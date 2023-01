Δωρεάν στην πόλη: 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο για την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου

Πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου.

Εκθέσεις, εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, και δίνουν την ευακιρία στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

ADVERTISING

Time of Wonder και έργα "θαυμάτων"

Μπορεί να πέρασαν τα Χριστούγεννα όμως έχουμε την ευκαιρία για λίγες ημέρες ακόμα να επισκεφθούμε την έκθεση "Time of Wonder" εμπνευσμένη από τη μαγεία της εορταστικής περιόδου. Σύγχρονοι καλλιτέχνες δημιουργούν τη δική τους ιστορία "θαυμάτων", ο καθένας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Μέσω της τέχνης οι καλλιτέχνες πλάθουν έναν ιδιαίτερο κόσμο θαυμάτων, έναν τόπο που οι επιθυμίες τους γίνονται πραγματικότητα. Χρώματα, τοπία, πρόσωπα και ιστορίες κυριαρχούν αρμονικά στους χώρους. Η έκθεση προσκαλεί σε ένα ταξίδι σε μαγευτικούς τόπους, όπου τα όνειρα και οι επιθυμίες εκπληρώνονται.

Έργο του Maxim Wakultschik στην έκθεση "Time of Wonder" ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΚΟΥΦΑ

Συμμετέχουν: Νεκτάριος Αποσπόρης, Καλλιόπη Ασαργιωτάκη, Μαρία Γιαννακάκη, Στέφανος Δασκαλάκης, Τάνια Δημητρακοπούλου, Ειρήνη Ηλιοπούλου, Ειρήνη Κανά, Τίνα Καραγεώργη, Αλέξης Κυριτσόπουλος, Αλέκος Λεβίδης, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Θανάσης Μακρής, Τάσος Μαντζαβίνος, Αλίνα Μάτσα, Στέλλα Μελετοπούλου, Παναγιώτης Μπελντέκος, Τάσος Παυλόπουλος, Βασίλης Πέρρος, Αχιλλέας Ραζής, Βασίλης Σελιμάς, Αντώνης Σκαμπαβίριας, Μαργαρίτα Σκόκου, Κώστας Σπυριούνης, Νεκτάριος Σταματόπουλος, Βίκη Σταματοπούλου,Ελένη Ταπτά, Παναγιώτης Τούντας, Γιώργος Χαδούλης, Patrick Rubinstein, Maxim Wakultschik. Πληροφορίες εδώ.

"Στο περιθ[Ο]ριο" του Νίκου Λεοντόπουλου

Ο Εικαστικός Κύκλος ΔΛ, παρουσιάζει την ατομική έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Λεοντόπουλου με τίτλο "στο περιθ[Ο]ριο".

Νίκος Λεοντόπουλος στο περιθ[Ο]ριο ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΛ

Ακολουθεί απόσπασμα από το κείμενο της Ίριδος Κρητικού: "Με τη σπουδαία ενότητα φωτογραφιών του που τόσο εύστοχα τιτλοφορείται "Στο περιθ[Ο]ριο", ο Νίκος Λεοντόπουλος ανασυντάσσει τα ίχνη και χαράσσει τα όρια της μιας ιστορικής, κοινωνιολογικής και αισθητικής αναζήτησης του δυστοπικού τοπίου των Λιπασμάτων εξαρχής.

Σήμερα, και αφότου κάποια ακόμη σενάρια αξιοποίησης μοιάζουν επίσης να έχουν ξεχαστεί, τα "Λιπάσματα" παραμένουν ένα έρημο παραθαλάσσιο μέτωπο με συνταρακτικό σκηνικό πεδίο θέασης και ανάκλησης του παρελθόντος, με διακεκομμένο θερινό λειτουργικό παρόν εναλλακτικού πολυχώρου και με άγνωστο μέλλον. Η συναρπαστική φωτογράφιση του Νίκου Λεοντόπουλου στα κατεστραμμένα κτίρια που όπως ο ίδιος λέει "σκοτώνουμε όταν γερνούν", πραγματοποιήθηκε δύο χρόνια πριν, ενώ ολοκληρώθηκε λίγο προτού απαγορευτεί η είσοδος στις εγκαταστάσεις.

Στο απόκοσμο ετούτο τοπίο που αποτυπώνεται μοναδικά, ανάμεσα στα ξερά χόρτα και το χώμα, στέκουν ορθοί οι συνταρακτικοί ετούτοι ερειπιώνες που υπήρξαν κάποτε κυψέλες μόχθου και φθηνής ανθρώπινης ζωής. Όγκοι και πλέγματα μετάλλων, τοίχοι γυμνοί, δοκοί, καμίνια και αποτυπώματα μηχανημάτων που εξαφανίστηκαν διαδοχικά σε κατά συρροήν πλιάτσικα, λοφίσκοι πέτρας και αμήχανα γρανάζια ή εγκόλπια στάχτης και σκουριάς, διασώζονται από τη λήθη τους και αναδεικνύονται με ευγενή ενδελέχεια, μα χωρίς ποτέ να εξωραΐζονται από τον φακό." Περισσότερα εδώ.

Αναπαράσταση - Έκθεση αφιερωμένη στον Αγγελόπουλο

Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος στα γυρίσματα της ταινίας "Μια αιωνιότητα και μια μέρα" (1998). COLLECTION CHRISTOPHEL

H μεγάλη έκθεση του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης "Αναπαράσταση (Anaparastasi): Reconstruction, Reenactment, Reconstitution" που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αφιερώματος Αγγελόπουλος για πάντα, με αφορμή τα δέκα χρόνια από τον θάνατο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ήρθε στην Αθήνα, στη The Project Gallery (Νορμανού 3, Μοναστηράκι).

Η πρώτη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, "Αναπαράσταση" έγινε ο πυρήνας του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ως μια κομβική έννοια που συμπυκνώνει και εκφράζει το πώς βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. Στο σινεμά του Θόδωρου Αγγελόπουλου, αλλά και στην τέχνη γενικότερα, η αναπαράσταση ταυτίζεται με την ανθρώπινη ερμηνεία της πραγματικότητας και της ίδιας της ζωής.

Η έκθεση εξερευνά τις διαφορετικές παραλλαγές και αποδόσεις της αναπαράστασης: την ανασύσταση, την αναθέσπιση και την ανακατασκευή. Στο πλαίσιο της έκθεσης, δώδεκα καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό αντλούν έμπνευση από το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Αγγελόπουλου και στοχάζονται στις μορφές, το περιεχόμενο και τα όρια που συνοδεύουν τη διαδικασία της αναπαράστασης.

Info: The Project Gallery (Νορμανού 3, Μοναστηράκι)/ Διάρκεια έκθεσης: 20/12/2022-28/1/2023). Ωράρια: Τρίτη-Σάββατο, 12:00-20:00. Επιμέλεια έκθεσης: Ορέστης Ανδρεαδάκης. Συντονισμός-Παραγωγή: Θάνος Σταυρόπουλος./ Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Χορογραφημένα Σιντριβάνια στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ

Φωταγώγηση ΚΠΙΣΝ - Σιντριβάνια ΚΠΙΣΝ

Τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια του ΚΠΙΣΝ παρουσιάζουν καθημερινά εντυπωσιακές χορογραφίες εμπνευσμένες από μελωδίες μεγάλων δημιουργών και αγαπημένα pop κομμάτια.

Οι χορογραφίες εναλλάσσονται καθημερινά κάθε μισή ώρα για το διάστημα 10.00-15.00 και 18.00-24.00.

Το πρόγραμμα των Σιντριβανιών εμπλουτίζεται με εντυπωσιακά water shows που θα παρουσιάζουν καθημερινά από τις 19.30 έως τις 21.00 θεματικές χορογραφίες πάνω σε διαφορετικό είδος μουσικής ανά ημέρα. Δείτε αναλυτικά το καθημερινό πρόγραμμα εδώ.

Πέμπτη: Michael Nyman, theme from The Piano / John Williams, theme from Harry Potter / Panayotis Kalantzopoulos, Summertime In Prague / Ennio Morricone, The Ecstasy of Gold. Σε περίπτωση δυνατού αέρα ή δυσμενών καιρικών συνθηκών τα water shows δεν θα πραγματοποιούνται.

Ξεναγήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Δωρεάν ξεναγήσεις στις μόνιμες συλλογές στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα PARIS TAVITIAN

Με στόχο την προσβασιμότητα όλων των κοινωνικών ομάδων στις εκθέσεις του, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προσφέρει, για πρώτη φορά, οργανωμένες ξεναγήσεις στις μόνιμες συλλογές του για κωφούς και βαρήκοους στην ελληνική νοηματική γλώσσα, σε συνεργασία με τους HandsUp- το πρώτο πρακτορείο Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών στην Ελλάδα.

Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα στις 18:00, θα πραγματοποιείται μία ξενάγηση - με διαφορετική θεματική κάθε φορά- για άτομα με προβλήματα ακοής. Οι ξεναγήσεις, προσφέρονται δωρεάν και πραγματοποιούνται με τη υποστήριξη του Ιδρύματος Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης. Το θέμα της ξενάγησης κάθε μήνα θα ανακοινώνεται στο cycladic.gr.

Για συμμετοχή στις ξεναγήσεις, είναι απαραίτητη η προκράτηση θέσεων, στο 210 7228321-3 (135) ή στο [email protected]

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις