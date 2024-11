Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 22-24/11

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου και το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Ο Νοέμβρης καλπάζει, μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, και συνεχίζουμε να σας προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες, για την Παρασκευή 22 και το διήμερο 23 και 24 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Διάβασε μερικές ιδέες για το τι μπορείς να κάνεις 22-24 Νοεμβρίου χωρίς πορτοφόλι.

“Αφιέρωμα στον Στέφανο Βασιλειάδη (1933-2004)” – Δωρεάν συναυλία

Την Παρασκευή 22/11/24 στις 20.30 θα πραγματοποιηθεί ένα αφιέρωμα “μνήμης χάριν” στον συνθέτη και μουσικοπαιδαγωγό Στέφανο Βασιλειάδη (1933-2004), 20 χρόνια από τον θάνατό του και με αφορμή την πρόσφατη παράδοση του Αρχείου του στη Μουσική Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη”.

Πρόκειται για τη συναυλία του Χάρη Παζαρούλα με έργα Ελλήνων συνθετών για σόλο κοντραμπάσο και ηλεκτρονικά μέσα, εστιασμένη στο εμβληματικό έργο Εν Πυρί (1973/75) του Στ. Βασιλειάδη, γραμμένο στη μνήμη του Γ. Χρήστου, το πρώτο και ιστορικό έργο για σόλο κοντραμπάσο και μαγνητοταινία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Το αφιέρωμα θα περιλαμβάνει ομιλίες από τους Έβη Βασιλειάδη, Κωστή Ζουλιάτη, Χαράλαμπο Δαραδήμο και τον ίδιο τον ερμηνευτή Χ. Παζαρούλα, καθώς και τα έργα Circular Fragments in 2 movements (2020) για ενισχυμένο κοντραμπάσο, εφέ πεταλιών και μαγνητοταινία (σε α’ εκτέλεση) του Κ. Καγκελάρη και The Birth of Venus (1990), για κοντραμπάσο και μαγνητοταινία του Χρ. Χατζή.

Ρευστή ομορφιά σε μια δωρεάν έκθεση φωτογραφίας

Η iFocus Photo Gallery παρουσιάζει την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024 την ατομική έκθεση φωτογραφίας της Εύας Μπέρλερ με τίτλο “Fluid Beauty” (Ρευστή ομορφιά) σε επιμέλεια της Δώρας Λαβαζού. Στο εισαγωγικό σημείωμα της έκθεσης η φωτογράφος αναφέρει: Η έκθεση “Ρευστή ομορφιά” απαρτίζεται από διαφορετικές ενότητες, στις οποίες παρουσιάζονται οι παράλληλοι υδάτινοι κόσμοι που συνυπάρχουν εντός μου και γύρω μου. Όποτε έρχομαι σε επαφή, εν γένει, με τη Φύση συντελείται κάτι αποκαλυπτικό και έρχονται στην επιφάνεια τα πιο βαθιά συναισθήματα χαράς, ευγνωμοσύνης, δέους και λύτρωσης. Εγκαίνια: Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024, 19:00 – 22:00 .

Εικαστική βόλτα επί 2, με δωρεάν είσοδο

Μετά από πορεία τριάντα και πλέον χρόνων στη ζωγραφική η Νατάσα Γκάνα και ο Ανδρέας Ψαράκος παρουσιάζουν την πρώτη κοινή έκθεσή τους στην Αθήνα στην γκαλερί Kapopoulos Fine Arts στο Golden Hall. Οι δύο ζωγράφοι καταθέτουν ο καθένας με το δικό του τρόπο διαφορετικές, εικαστικές απόψεις για την αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Τα έργα τους, με έντονους χρωματικούς συνδυασμούς και εκρηκτικές αντιθέσεις γεννούν τη χαρά, οδηγούν στην ομορφιά και το φως.

Έργο της Νατάσας Γκάνα στην γκαλερί Kapopoulos Fine Arts στο Golden Hall

Η Νατάσα Γκάνα, μας συστήνει στα δικά της έργα τη Miss Friny, μια σύγχρονη φιγούρα που επινόησε η ίδια και την έκανε ηρωίδα στο ζωγραφικό της σύμπαν. Με τον χρωστήρα της διηγείται τις πολύχρωμες περιπέτειες της με το ποπ αρτ στοιχείο να είναι έντονο κι εδώ. Η Miss Friny γίνεται συνοδοιπόρος στην καθημερινότητά μας, μια αόρατη φίλη, που μας συνοδεύει σε κάθε μας βήμα. Κάνει όλα αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε και δεν μπορούμε, ένα alter ego, που «μου δίνει τη δυνατότητα να αλλάζω και να μπαίνω σε έναν κόσμο αισιοδοξίας και χαράς, που όλοι έχουμε ανάγκη», λέει η Νατάσσα Γκάνα για την ηρωίδα της.

Ανδρέας Ψαράκος στην γκαλερί Kapopoulos Fine Arts στο Golden Hall.

Ο Ανδρέας Ψαράκος, από την πλευρά του, παρουσιάζει τρισδιάστατα «αγαθά, ή αθώα αντικείμενα τέχνης», όπως τα ονομάζει ο ίδιος, «που έχουν γίνει με πολύ αγάπη, είναι μοναδικά και κρύβουν το καθένα πολλή δουλειά πίσω του». Αντικείμενα που έρχονται να απογειώσουν την καθημερινότητα μας, να ομορφύνουν τον χώρο μας, να γίνουν μέρος της ζωής μας.

Διήμερο Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής ΚΣΥΜΕ – Δωρεάν συναυλίες

Το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ με έργα σύγχρονης μουσικής την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024 στο Ωδείο Αθηνών. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών.

Την πρώτη μέρα του Φεστιβάλ θα παρουσιαστούν έργα για φωνή και πιάνο με την μέτζο σοπράνο Ιωάννα Βρακατσέλη την οποία θα συνοδεύσει στο πιάνο ο Χρήστος Μαρίνος. Επίσης θα παρουσιαστούν έργα των σπουδαστών σύνθεσης της τάξης του καθηγητή Φίλιππου Τσαλαχούρη, έργα για σόλο φλάουτο με σπουδαστές των τάξεων της Ναταλίας Γεράκη και έργα για αυτοσχεδιασμό και γραφικές παρτιτούρες του συνόλου του ΚΣΥΜΕ.Οι εκδηλώσεις της πρώτης μέρας θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Άρης Γαρουφαλής.

Την δεύτερη μέρα θα παρουσιαστούν έργα ηλεκτρονικής μουσικής, έργα μικτά και έργα με live electronics. Επίσης θα παρουσιαστούν και έργα από τελεόφοιτους και διδακτορικούς σπουδαστές του Πανεπιστημίου του Leeds με το οποίο συνεργάζεται το ΚΣΥΜΕ και το Ωδείο Αθηνών. Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήρι του ΚΣΥΜΕ στην αίθουσα Κ3. Περισσότερα στο athensconservatoire.gr.

“Objectivity” με δωρεάν είσοδο στη ΔΛ gallery

Ο Εικαστικός Κύκλος ΔΛ σε συνεργασία με την ΔΛ Gallery παρουσιάζει το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024 την ατομική έκθεση της Κατερίνας Ζαφειροπούλου με τίτλο “Objectivity”.

Έργο από την ατομική έκθεση της Κατερίνας Ζαφειροπούλου με τίτλο "Objectivity".

Η έκθεση περιλαμβάνει 11 επιτοίχια έργα που αποτελούν μέρος της συλλογής της ΔΛ gallery και προτείνει την προβολή και ανασκόπηση των ερωτημάτων που απασχόλησαν την καλλιτέχνιδα από το 2014 έως σήμερα σχετικά με το χώρο και τα αντικείμενά που μας περιβάλλουν.

Στη συγκεκριμένη ενότητα έργων ετερογενή καθημερινά αντικείμενα στοιβάζονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους αλλοιώνοντας τα όρια του οικείου. Γραμμικές συνθέσεις, κολλάζ από την pop κουλτούρα και διαφανείς επιφάνειες παράγουν απόκοσμα παλίμψηστα. Εγκαίνια Έκθεσης: Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024, ώρα 13:00-17:00.

Έκθεση του Thomas Schütte, με δωρεάν είσοδο στην γκαλερί Bernier/Eliades

Η γκαλερί Bernier/Eliades παρουσιάζει την 8η ατομική έκθεση του Thomas Schütte στην Αθήνα, αμέσως μετά την αναδρομική του έκθεση στο MoMA της Νέας Υόρκης.

Thomas Schütte στην γκαλερί Bernier/Eliades

Ο Thomas Schütte χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα μέσων, υλικών και τεχνικών, στοιχείο που καθιστά το έργο του ευέλικτο και πολυδιάστατο. Για την εν λόγω έκθεση, ο Schütte δημιούργησε μια σειρά από νέα έργα που αντανακλούν την προσωπική του καλλιτεχνική και πολιτική προοπτική.

Η δουλειά του Schütte συχνά χαρακτηρίζεται από υβριδικότητα και αντιφάσεις, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τη δομή και την ουσία της τέχνης. Αντλώντας έμπνευση από την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή αγαλματοποιία, την πρώιμη μοντερνιστική γλυπτική και τη μεταμοντέρνα αρχιτεκτονική, η πρακτική του απομακρύνθηκε από τον μινιμαλισμό και την εννοιολογική τέχνη αναζητώντας νέες αφηγηματικές φόρμες και φιγούρες. Στο επίκεντρο του έργου του Schütte βρίσκεται ο άνθρωπος μέσα στο κοινωνικοπολιτικό του πλαίσιο, καθώς και η θέση του καλλιτέχνη και της τέχνης στην καθημερινή ζωή.

“Γιάννης Φωκάς: Έργα 1985 – 2024”, δωρεάν στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), διοργανώνει στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων στο Μεταξουργείο την έκθεση “Γιάννης Φωκάς: Έργα 1985 – 2024”. Η έκθεση παρουσιάζει την εικαστική πορεία που έχει διαγράψει ο καλλιτέχνης από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η οποία τον κατατάσσει στους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής.

Η ζωγραφική του Φωκά ταλαντεύεται ανάμεσα στην ομιλία (επικοινωνία) και τη σιωπή, στην ένταση και την ηρεμία, στο ονειρικό και το πραγματικό, εντέλει ανάμεσα στην αναπαράσταση -στο αναγνωρίσιμο- και την αφαίρεση, καθότι τα έργα του δεν ήταν ποτέ παραστατικά, ούτε όμως και αμιγώς αφαιρετικά. Κατά βάθος, στο επίκεντρο της ζωγραφικής αυτής βρίσκονται ο άνθρωπος και τα ζητήματα που τον απασχολούν. Έργα όπως το Emerald Blue (2016) σχολιάζουν το οικολογικό και το μεταναστευτικό ζήτημα. Το Trophies (2015), όπου ο ζωγράφος αντιπαραθέτει στο κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή το κομμένο κεφάλι ενός αγριόχοιρου, αναφέρεται στους αποκεφαλισμούς του ISIS.

Η ζωγραφική του Φωκά δεν είναι τόσο αφηρημένη όσο δείχνει. Παρότι συγκαταλέγεται στους αφαιρετικούς ζωγράφους, δεν έκοψε ποτέ τους δεσμούς με την πραγματικότητα. Τα έργα που φτιάχνει τη δεκαετία του ’80 μεταφέρουν την αίσθηση των τοίχων, τα ίχνη των γκραφίτι, αυτό που συμβαίνει στην πόλη.

“Ιούδας: Τώρα θα μιλήσω εγώ” της Lot Vekemans στη Λεόντειο Σχολή Νέας Σμύρνης

Η Θεατρική Ομάδα Ενηλίκων της Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης “Οι Παλιάτσοι” μας προσκαλεί σε μια μοναδική θεατρική εμπειρία, με την παράσταση “Ιούδας: Τώρα θα μιλήσω εγώ” της Lot Vekemans. Η παράσταση, που σκηνοθετείται από τον αγαπημένο ηθοποιό και σκηνοθέτη Αλέξανδρο Μπουρδούμη, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και υπόσχεται να συγκινήσει και να προβληματίσει το κοινό. Μία νέα οπτική στην ιστορία του Ιούδα.

Στην παράσταση αυτή, η συγγραφέας Lot Vekemans δίνει στον Ιούδα φωνή, σάρκα και οστά, προσφέροντας μια σύγχρονη, προσωπική και ανθρώπινη ματιά στην αμφιλεγόμενη μορφή του μαθητή που πρόδωσε τον Ιησού. Μέσα από την αφήγησή του, αναδύονται ερωτήματα για την προδοσία, την αγάπη, τη θυσία και τη σωτηρία, προκαλώντας το κοινό να δει την ιστορία του Ιούδα υπό ένα διαφορετικό πρίσμα. Τι θα γινόταν αν δεν τον πρόδιδε; Ποιο θα ήταν το προσωπικό του μονοπάτι; Η σκηνοθετική προσέγγιση του Αλέξανδρου Μπουρδούμη. Κρατήσεις στο leonteios.edu.gr.

Κινηματοθέατρο “Κώστας Γαβράς” – Δωρεάν προβολές

Δωρεάν κινηματογράφος, παιδικές ταινίες, καραγκιόζης και μαριονέτες στο Κινηματοθέατρο “Κώστας Γαβράς” Δήμου Περιστερίου.

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου

– 12:00 – Παιδική Ταινία: “Ευχή”

Αμερικανικό animation 2023, Διάρκεια: 92′, μεταγλωττισμένη

– 19:00 – Αφιέρωμα στον Κώστα Γαβρά: “Παράδεισος στην Δύση”

Ελληνογαλλική, 2009, Διάρκεια: 111′

“Ευρήματα” της Κικής Βουλγαρέλη στο Καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Η ζωγράφος και χαράκτρια Κική Βουλγαρέλη παρουσιάζει τα δικά της “Ευρήματα” στο Καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου υπενθυμίζοντας και επανασυστήνοντας εμβληματικά αρχαία τεχνουργήματα διαφορετικών εποχών και ύλης, απαθανατισμένα μέσα σε ένα νέο, δυναμικό και πρωτότυπο πλαίσιο.

Μέσα από δεκατέσσερα έργα-κατασκευές, εμπνευσμένα από σημαντικά εκθέματα του Μουσείου, η διακεκριμένη Ελληνίδα εικαστικός προσκαλεί το κοινό να δει και να ερμηνεύσει εκ νέου μια πλούσια σειρά πολύτιμων αρχαίων θησαυρών, προσφέροντας ένα λιτό αλλά βαθυστόχαστο μάθημα οπτικής και προσωπικής προσέγγισης.