήρα που ερμήνευσε ο Τζακ Λέμον στην ταινία The Apartment.

“Ήμουν αρκετά τυχερός να ζήσω τα τελευταία χρόνια της Χρυσής Εποχής του Μπρόντγουεϊ. Υπήρχε τότε μια ποιότητα και μια αφοσίωση που σήμερα είναι σπάνιες,” είχε δηλώσει το 2015.

Όπως γράφει ο Guardian, ο Ρόμπερτς είχε παντρευτεί την Τζένιφερ Λάιονς, με την οποία χώρισε.

Από το Μπρόντγουεϊ στις ταινίες του Γούντι Άλεν

Ο Ρόμπερτς διέγραψε μια μακρά πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο, με ιδιαίτερη επιτυχία στο Μπρόντγουεϊ, όπου είχε προταθεί δύο φορές για το βραβείο Tony.

Ξεχώρισε σε μιούζικαλ όπως το How Now, Dow Jones (1967), το Sugar (1972) -θεατρική διασκευή της ταινίας Μερικοί το Προτιμούν Καυτό- και το Victor/Victoria (1995), όπου συμπρωταγωνίστησε με την Τζούλι Άντριους.

Η μεγάλη του κινηματογραφική αναγνώριση ήρθε μέσα από τις ταινίες του Γούντι Άλεν, όπου συνήθως υποδυόταν τον κολλητό φίλο του σκηνοθέτη. Συμμετείχε σε κλασικές ταινίες όπως Annie Hall (1977), Stardust Memories (1980), A Midsummer Night’s Sex Comedy (1982), Hannah and Her Sisters (1986) και Radio Days (1987).

Ο Ρόμπερτς είχε πρωτοσυναντήσει τον Άλεν στα παρασκήνια του Barefoot in the Park, όπου είχε αντικαταστήσει τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Αν και είχε αποτύχει τέσσερις φορές να περάσει από οντισιόν για το Don’t Drink the Water του Άλεν, τελικά κατάφερε να πείσει τον σκηνοθέτη με την ερμηνεία του.

“Ήσουν εξαιρετικός. Πώς γίνεται να είσαι τόσο κακός στις οντισιόν;” του είπε χαριτολογώντας ο Άλεν, σύμφωνα με τα απομνημονεύματά του.

Η κινηματογραφική και τηλεοπτική του πορεία

Εκτός από τις συνεργασίες του με τον Άλεν, ο Ρόμπερτς είχε συμμετάσχει σε σημαντικές ταινίες όπως το Serpico (1973) και το The Taking of Pelham One Two Three (1974)

Στην τηλεόραση εμφανίστηκε στις σειρές Murder, She Wrote, Law & Order και The Four Seasons (1984).