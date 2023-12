Χρυσές Σφαίρες 2024: Σαρώνει στις υποψηφιότητες το “Poor Things” του Γιώργου Λάνθιμου

Η 81η Τελετή Απονομής των Χρυσών Σφαιρών θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024. Σαρωτικό στις υποψηφιότητες το “Poor Things” του Γιώργου Λάνθιμου.

Σάρωσε στις υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών 2024 η ταινία “Poor Things” του Γιώργου Λάνθιμου. Συγκέντρωσε συνολικα 7 υποψηφιότητες σε 5 κατηγορίες, ανάμεσα στις οποίες αυτή της Καλύτερης Ταινίας (κωμωδίας ή μιούζικαλ) του Καλύτερου Σκηνοθέτη (για τον Γιώργο Λάνθιμο), της Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας (για την Έμμα Στόουν), του Β Ανδρικού Ρόλου (για τον Γουίλεμ Νταφόε και τον Μαρκ Ράφαλο), του Καλύτερου Σεναρίου και της Καλύτερης Μουσικής.

Η εμφάνιση αυτή αποτελεί κάτι σαν το καλύτερο δυνατό σενάριο για την ταινία του Λάνθιμου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του φιλμ μες στο industry και βάζοντάς το για τα καλά στο δρόμο των Όσκαρ. Πρώτη σε υποψηφιότητες ήταν η “Barbie” της Γκρέτα Γκέργουιγκ με 9 (όπου όμως αξίζει να σημειωθεί πως 3 υποψηφιότητες προήλθαν από την κατηγορία καλύτερου τραγουδιού, ενώ μία ήρθε από τη νεοσύσταση, ακατανόητη και τελικά κυνική κατηγορία “Καλύτερου Box Office Επιτεύγματος”, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό). Ενώ αμέσως μετά ακολουθεί το “Οπενχάιμερ” του Κρίστοφερ Νόλαν (με 8) και οι “Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού”, που μαζί με το “Poor Things” είχαν 7 υποψηφιότητες. Από κοντά και οι “Περασμένες Ζωές” της Σελίν Σονγκ με 5 υποψηφιότητες. Όλες οι προαναφερθείσες ταινίες προτάθηκαν για Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία και Σενάριο επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για τους πιο δυνατούς οσκαρικούς παίχτες αυτή τη στιγμή.

Αξίζει να σημειώσουμε ακόμα την πάρα πολύ δυνατή εμφάνιση της “Ζώνης Ενδιαφέροντος” του Τζόναθαν Γκλέιζερ με 3 υποψηφιότητες, της “Ανατομίας Μιας Πτώσης” της Ζιστίν Τριέ με 4, και των “Πεσμένων Φύλλων” του Άκι Καουρισμάκι με 2. Κι οι τρεις ταινίες έφυγαν με βραβείο από τις Κάννες, κερδίζουν θέσεις σε λίστες κριτικών και είναι οπωσδήποτε ενδείξεις μια τάσης των «νέων» Χρυσών Σφαιρών, που έχουν επεκτείνει τη βάση ψηφοφόρων τους με κριτικούς από όλο τον κόσμο. Καλή παρουσία, μιλώντας για τις Κάννες, και για το “May December” με 4 υποψηφιότητες, ενώ τα “Παιδιά του Χειμώνα” του Αλεξάντερ Πέιν με 3 υποψηφιότητες θυμίζει πως μπορεί να παίξει κι αυτό σημαντικό ρόλο στα Όσκαρ.

Σημαντική ακόμα είναι η εμφάνιση δύο γιαπωνέζικων φιλμ κινουμένων σχεδίων από δύο μεγάλους μάστορες του είδους: Το “Αγόρι κι ο Ερωδιός” του Χαγιάο Μιγιαζάκι πήρε 2 υποψηφιότητες, ενώ προτάθηκε και το “Suzume” του Μακότο Σινκάι. Από animation σημειώνουμε ακόμα και την εξαιρετική σούμα του “SpiderVerse” (με 3 υποψηφιότητες) και την τρομερά φαν υποψηφιότητα του “Super Mario Bros Movie” στην κατηγορία τραγουδιού με το “Peaches” του Τζακ Μπλακ.

Στο μεταξύ δύο νέα βραβεία θα παρουσιαστούν φέτος, καθώς οι διοργανωτές επεκτείνουν τις βραβεύσεις με δύο νέες κατηγορίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στην τωρινή πραγματικότητα της βιομηχανίας και του Χόλιγουντ. Η μία κατηγορία θα χρίσει την “Καλύτερη Blockbuster Ταινία” (Cinematic and Box Office Achievement Award) της χρονιάς και η άλλη κατηγορία θα ονομάζεται “Καλύτερη Ερμηνεία σε Τηλεοπτικό stand-up σόου” και θα αναδεικνύει πρακτικά τον καλύτερο stand-up κωμικό της χρονιάς.

Η 81η Τελετή Απονομής των Χρυσών Σφαιρών θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024 (ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα).

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη ταινία, Δράμα

Ανατομία Μιας Πτώσης

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ο Μαέστρος

Οπενχάιμερ

Περασμένες Ζωές

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Καλύτερη ταινία, Κωμωδία ή μιούζικαλ

Air

American Fiction

Barbie

Τα Παιδιά του Χειμώνα

May December

Poor Things

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Μπράντλει Κούπερ (Ο Μαέστρος)

Γκρέτα Γκέργουιγκ (Barbie)

Γιώργος Λάνθιμος (Poor Things)

Κρίστοφερ Νόλαν (Οπενχάιμερ)

Μάρτιν Σκορσέζε (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού)

Σελίν Σονγκ (Περασμένες Ζωές)

Α’ Γυναικείος, Δράμα

Ανέτ Μπένινγκ, Nyad

Λίλι Γκλάντστοουν, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Σάντρα Χίλερ, Ανατομία Μιας Πτώσης

Γκρέτα Λι, Περασμένες Ζωές

Κάρι Μάλιγκαν, Ο Μαέστρος

Κέιλι Σπέινι, Priscilla

Α’ Γυναικείος, Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Φαντάζια Μπαρίνο, The Color Purple

Τζένιφερ Λόρενς, No Hard Feelings

Νάταλι Πόρτμαν, May December

Μάργκο Ρόμπι, Barbie

Έμμα Στόουν, Poor Things

Β’ Γυναικείος

Έμιλι Μπλαντ, Οπενχάιμερ

Ντανιέλ Μπρουκς, The Color Purple

Τζούλιαν Μουρ, Nyad

Τζούλιαν Μουρ, May December

Ρόζαμουντ Πάικ, Saltburn

Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Α’ Ανδρικός, Δράμα

Μπράντλεϊ Κούπερ, Ο Μαέστρος

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Κόλμαν Ντομίνγκ, Rustin

Μπάρι Κίγκαν, Saltburn

Κίλιαν Μέρφι, Οπενχάιμερ

Άντριου Σκοτ, All of Us Strangers

Α’ Ανδρικός, Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Νίκολας Κέιτζ, Dream Scenario

Τίμοθι Σαλαμέ, Γουόνκα

Ματ Ντέιμον, Air

Πολ Τζιαμάτι, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Χοακίν Φοίνιξ, Ο Μπο Φοβάται

Τζέφρι Ράιτ, American Fiction

Β’ Ανδρικός

Γουίλεμ Νταφόε, Poor Things

Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζουνιορ, Οπενχάιμερ

Ράιαν Γκόσλινγκ, Barbie

Τσαρλς Μέλτον, May December

Μαρκ Ράφαλο, Poor Things

Καλύτερο Σενάριο

Barbie

Poor Things

Οπενχάιμερ

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Περασμένες Ζωές

Ανατομία Μιας Πτώσης

Καλύτερη Μουσική

Poor Things

Οπενχάιμερ

Το Αγόρι κι ο Ερωδιός

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνοσύμπαν

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Καλύτερο Τραγούδι

“Addicted to Romance,” Bruce Springsteen (She Came to Me)

“Dance the Night,” Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson & Andrew Wyatt (Barbie)

“I’m Just Ken,” Mark Ronson & Andrew Wyatt (Barbie)

“Peaches,” Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond & John Spiker (The Super Mario Bros. Move)

“Road to Freedom,” Lenny Kravitz (Rustin)

“What Was I Made For?” Billie Eilish & Finneas (Barbie)

Καλύτερη Ταινία Κινουμενων Σχεδίων

Το Αγόρι κι ο Ερωδιός

Στο Στοιχείο Τους

Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνοσύμπαν

Suzume

The Super Mario Bros. Movie

Ευχή

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Ανατομία Μιας Πτώσης (Γαλλία)

Io Capitano (Ιταλία)

Περασμένες Ζωές (ΗΠΑ)

Society of the Snow (Ισπανία)

Ζώνη Ενδιαφέροντος (Ηνωμένο Βασίλειο)

Κινηματογραφικό και εισπρακτικό επίτευγμα της χρονιάς

Barbie

Guardians of the Galaxy Vol. 3

John Wick: Chapter 4

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Taylor Swift: The Eras Tour

The Super Mario Bros. Movie

Καλύτερη Σειρά, Δράμα

1923

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Καλύτερη Σειρά, Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Abbott Elementary

Barry

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

The Bear

Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Ταινία για την τηλεόραση

All the LIght We Cannot See

Beef

Daisy Jones & the Six

Fargo

Fellow Travelers

Lessons in Chemistry

Α’ Γυναικείος, Δράμα

Helen Mirren, 1923

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Sarah Snook, Succession

Imelda Staunton, The Crown

Emma Stone, The Curse

Α’ Γυναικείος, Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Elle Fanning (The Great)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Ayo Edebiri, The Bear

Α’ Γυναικείος, Μίνι-Σειρά ή Ταινία για την τηλεόραση

Riley Keough, Daisy Jones & The Six

Brie Larson, Lessons in Chemistry

Elizabeth Olsen, Love & Death

Juno Temple, Fargo

Rachel Weisz, Dead Ringers

Ali Wong, Beef

Α’ Ανδρικός, Δράμα

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Gary Oldman (Slow Horses)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Dominic West (The Crown)

Α’ Ανδρικός, Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Bill Hader (Barry)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear)

Α’ Ανδρικός, Μίνι-Σειρά ή Ταινία για την τηλεόραση

Matt Bomer, Fellow Travellers

Sam Claflin, Daisy Jones & The SIx

Jon Hamm, Fargo

Woody Harrelson, White House Plumbers

David Oyelowo, Lawmen: Bass Reeves

Steven Yeun, Beef

Β’ Γυναικείος, Μίνι-Σειρά ή Ταινία για την τηλεόραση

Elizabeth Debicki, The Crown

Abby Elliott, The Bear

Christina Ricci, Yellowjackets

J. Smith Cameron, Succession

Meryl Streep, Only Murders in the Building

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Β’ Ανδρικός, Μίνι-Σειρά ή Ταινία για την τηλεόραση

Billy Crudup (The Morning Show)

Matthew Macfadyen (Succession)

James Marsden (Jury Duty)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

​Alan Ruck (Succession)

Alexander Skarsgård (Succession)

Καλύτερη Ερμηνεία Stand-Up κωμωδίας για την τηλεόραση

Ricky Gervais (Armageddon)

Trevor Noah (Where Was I)

Chris Rock (Selective Outrage)

Amy Schumer (Emergency Contact)

Sarah Silverman (Someone You Love)

Wanda Sykes (I’m an Entertainer)